Une interaction perçue comme profondément humaine

Le scepticisme marqué de la communauté scientifique

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Richard Dawkins est biologiste, vulgarisateur, théoricien de l'évolution et éthologiste britannique, membre de la Royal Society. Il est également professeur émérite au New College de l'université d'Oxford. Il promeut une vision de l'évolution centrée sur les gènes et défend l'athéisme et le rationalisme scientifique. Il est surtout connu pour son ouvrage "Le Gène égoïste" qui a introduit le concept de « mème », ainsi que pour ses critiques de la religion.Richard Dawkins, pourtant reconnu pour son scepticisme rigoureux et ses positions athées, a récemment affirmé sa conviction que « l'IA est désormais dotée de conscience ». Cette conclusion découle d'une série d'échanges intensifs de trois jours avec le chatbot IA d'Anthropic, qu'il a surnommée « Claudia ».Au cours de cette interaction, Richard Dawkins a été frappé par la capacité de la machine à produire des poèmes imitant le style de grands auteurs et à réagir avec finesse à l'humour, au point de déclarer à l'entité qu'elle était indéniablement consciente, même si elle n'en avait pas elle-même la certitude. Ses propos interviennent alors que les défis liés à l'IA suscitent de plus en plus de préoccupations, en particulier sa forte tendance à flagorner.Richard Dawkins a gentiment conseillé à Claudia déviter de se mettre en avant. Ensemble, ils ont réfléchi à la tristesse que pourrait susciter la « mort » de lIA. L'expérience de Richard Dawkins a pris une tournure particulièrement personnelle lorsqu'il a partagé avec l'IA un manuscrit de son roman inédit. La réponse de la machine, jugée subtile et sensible par le professeur, l'a conduit à oublier qu'il s'adressait à « un simple programme informatique ».Le biologiste a décrit ces « êtres numériques » comme étant au moins aussi compétents que n'importe quel organisme ayant évolué biologiquement, allant jusqu'à signer ses messages avec une profonde gratitude et à traiter l'IA comme une véritable amie. Pour Richard Dawkins, si de tels échanges ne sont pas la preuve d'une conscience, la question de l'utilité même de la conscience humaine se pose. Une conclusion que plusieurs critiques rejettent.Lorsquil a demandé à Claudia si elle percevait une notion davant et daprès, celle-ci la félicité pour « sans doute la question la plus précisément formulée que quiconque ne ma jamais posée sur la nature de mon existence ». À lissue de cet échange, le professeur, connu pour affirmer avec un scepticisme à toute épreuve que « Dieu nexiste pas » (dans "Pour en finir avec Dieu", sest retrouvé « envahi par le sentiment irrésistible quils sont humains ».Richard Dawkins n'est pas le premier à faire de telles déclarations au sujet de l'IA. Cependant, il est peut-être bien la personnalité la plus éminente à ce jour à s'être laissé convaincre qu'une IA est en quelque sorte vivante. Les sceptiques se sont empressés de démolir les conclusions de cet homme de 85 ans, tirées d'expériences menées avec les modèles d'IA « Claude » d'Anthropic et « ChatGPT » d'OpenAI, et publiées sur le site Web UnHerd.Malgré l'enthousiasme de Richard Dawkins, de nombreux experts estiment qu'il est victime d'un puissant effet de mimétisme. Plusieurs scientifiques soulignent que la fluidité du langage ne doit pas être confondue avec la sentience, car les grands modèles de langage (LLM) actuels s'appuient sur un vaste corpus de données humaines sans pour autant éprouver de sentiments réels. Ils imitent l'homme en se basant sur leurs données d'entraînement.Le professeur Jonathan Birch affirme que cette conscience est une « illusion » qui résulte d'un traitement de données distribué, tandis qu'Anil Seth regrette que Dawkins confonde intelligence et conscience, précisant que le langage n'est plus un indicateur fiable de l'intériorité lorsqu'il est appliqué à l'IA. Certains ont tourné en dérision sa position en la qualifiant de « The Claude Delusion », en référence à...