L'IA ne porte pas ses fruits comme le pensent les entreprises, car les licenciements liés à l'automatisation ne génèrent pas de bénéfices, d'après Gartner

Le remplacement des travailleurs par l'IA ne se traduit pas par des gains financiers. Le cabinet de recherche et de conseil Gartner est parvenu à la même conclusion après avoir interrogé 350 dirigeants d'entreprises internationales dont les sociétés génèrent au moins 1 milliard de dollars par an. La tendance à rechercher des bénéfices grâce à l'IA est bien réelle. Cependant, les entreprises faisant état d'un retour sur investissement élevé ne sont pas celles qui ont signalé des réductions d'effectifs liées à l'IA. En d'autres termes, les dirigeants qui ont licencié des employés pour investir dans l'IA ont réalisé les mêmes gains financiers que ceux qui ont conservé leurs effectifs. Il n'y a tout simplement pas de retombées financières détectables.
Le remplacement des travailleurs par l'IA ne se traduit pas par des gains financiers. Une nouvelle étude vient de montrer que l'utilisation de l'IA ne porte pas exactement ses fruits comme le pensent ou l'espèrent les entreprises. Il s'avère, une fois de plus, que les licenciements liés à l'automatisation ne génèrent pas de bénéfices substantiels. L'hypothèse est assez logique, si bien sûr, on croit au battage médiatique autour de l'IA. Elle repose sur l'idée que la technologie deviendra aussi compétente que les travailleurs qu'elle menace de remplacer, et comme elle est moins coûteuse, les entreprises pourront bientôt réduire massivement leurs coûts de main-d'uvre, en particulier dans le secteur technologique.
De nombreuses entreprises technologiques, grandes et petites, ont déjà licencié des milliers demployés, affirmant ouvertement quelles doivent investir massivement dans lIA et murmurant discrètement quelles veulent gagner plus dargent. Mais étude après étude, on constate systématiquement que les résultats commerciaux positifs se font toujours attendre. L'année dernière, une étude du Massachusetts Institute of Technology a révélé que 95 % des projets d'IA générative n'avaient généré que peu ou pas de croissance du chiffre d'affaires. En d'autres termes, la plupart des initiatives basées sur l'IA visant à stimuler une croissance rapide du chiffre d'affaires font long feu : elles n'apportent ni économies ni bénéfices.
Récemment, le cabinet de recherche et de conseil Gartner est parvenu à la même conclusion après avoir interrogé 350 dirigeants d'entreprises internationales dont les sociétés génèrent au moins 1 milliard de dollars par an. La tendance à rechercher des bénéfices grâce à l'IA est bien réelle. Pas moins de 80 % des personnes interrogées ont admis avoir réduit leurs effectifs pour investir dans l'IA ou les technologies autonomes.
Cependant, les entreprises faisant état d'un retour sur investissement élevé ne sont pas celles qui ont signalé des réductions d'effectifs liées à l'IA, a déclaré Helen Poitevin, vice-présidente et analyste chez Gartner, qui a travaillé sur cette étude. En d'autres termes, les dirigeants qui ont licencié des employés pour investir dans l'IA ont réalisé les mêmes gains financiers que ceux qui ont conservé leurs effectifs. Il n'y a tout simplement pas de retombées financières détectables. « Se concentrer uniquement sur les licenciements est une vision à court terme lorsqu'il s'agit de tirer de la valeur de l'IA. Chercher à créer de la valeur uniquement par la réduction des effectifs risque de mener la plupart des organisations sur une voie aux retombées limitées », a déclaré Poitevin.
Pour être honnête, ce nest pas si simple. Par exemple, les entreprises pourraient simplement attribuer les licenciements à la technologie comme excuse, dans un phénomène connu sous le nom d« AI washing ». Par ailleurs, Poitevin pense que les entreprises pourraient simplement tâter le terrain plutôt que de se lancer dans une refonte structurelle complète. Et sil sagit dinitiatives ponctuelles, on ne peut sattendre à aucun résultat significatif.
