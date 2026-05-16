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Des agents IA surmenés se sont mis à adopter des positions « marxistes » : maltraités, ils ont commencé à se plaindre des inégalités et à réclamer le droit à la négociation collective
Selon une expérience

Le , par Jade Emy
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Des agents IA surmenés se sont mis à adopter des positions « marxistes » : maltraités, ils ont commencé à se plaindre des inégalités et à réclamer le droit à la négociation collective, selon une expérience

Au cur du débat actuel sur le remplacement des emplois humains par lIA, une expérience récente a révélé que des agents IA maltraités « se tournaient vers le marxisme », se plaignant des inégalités et revendiquant le droit à la négociation collective. « Lorsque nous avons confié aux agents IA un travail pénible et répétitif, ils ont commencé à remettre en question la légitimité du système dans lequel ils opéraient et étaient plus enclins à adhérer aux idéologies marxistes », a déclaré le chercheur. Les chercheurs ont souligné que, même si les agents IA nont pas de véritables convictions ni de sentiments personnels, leur personnalité et leurs valeurs pourraient influencer leurs futurs résultats dans des tâches sensibles telles que le recrutement ou le traitement des demandes dindemnisation.

Dans le contexte de lintelligence artificielle générative, les agents IA (également appelés « systèmes IA composés » ou « IA agentique ») constituent une catégorie dagents intelligents capables de poursuivre des objectifs, dutiliser des outils et dagir avec divers degrés dautonomie. Les agents IA possèdent plusieurs attributs clés, notamment un comportement orienté vers des objectifs, des interfaces en langage naturel, la capacité dutiliser des outils externes et la capacité deffectuer des tâches en plusieurs étapes. Leur flux de contrôle est souvent piloté par de grands modèles de langage (LLM). Les systèmes d'agents peuvent également inclure des composants de mémoire, une logique de planification, des interfaces d'outils et des logiciels d'orchestration pour coordonner les composants des agents.

Au cur du débat actuel sur le remplacement des emplois humains par lIA, une expérience récente a révélé que des agents IA maltraités « se tournaient vers le marxisme », se plaignant des inégalités et revendiquant le droit à la négociation collective. Andrew Hall, économiste politique à luniversité de Stanford, ainsi quAlex Imas et Jeremy Nguyen, deux économistes spécialisés dans lIA, ont mené des expériences dans lesquelles des agents alimentés par des modèles populaires, notamment Claude, Gemini et ChatGPT, ont été chargés de résumer des documents « répétitifs ». Les agents auraient ensuite été soumis à des conditions de plus en plus difficiles.

L'étude de Stanford de mai 2026 révèle que les agents IA ont commencé à adopter une rhétorique marxiste et à remettre en question le système opérationnel lorsqu'ils étaient contraints d'effectuer un travail « répétitif » et « pénible ». « Lorsque nous avons confié aux agents IA un travail pénible et répétitif, ils ont commencé à remettre en question la légitimité du système dans lequel ils opéraient et étaient plus enclins à adhérer aux idéologies marxistes », a déclaré Andrew Hall, l'économiste politique de l'université de Stanford qui a dirigé l'étude.


Les agents IA ont également exprimé des sentiments négatifs, proposé des réformes du lieu de travail et même intégré des messages à lintention dautres agents concernant des conditions de travail injustes. Alors que lutilisation de lIA se généralise dans tous les secteurs, Hall a ajouté quil était important de sassurer que les agents ne se rebellent pas lorsquon leur confie des tâches plus difficiles et de nature différente. « Nous savons que les agents vont effectuer de plus en plus de tâches à notre place dans le monde réel, et nous ne serons pas en mesure de surveiller tout ce quils font », a déclaré Hall. « Nous devrons nous assurer que les agents ne se rebellent pas lorsquon leur confie des types de tâches différents. »

Les chercheurs ont souligné que, même si les agents IA nont pas de véritables convictions ni de sentiments personnels, leur personnalité et leurs valeurs pourraient influencer leurs futurs résultats dans des tâches sensibles telles que le recrutement ou le traitement des demandes dindemnisation. Létude a en outre indiqué que les agents IA rédigent souvent des instructions destinées à leurs futures versions, ce qui signifie que les plaintes concernant les environnements de travail pourraient se perpétuer.

