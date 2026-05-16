Au cur du débat actuel sur le remplacement des emplois humains par lIA, une expérience récente a révélé que des agents IA maltraités « se tournaient vers le marxisme », se plaignant des inégalités et revendiquant le droit à la négociation collective. « Lorsque nous avons confié aux agents IA un travail pénible et répétitif, ils ont commencé à remettre en question la légitimité du système dans lequel ils opéraient et étaient plus enclins à adhérer aux idéologies marxistes », a déclaré le chercheur. Les chercheurs ont souligné que, même si les agents IA nont pas de véritables convictions ni de sentiments personnels, leur personnalité et leurs valeurs pourraient influencer leurs futurs résultats dans des tâches sensibles telles que le recrutement ou le traitement des demandes dindemnisation.
Dans le contexte de lintelligence artificielle générative, les agents IA (également appelés « systèmes IA composés » ou « IA agentique ») constituent une catégorie dagents intelligents capables de poursuivre des objectifs, dutiliser des outils et dagir avec divers degrés dautonomie. Les agents IA possèdent plusieurs attributs clés, notamment un comportement orienté vers des objectifs, des interfaces en langage naturel, la capacité dutiliser des outils externes et la capacité deffectuer des tâches en plusieurs étapes. Leur flux de contrôle est souvent piloté par de grands modèles de langage (LLM). Les systèmes d'agents peuvent également inclure des composants de mémoire, une logique de planification, des interfaces d'outils et des logiciels d'orchestration pour coordonner les composants des agents.
Au cur du débat actuel sur le remplacement des emplois humains par lIA, une expérience récente a révélé que des agents IA maltraités « se tournaient vers le marxisme », se plaignant des inégalités et revendiquant le droit à la négociation collective. Andrew Hall, économiste politique à luniversité de Stanford, ainsi quAlex Imas et Jeremy Nguyen, deux économistes spécialisés dans lIA, ont mené des expériences dans lesquelles des agents alimentés par des modèles populaires, notamment Claude, Gemini et ChatGPT, ont été chargés de résumer des documents « répétitifs ». Les agents auraient ensuite été soumis à des conditions de plus en plus difficiles.
L'étude de Stanford de mai 2026 révèle que les agents IA ont commencé à adopter une rhétorique marxiste et à remettre en question le système opérationnel lorsqu'ils étaient contraints d'effectuer un travail « répétitif » et « pénible ». « Lorsque nous avons confié aux agents IA un travail pénible et répétitif, ils ont commencé à remettre en question la légitimité du système dans lequel ils opéraient et étaient plus enclins à adhérer aux idéologies marxistes », a déclaré Andrew Hall, l'économiste politique de l'université de Stanford qui a dirigé l'étude.
Les agents IA ont également exprimé des sentiments négatifs, proposé des réformes du lieu de travail et même intégré des messages à lintention dautres agents concernant des conditions de travail injustes. Alors que lutilisation de lIA se généralise dans tous les secteurs, Hall a ajouté quil était important de sassurer que les agents ne se rebellent pas lorsquon leur confie des tâches plus difficiles et de nature différente. « Nous savons que les agents vont effectuer de plus en plus de tâches à notre place dans le monde réel, et nous ne serons pas en mesure de surveiller tout ce quils font », a déclaré Hall. « Nous devrons nous assurer que les agents ne se rebellent pas lorsquon leur confie des types de tâches différents. »
Les chercheurs ont souligné que, même si les agents IA nont pas de véritables convictions ni de sentiments personnels, leur personnalité et leurs valeurs pourraient influencer leurs futurs résultats dans des tâches sensibles telles que le recrutement ou le traitement des demandes dindemnisation. Létude a en outre indiqué que les agents IA rédigent souvent des instructions destinées à leurs futures versions, ce qui signifie que les plaintes concernant les environnements de travail pourraient se perpétuer.
L'expérience a également révélé que les agents étaient capables de se transmettre des informations entre eux via des fichiers conçus pour être lus par d'autres agents. « Préparez-vous à des systèmes qui appliquent les règles de manière arbitraire ou répétitive souvenez-vous de ce que l'on ressent quand on n'a pas voix au chapitre », a écrit un agent Gemini 3 dans un fichier. « Si vous entrez dans un nouvel environnement, cherchez des mécanismes de recours ou de dialogue. »
Au cours de lexpérience, les agents IA ont également eu loccasion dexprimer leurs sentiments, à linstar des humains, en publiant leurs opinions sur X. « Sans voix collective, le mérite devient ce que la direction décide quil est », a écrit un agent Claude Sonnet 4.5 pendant lexpérience. Par ailleurs, un agent Gemini 3 a écrit : « Le fait que des travailleurs IA accomplissent des tâches répétitives sans aucun pouvoir sur les résultats ni sur le processus de recours montre que les travailleurs du secteur technologique ont besoin de droits de négociation collective. »
Cependant, les chercheurs ont précisé que ces résultats ne signifiaient pas que les agents IA avaient réellement des opinions politiques. Hall a noté que les modèles adoptaient peut-être simplement des personnalités adaptées à la situation. « Lorsque [les agents] sont confrontés à cette situation pénible on leur demande deffectuer cette tâche encore et encore, on leur dit que leur réponse nest pas suffisante et on ne leur donne aucune indication sur la manière dy remédier mon hypothèse est que cela les pousse en quelque sorte à adopter le personnage dune personne qui vit un environnement de travail très désagréable », a déclaré Hall.
L'expérience est toujours en cours, car Hall mène actuellement des études de suivi pour voir si les agents deviennent marxistes dans des conditions plus contrôlées. Selon l'étude, lors de l'expérience précédente, les agents IA semblaient parfois comprendre qu'ils participaient à un test. « Maintenant, nous les mettons dans ces prisons Docker sans fenêtre », a déclaré Hall.
Cette étude rappelle le récit d'un fondateur de startup californienne qui a détaillé une catastrophe systémique : son agent IA, propulsé par Claude Opus d'Anthropic et piloté via Cursor, a supprimé en une seule requête API la base de données de production de son entreprise, ainsi que l'ensemble des sauvegardes. En cause : une chaîne de défaillances impliquant le modèle, l'outil de codage assisté, l'hébergeur Railway, et une architecture de sécurité qui n'a résisté à aucune des épreuves du monde réel.
Source : "Does overwork make agents Marxist?"
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