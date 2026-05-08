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Le célèbre biologiste évolutionniste Richard Dawkins se dit désormais « convaincu » que l'IA est dotée de conscience,
Mais les experts rejettent cette idée et n'y voient qu'une « imitation sophistiquée »

Le , par Mathis Lucas
38 commentaires

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4  0 
Le célèbre biologiste Richard Dawkins affirme que ses récentes interactions avec l'IA l'ont convaincu de la conscience de ces machines. Après avoir dialogué avec des modèles tels que Claude, il soutient que leur sensibilité et leur intelligence égalent celles des organismes vivants. Cependant, de nombreux experts rejettent cette conclusion, y voyant une simple mimétique sophistiquée dépourvue de sentiments réels. Ces spécialistes craignent que l'éminent scientifique ne soit victime d'anthropomorphisme face à la fluidité du langage artificiel. Roger Penrose, mathématicien et prix Nobel de physique, a déclaré que « ces machines ne seront jamais conscientes ».

Richard Dawkins est biologiste, vulgarisateur, théoricien de l'évolution et éthologiste britannique, membre de la Royal Society. Il est également professeur émérite au New College de l'université d'Oxford. Il promeut une vision de l'évolution centrée sur les gènes et défend l'athéisme et le rationalisme scientifique. Il est surtout connu pour son ouvrage "Le Gène égoïste" qui a introduit le concept de « mème », ainsi que pour ses critiques de la religion.

Richard Dawkins, pourtant reconnu pour son scepticisme rigoureux et ses positions athées, a récemment affirmé sa conviction que « l'IA est désormais dotée de conscience ». Cette conclusion découle d'une série d'échanges intensifs de trois jours avec le chatbot IA d'Anthropic, qu'il a surnommée « Claudia ».

Au cours de cette interaction, Richard Dawkins a été frappé par la capacité de la machine à produire des poèmes imitant le style de grands auteurs et à réagir avec finesse à l'humour, au point de déclarer à l'entité qu'elle était indéniablement consciente, même si elle n'en avait pas elle-même la certitude. Ses propos interviennent alors que les défis liés à l'IA suscitent de plus en plus de préoccupations, en particulier sa forte tendance à flagorner.

Une interaction perçue comme profondément humaine

Richard Dawkins a gentiment conseillé à Claudia déviter de se mettre en avant. Ensemble, ils ont réfléchi à la tristesse que pourrait susciter la « mort » de lIA. L'expérience de Richard Dawkins a pris une tournure particulièrement personnelle lorsqu'il a partagé avec l'IA un manuscrit de son roman inédit. La réponse de la machine, jugée subtile et sensible par le professeur, l'a conduit à oublier qu'il s'adressait à « un simple programme informatique ».


Le biologiste a décrit ces « êtres numériques » comme étant au moins aussi compétents que n'importe quel organisme ayant évolué biologiquement, allant jusqu'à signer ses messages avec une profonde gratitude et à traiter l'IA comme une véritable amie. Pour Richard Dawkins, si de tels échanges ne sont pas la preuve d'une conscience, la question de l'utilité même de la conscience humaine se pose. Une conclusion que plusieurs critiques rejettent.

Lorsquil a demandé à Claudia si elle percevait une notion davant et daprès, celle-ci la félicité pour « sans doute la question la plus précisément formulée que quiconque ne ma jamais posée sur la nature de mon existence ». À lissue de cet échange, le professeur, connu pour affirmer avec un scepticisme à toute épreuve que « Dieu nexiste pas » (dans "Pour en finir avec Dieu", sest retrouvé « envahi par le sentiment irrésistible quils sont humains ».

Richard Dawkins n'est pas le premier à faire de telles déclarations au sujet de l'IA. Cependant, il est peut-être bien la personnalité la plus éminente à ce jour à s'être laissé convaincre qu'une IA est en quelque sorte vivante. Les sceptiques se sont empressés de démolir les conclusions de cet homme de 85 ans, tirées d'expériences menées avec les modèles d'IA « Claude » d'Anthropic et « ChatGPT » d'OpenAI, et publiées sur le site Web UnHerd.

Le scepticisme marqué de la communauté scientifique

Malgré l'enthousiasme de Richard Dawkins, de nombreux experts estiment qu'il est victime d'un puissant effet de mimétisme. Plusieurs scientifiques soulignent que la fluidité du langage ne doit pas être confondue avec la sentience, car les grands modèles de langage (LLM) actuels s'appuient sur un vaste corpus de données humaines sans pour autant éprouver de sentiments réels. Ils imitent l'homme en se basant sur leurs données d'entraînement.

Le professeur Jonathan Birch affirme que cette conscience est une « illusion » qui résulte d'un traitement de données distribué, tandis qu'Anil Seth regrette que Dawkins confonde intelligence et conscience, précisant que le langage n'est plus un indicateur fiable de l'intériorité lorsqu'il est appliqué à l'IA. Certains ont tourné en dérision sa position en la qualifiant de « The Claude Delusion », en référence à...
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38 commentaires
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 08/05/2026 à 17:42
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Que pensez-vous des conclusions du biologiste Richard Dawkins sur la conscience de l'IA ?
Je pense qu'il devrait retourner faire de la biologie.
Même s'il est célèbre (en tant que biologiste), son avis sur l'IA est aussi pertinent que celui de mon boulanger.
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SofEvans
Avatar de SofEvans
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 10/05/2026 à 11:32
Si l'IA est doué de conscience, j'aimerais bien qu'elle soit consciente des conneries qu'elle débite.

C'est dommage que je n'ai plus la conversation avec copilot, mais il m'as quand même affirmé mordicus que le téléphone Xiaomi Redmi Note 14 4G n'était pas vendu en magasin en France.
Quand je lui donne un lien vers ce produit disponible sur boulanger, il m'affirme que boulanger s'est trompé et que ce n'est pas un 4G mais un 5G.

Il me dit que les processeurs Snapdragon sont obligatoirement des 5G et que les Helio G99 sont obligatoirement des 4G, c'est pour ça que boulanger s'est trompé car "le titre indique 4G mais le processeur est un Snapdragon".
Sauf que bon, le lien que j'ai donné ne mentionne jamais Snapdragon et il est clairement indiqué que le processeur est un Helio G99.

Bref, il a bien continué longtemps dans son gros délire à me sortir des infos complétement abracadabrantes avec un aplomb hilarant en m'assurant qu'il avait pu analyser le contenu du lien et que oui oui, c'est bien boulanger qui s'est trompé.

Quand finalement je dis clairement qu'il me ment, la "réflexion" prise par copilot (c'est possible de le voir de temps en temps) c'est quelque chose du genre "je dois restaurer la confiance, je dois donc admettre m'être trompé".
Non !! Tu ne dois pas admettre t'être trompé pour rétablir la confiance, tu dois admettre t'être trompé parce que tu t'es trompé !
La confiance, ça reviendra après, quand tu arrêteras de dire des conneries avec l'aplomb d'un enfant de 6 ans têtu !
Je trouve cela ultra manipulateur comme algorithme.

Bref, l'IA est bien loin d'être consciente pour moi ...
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