Un détenteur de bitcoins affirme que l'IA Claude l'a aidé à récupérer 5 BTC perdus depuis 11 ans : Claude a analysé d'anciens fichiers de portefeuille et a mis au jour une faille dans la logique de décryptage

Un détenteur de bitcoins affirme que l'IA Claude l'a aidé à récupérer 5 BTC perdus depuis 11 ans. L'utilisateur a déclaré que l'IA Claude d'Anthropic avait identifié un problème de traitement des mots de passe dans le processus de récupération. Le message mentionnait en outre quune fois la logique de décryptage correcte appliquée, les clés privées avaient été extraites avec succès et converties au format WIF. LIA a ensuite confirmé la récupération de 5 BTC, dune valeur actuelle de plus de 400 000 dollars, selon le cours du marché actuel.
Le Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. Fondé sur une idéologie de libre marché, le Bitcoin a été inventé en 2008 lorsqu'une personne inconnue a publié un livre blanc sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. L'utilisation du Bitcoin en tant que monnaie a commencé en 2009, avec la publication de son implémentation open source. De 2021 à 2025, le Salvador l'a adopté comme monnaie ayant cours légal avant de revenir sur cette décision. Le bitcoin étant pseudonyme, son utilisation par des criminels a attiré l'attention des régulateurs, ce qui a conduit plusieurs pays à l'interdire.
Le bitcoin fonctionne grâce à la collaboration d'ordinateurs, dont chacun agit comme un nud au sein du réseau peer-to-peer du bitcoin. Chaque nud conserve une copie indépendante d'un registre public distribué des transactions, appelé blockchain, sans supervision centrale. Les transactions sont validées par le biais de la cryptographie, ce qui empêche une personne de dépenser le bitcoin d'une autre personne, tant que le propriétaire du bitcoin garde certaines données sensibles secrètes. Le consensus entre les nuds sur le contenu de la blockchain est obtenu grâce à un processus nécessitant une puissance de calcul importante, basé sur la preuve de travail, appelé « minage », qui est effectué par des ordinateurs spécialement conçus à cet effet. Le minage consomme de grandes quantités d'électricité et a été critiqué pour son impact environnemental.
Claude est une série de grands modèles de langage développés par la société de logiciels américaine Anthropic. Claude a été lancé en tant que chatbot IA en mars 2023. Il est également utilisé dans le développement de logiciels assistés par l'IA. Claude est entraîné à l'aide de l'« IA constitutionnelle », une technique développée par Anthropic pour améliorer la conformité éthique et juridique (alignement de l'IA). Depuis Claude 3, chaque génération a généralement été lancée en trois versions, de la moins à la plus performante : Haiku, Sonnet et Opus. Un modèle supplémentaire nommé Claude Mythos a été mis à la disposition dune poignée dentreprises en 2026, mais na pas été rendu public.
Un utilisateur de bitcoins affirme avoir retrouvé l'accès à un portefeuille contenant 5 BTC après plus de 11 ans grâce à l'IA Claude d'Anthropic. L'utilisateur, qui publie sur X sous le pseudonyme @cprkrn, a partagé des captures d'écran et des mises à jour décrivant le processus de récupération. L'adresse du portefeuille, 14VJySbsKraEJbtwk9ivnr1fXs6QuofuE6, aurait reçu des bitcoins vers avril 2015. Selon l'utilisateur, le mot de passe a été modifié alors qu'il était à l'université et a ensuite été oublié. Des années de tentatives manuelles et de recours à des services de récupération payants n'ont pas permis de déverrouiller le portefeuille.
Suite à cela, l'utilisateur a téléchargé des fichiers provenant d'un ancien ordinateur de l'université vers Claude AI en dernier recours. D'après les journaux de conversation partagés, Claude a analysé les fichiers du portefeuille, a signalé le problème dans l'outil de description btcrecover et a souligné que le mot de passe était traité de manière incorrecte comme une concaténation de sharedkey + mot de passe.
HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe— 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026
Le message mentionnait en outre quune fois la logique de décryptage correcte appliquée, les clés privées avaient été extraites avec succès et converties au format WIF. LIA a ensuite confirmé la récupération de 5 BTC, dune valeur actuelle de plus de 400 000 dollars, selon le cours du marché actuel. Lutilisateur a ensuite exprimé sa gratitude envers Anthropic et son PDG, Dario Amodei, et les a remerciés dans plusieurs messages.
Ce rapport représente un bonne nouvelle pour les autres détenteurs de Bitcoins qui ont également perdus leurs mots de passe. Selon un rapport de 2021 de la société de données de cryptomonnaie Chainalysis, sur les 18,5 millions de bitcoins existants, environ 20 %, d'une valeur d'environ 643 milliards de dollars, semblent se trouver dans des portefeuilles perdus ou bloqués d'une autre manière. Un cas marquant est celui de Stephen Thomas, un programmeur d'origine allemande vivant à San Francisco, qui a perdu le mot de passe de son portefeuille numérique dans lequel il stockait des bitcoins d'une valeur totale de 240 millions de dollars.
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