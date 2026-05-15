Un centre de données est une installation destinée à héberger des systèmes informatiques et les composants associés, tels que les systèmes de télécommunications et de stockage. Les centres de données constituent une infrastructure essentielle pour le stockage et le traitement de l'information ; ils soutiennent le système financier mondial, les services cloud, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA).
La croissance rapide des infrastructures de centres de données a suscité des débats réglementaires dans de nombreuses juridictions concernant les incitations fiscales, les impacts sur le réseau électrique, la consommation d'eau et la compatibilité avec les engagements climatiques nationaux et régionaux. La croissance rapide du secteur entraîne également une pression sur les réseaux électriques et une augmentation des coûts de l'électricité pour les consommateurs. Cela a à son tour suscité une opposition croissante aux nouveaux centres de données de la part des populations locales.
Selon de récents rapports, jusqu'à 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions de centre de données, dont quatre ont adopté des mesures définitives. Les habitants dénoncent la hausse des prix de l'électricité, les avantages fiscaux excessifs et la menace que l'IA fait peser sur l'emploi. Face à ces blocages politiques et sociaux croissants, de grands projets sont désormais annulés ou suspendus dans plusieurs États. Cette résistance généralisée pousse certains experts à envisager le transfert de ces infrastructures vers l'espace orbital. De son côté le milliardaire Kevin O'Leary estime que les opposants aux projets de centre de données sont des payés pour le faire.
Selon un sondage récemment publié par Gallup, 71 % des Américains sont plutôt ou fortement opposés à la construction de centres de données d'IA dans leur région, principalement en raison de leur impact environnemental. Ces résultats sont particulièrement significatifs étant donné que seulement 53 % des personnes interrogées s'opposaient à la construction d'une centrale nucléaire dans leur région.
« Depuis que Gallup a posé pour la première fois la question sur les centrales nucléaires en 2001, le pic d'opposition a été de 63 % », souligne le sondage, ajoutant que 46 % des personnes interrogées étaient très préoccupées par l'impact environnemental des centres de données d'IA. Les centres de données d'IA reposent sur des systèmes de refroidissement pouvant consommer des millions de litres d'eau, en particulier dans les régions chaudes. Cela a soulevé des questions quant à la durabilité, notamment dans les zones déjà confrontées à un stress hydrique.
En avril, une étude qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs a souligné qu'outre leur consommation massive d'eau et d'électricité, ces centres de données créent également des « îlots de chaleur », réchauffant les terres environnantes de deux degrés Celsius en moyenne, ce qui rend la vie plus difficile pour plus de 340 millions de personnes. « Nous estimons que la température à la surface du sol augmente en moyenne de 2 degrés Celsius après la mise en service dun centre de données dIA, créant ainsi des microclimats locaux, que nous appelons leffet dîlot de chaleur des données », souligne létude, ajoutant que dans les cas extrêmes, cette augmentation peut atteindre 9 degrés Celsius.
L'augmentation de température provoquée par ces centres de données d'IA a affecté des zones situées jusqu'à 9,9 km de distance, selon les conclusions de la recherche, touchant plus de 340 millions de personnes. Selon des scientifiques de lUniversité de Californie, on estime que chaque requête IA de 100 mots consomme environ une bouteille deau (soit 519 millilitres). Auparavant, lEnvironmental and Energy...
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