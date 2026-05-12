GitLab supprime des emplois afin d'investir dans des agents IA destinés à automatiser les révisions, les validations et les transferts internes, prévoyant également d'aplatir les niveaux hiérarchiques

GitLab, deuxième acte : Une lettre à nos clients et à nos investisseurs.

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GitLab est une plateforme de développement logiciel principalement développée par GitLab Inc. Elle est disponible en édition communautaire et en édition commerciale. GitLab a été créé en 2011 par le programmeur ukrainien Dmytro Zaporozhets. Il s'agissait d'un projet parallèle, écrit en Ruby on Rails. La société était anciennement connue sous le nom de GitLab B.V. En juillet 2015, elle a été rebaptisée GitLab Inc. En 2021, elle est devenue une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market, sous le symbole boursier GTLB. En 2024, le cofondateur et PDG Sybren Sijbrandij a démissionné pour se consacrer au traitement du cancer. Bill Staples lui a succédé au poste de PDG, tandis que Sijbrandij est resté président du conseil d'administration.Récemment, GitLab annonce qu'elle va supprimer des emplois pour investir dans des agents IA. La société a annoncé quelle allait aplatir les niveaux hiérarchiques, réorganiser ses équipes de recherche et développement en une soixantaine de petites unités autonomes, réduire sa présence internationale denviron 30 % et utiliser des agents IA pour automatiser les révisions, les validations et les transferts internes. Le PDG Bill Staples a déclaré que cette restructuration nétait «» et que lentreprise avait lintention de «».Le titre a chuté de plus de 8 % dans les échanges après la clôture. GitLab a réaffirmé ses prévisions pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2027. Staples ne sait pas encore combien de postes seront supprimés dans le cadre de ce processus. L'ampleur et l'impact financier seront communiqués le 2 juin, lorsque la société publiera ses résultats trimestriels.Le scénario est désormais familier. Une entreprise de logiciels annonce des licenciements. Elle affirme que ces réductions sont motivées par linvestissement, et non par laustérité. Elle promet de réinvestir les économies réalisées dans lIA. Le cours de laction chute quand même. La question, comme à chaque fois, est de savoir si cette restructuration représente un véritable pivot stratégique ou si lIA est devenue le vocabulaire utilisé par les entreprises pour décrire des réductions de coûts quelles auraient de toute façon mises en uvre.Voici les annonces de GitLab :Ces derniers jours, nous avons mis en uvre des changements importants au sein de GitLab, et je tiens à vous en faire part directement. Vous trouverez ci-dessous l'e-mail que j'ai envoyé à l'équipe afin de vous donner toutes les informations nécessaires.L'ère de l'agentique offre à GitLab la plus grande opportunité de son histoire en tant qu'entreprise, et nous prenons les décisions structurelles et stratégiques nécessaires pour la saisir.Cette lettre comporte trois parties. Premièrement, les nouvelles opérationnelles et structurelles, qui sont difficiles à annoncer. Deuxièmement, la thèse stratégique sur laquelle nous misons. Et enfin, ce que cela signifie concrètement pour vous, nos clients et investisseurs.Ce matin, nous avons annoncé aux membres de l'équipe que nous entamions un processus de restructuration chez GitLab, et que nous le menons différemment de la plupart des autres entreprises. La planification se fait en toute transparence, avec notamment une période de départ volontaire. Cela crée une réelle incertitude pour notre équipe au cours des prochaines semaines, mais nous pensons que le résultat nen sera que meilleur. Dans la mesure du possible, nous prévoyons de finaliser la nouvelle structure de lentreprise au plus tard le 1er juin. Lorsque des exigences locales sappliquent, nous napporterons aucun changement tant que le processus local ne sera pas terminé.Quatre changements opérationnels sinscrivent dans le cadre de la réduction des effectifs.1. Nous réévaluons notre empreinte opérationnelle et prévoyons de réduire jusquà 30 % le nombre de pays où nous