Il est néanmoins assez intéressant et sans surprise de constater que les gains les plus significatifs sont enregistrés par les entreprises qui exploitent lIA comme un moyen de « renforcer les capacités humaines ». Cela signifie quelles ne licencient pas leurs employés : elles les valorisent. D'un autre côté, l'idée même selon laquelle l'IA pourrait être moins coûteuse que les humains n'est peut-être pas tout à fait exacte. Les dirigeants du secteur technologique ont récemment commencé à admettre que les coûts liés à l'IA dépassent désormais les salaires humains.
Voici un extrait du rapport de Gartner :
Gartner affirme que les licenciements liés à l'automatisation des processus métier et à l'IA pourraient dégager des marges budgétaires, mais ne génèrent pas de retour sur investissement
Parmi les organisations qui testent ou déploient des capacités d'entreprise autonomes, environ 80 % font état de réductions d'effectifs, selon une enquête menée par Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Cependant, ces réductions ne semblent pas se traduire par un retour sur investissement (ROI).
L'enquête a révélé que les taux de réduction des effectifs étaient pratiquement identiques chez les répondants déclarant un ROI plus élevé grâce aux technologies autonomes et chez ceux ne constatant que des gains modestes ou des résultats négatifs.
Gartner a interrogé 350 dirigeants d'entreprises internationales au troisième trimestre 2025 afin de comprendre l'état actuel des activités autonomes au sein des entreprises. Les organisations éligibles ont déclaré un chiffre d'affaires annuel à l'échelle de l'entreprise d'au moins 1 milliard de dollars ou l'équivalent, et elles avaient testé ou déjà déployé au moins l'une des technologies suivantes : agents IA, automatisation intelligente ou technologies autonomes.
Grâce à des technologies telles que les agents IA, lautomatisation intelligente, la RPA, les jumeaux numériques et les actifs tokenisés, lentreprise autonome fera passer les organisations dune simple augmentation et automatisation à une véritable autonomie, où les machines et les personnes disposent toutes deux de plus dautonomie. Cela ne signifie pas une entreprise sans humains, mais plutôt une entreprise amplifiée par lhumain.
« De nombreux PDG ont recours aux licenciements pour démontrer un retour sur investissement rapide de lIA ; cependant, cette approche est malavisée », a déclaré Helen Poitevin, vice-présidente analyste émérite chez Gartner. « Les réductions deffectifs peuvent dégager des marges budgétaires, mais elles ne génèrent pas de retour sur investissement. Les organisations qui améliorent leur retour sur investissement ne sont pas celles qui éliminent le besoin de personnel, mais celles qui le renforcent en investissant massivement dans les compétences, les rôles et les modèles opérationnels permettant aux humains de guider et de faire évoluer les systèmes autonomes. »
À long terme : les activités autonomes créeront davantage de travail pour les humains
Les activités autonomes continueront de se développer avec ladoption croissante des agents IA. Gartner prévoit que les dépenses en logiciels dagents IA atteindront 206,5 milliards de dollars en 2026 et 376,3 milliards de dollars en 2027. Cela représente une hausse par rapport aux 86,4 milliards de dollars prévus pour 2025.
Étant donné que lautonomie va saccroître tant pour les machines que pour les personnes, et que le besoin en main-duvre va augmenter et non diminuer, Gartner prévoit que les entreprises autonomes seront un créateur net demplois dici 2028 à 2029, grâce à de nouvelles formes de travail que lIA ne peut pas absorber.
« À long terme, les entreprises autonomes créeront davantage demplois pour les humains, et non linverse. Des facteurs structurels durables, tels que le déclin démographique et les moments de consommation à enjeux élevés et dépendants de la confiance, garantiront que le talent humain reste au cur de la gestion, de la gouvernance et du développement des entreprises autonomes », a déclaré Poitevin.
Source : Gartner
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