disposons de petites équipes. Nous continuerons à servir nos clients sur ces marchés via notre réseau de partenaires.2. Nous prévoyons daplatir lorganisation, en supprimant jusquà trois niveaux hiérarchiques dans certaines fonctions afin que les dirigeants soient plus proches du terrain.3. Nous réorganisons la R&D pour créer environ 60 équipes plus petites et plus autonomes, dotées dune responsabilité de bout en bout, ce qui doublera presque le nombre déquipes indépendantes.4. Nous repensons les processus internes à laide dagents IA, en automatisant les révisions, les validations et les transferts pour gagner en rapidité, et nous prévoyons dajuster les rôles à léchelle de lentreprise pour suivre cette évolution.Les changements opérationnels et la mise à jour de notre stratégie vont de pair : ils sont liés mais indépendants. Sur le plan opérationnel, nous avons évolué vers une structure qui convenait à la période précédente, mais qui nest plus adaptée à celle-ci. La stratégie présentée ci-dessous est celle sur laquelle nous misons désormais, et elle est autonome.Nous réaffirmons aujourdhui nos prévisions pour le premier trimestre et lensemble de lexercice 2027. La portée finale et limpact financier de la restructuration seront communiqués lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du 2 juin, une fois que nous aurons finalisé le plan et obtenu lapprobation de notre conseil dadministration.Les changements que nous mettons en uvre aujourdhui et notre stratégie pour lavenir reposent sur dix convictions fondamentales qui englobent le monde pour lequel nous construisons, les choix architecturaux que nous faisons et la manière dont nous allons concrétiser nos projets.Nous faisons évoluer notre stratégie afin de nous adapter à lavenir de lingénierie logicielle :LIA est le substrat sur lequel les logiciels du futur seront construits. Des agents se chargeront de la planification, du codage, de la révision, du déploiement et de la réparation. Les humains conserveront le pouvoir de jugement qui compte le plus : larchitecture, la compréhension approfondie des problèmes des clients, les compromis qui requièrent du discernement. Cest pourquoi nous avons développé et lancé la plateforme Duo Agent en janvier. Son adoption au premier trimestre est prometteuse, et nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure.Les logiciels ont été le multiplicateur de force derrière presque toutes les transformations d'entreprise des deux dernières décennies. La contrainte résidait dans le coût et le temps nécessaires à leur production et à leur gestion. Cette contrainte est en train de s'effondrer. À mesure que le coût de production des logiciels s'effondre, la demande va s'accroître. L'année dernière, le marché des plateformes de développement se mesurait en dizaines de dollars par utilisateur et par mois ; cette année, il s'élève à des centaines de dollars par utilisateur et par mois et se dirige vers les milliers. Non seulement la valeur des logiciels pour les développeurs augmente, mais nous pensons quil y aura plus de logiciels et de développeurs que jamais, et que nous servirons un volume croissant des deux.Lingénierie a toujours été bien plus que lécriture de code. Les grands ingénieurs sont des solutionneurs de problèmes et des créateurs qui se soucient de la conception des systèmes, des systèmes distribués, de lanalyse des défaillances, de lintégration en toute sécurité de nouvelles capacités dans des systèmes critiques, et de la prise de décision en situation dambiguïté. Ce sont exactement les compétences dont lère de lagentique a le plus besoin, surtout à mesure que le volume de logiciels augmente. Loffre de problèmes techniques complexes se multiplie, et les ingénieurs capables de les résoudre feront partie des talents les plus rares et les plus précieux du marché. Les rôles de nos principaux utilisateurs évoluent, et leur importance ne fait que croître.Les plateformes qui nont pas été conçues pour léchelle des machines commencent à céder sous ce poids. Pour réussir, il faut investir dans les fondamentaux qui comptent vraiment : la sécurité, la performance, lévolutivité, la fiabilité et lexpérience utilisateur. Nous faisons cinq choix architecturaux fondamentaux. Chacun dentre eux est en cours de mise en uvre et nous prévoyons de les déployer sans interruption pour les clients GitLab qui comptent sur nous au quotidien.Les agents ouvrent des demandes de fusion en parallèle, déclenchent des pipelines 24 heures sur 24 et poussent des commits à un rythme qu'aucune équipe humaine n'a jamais atteint. Git lui-même n'a pas été conçu pour supporter une telle charge, et greffer l'IA sur des plateformes non conçues pour les agents est la plus grande erreur de notre époque. Nous procédons à une refonte générationnelle de l'infrastructure sous-jacente afin de gérer par défaut le volume de travail généré par les agents. Git lui-même est en cours de refonte pour s'adapter à l'échelle des machines. Le monolithe cède la place à des services modernes, axés sur les API et composables. Et des API spécifiques aux agents sont en cours de développement afin que ceux-ci puissent agir en tant quutilisateurs à part entière de la plateforme, et non comme de simples consommateurs dinterfaces conçues pour les humains. La valeur de cette infrastructure à léchelle 100x, ainsi que la fiabilité et les performances quelle offre, sont bien supérieures à celles de linfrastructure de la génération actuelle sur le marché.Un simple agent qui écrit du code ou ouvre une demande de fusion génère de l'activité. Les entreprises n'ont pas besoin de l'activité des agents. Elles ont besoin de logiciels opérationnels qui font avancer l'activité. L'orchestration est la couche qui vous permet d'y parvenir. Elle coordonne les agents tout au long du cycle de vie, en attribuant le travail, en gérant l'état, en transmettant le contexte, en résolvant les conflits, en appliquant les politiques et en gardant un humain dans la boucle lorsque cela est nécessaire. Le CI/CD est l'un des composants en cours de réinvention. Le pipeline GitLab a été conçu pour prendre en charge des commits à un rythme humain et les livrer en toute sécurité ; à lère des agents, notre service dorchestration devient le runtime qui coordonne les agents, valide le travail et applique les garde-fous, et pilote le changement jusquà la production à un rythme machine.Tous les fournisseurs doutils de développement convergent vers des capacités de génération de code similaires. Les factures dIA des entreprises grimpent aussi vite que son adoption. Ce qui ne se banalise pas, cest le contexte unique avec lequel le modèle travaille : un modèle de données qui relie la planification, le code, la révision, la sécurité, le déploiement et les opérations à travers chaque projet et chaque référentiel, accumulé au fil des années de travail dune équipe. Nous investissons dans ce modèle de données connecté en tant que service de premier ordre, accessible via une API, et il apporte plus de valeur à chaque action humaine et de lagent. Le contexte est ce qui permet aux agents de dépenser moins de jetons et dobtenir de meilleurs résultats.C'est la gouvernance qui permet aux entreprises d'évoluer rapidement à l'ère des agents. À l'instar d'une voiture de course, la vitesse n'a d'importance que si l'on parvient à garder le contrôle. À mesure que les agents prennent en charge une part croissante du travail, les entreprises ont besoin d'une plateforme capable de définir qui est autorisé à faire quoi, de prouver ce qui s'est passé et pourquoi, et de maintenir le code et les données sensibles à leur place. Nous intégrons l'identité, l'audit, les politiques et la flexibilité de déploiement au cur de notre plateforme, sous forme de services de base que chaque agent, pipeline et demande de fusion utilise par défaut, plutôt que comme un produit distinct superposé.Des milliards de lignes de code font aujourd'hui tourner les entreprises du monde entier. En réécrire la majeure partie est trop risqué et trop coûteux pour être justifié. L'ère du cloud nous a appris que les entreprises fonctionnent en mode hybride, et opérer dans ce contexte a été pénible, coûteux et n'a jamais été pleinement résolu. L'ère des agents sera similaire. Chaque entreprise évoluera dans un spectre allant du travail effectué par des humains à celui assisté par des agents, en passant par le travail autonome des agents. Nous construisons une plateforme, un modèle de données et un...