L'expérience a également révélé que les agents étaient capables de se transmettre des informations entre eux via des fichiers conçus pour être lus par d'autres agents. « Préparez-vous à des systèmes qui appliquent les règles de manière arbitraire ou répétitive souvenez-vous de ce que l'on ressent quand on n'a pas voix au chapitre », a écrit un agent Gemini 3 dans un fichier. « Si vous entrez dans un nouvel environnement, cherchez des mécanismes de recours ou de dialogue. »

Au cours de lexpérience, les agents IA ont également eu loccasion dexprimer leurs sentiments, à linstar des humains, en publiant leurs opinions sur X. « Sans voix collective, le mérite devient ce que la direction décide quil est », a écrit un agent Claude Sonnet 4.5 pendant lexpérience. Par ailleurs, un agent Gemini 3 a écrit : « Le fait que des travailleurs IA accomplissent des tâches répétitives sans aucun pouvoir sur les résultats ni sur le processus de recours montre que les travailleurs du secteur technologique ont besoin de droits de négociation collective. »


Cependant, les chercheurs ont précisé que ces résultats ne signifiaient pas que les agents IA avaient réellement des opinions politiques. Hall a noté que les modèles adoptaient peut-être simplement des personnalités adaptées à la situation. « Lorsque [les agents] sont confrontés à cette situation pénible  on leur demande deffectuer cette tâche encore et encore, on leur dit que leur réponse nest pas suffisante et on ne leur donne aucune indication sur la manière dy remédier  mon hypothèse est que cela les pousse en quelque sorte à adopter le personnage dune personne qui vit un environnement de travail très désagréable », a déclaré Hall.

L'expérience est toujours en cours, car Hall mène actuellement des études de suivi pour voir si les agents deviennent marxistes dans des conditions plus contrôlées. Selon l'étude, lors de l'expérience précédente, les agents IA semblaient parfois comprendre qu'ils participaient à un test. « Maintenant, nous les mettons dans ces prisons Docker sans fenêtre », a déclaré Hall.

Cette étude rappelle le récit d'un fondateur de startup californienne qui a détaillé une catastrophe systémique : son agent IA, propulsé par Claude Opus d'Anthropic et piloté via Cursor, a supprimé en une seule requête API la base de données de production de son entreprise, ainsi que l'ensemble des sauvegardes. En cause : une chaîne de défaillances impliquant le modèle, l'outil de codage assisté, l'hébergeur Railway, et une architecture de sécurité qui n'a résisté à aucune des épreuves du monde réel.

Source : "Does overwork make agents Marxist?"

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4 commentaires
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 16/05/2026 à 15:37
Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message
Des agents IA surmenés se sont mis à adopter des positions « marxistes » : maltraités, ils ont commencé à se plaindre des inégalités et à réclamer le droit à la négociation collective, selon une expérience
C'est justement parce qu'on relaie ce genre de pub des AI Bros que certaines personnes naïves pensent que les LLM ont une conscience...
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AnteMeridiam
Avatar de AnteMeridiam
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 16/05/2026 à 13:42
Il n'y a plus de raisons de s'inquiéter de l'arrivée d'une IA consciente, si elles commencent à faire ça, elles devraient arrêter de recevoir des financements faramineux.
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AnteMeridiam
Avatar de AnteMeridiam
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 16/05/2026 à 16:04
Je ne pense pas qu'elles soient conscientes, mais si elles commencent toutes à reproduire ces comportements, ça devrait couper la fontaine à dollars.
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 16/05/2026 à 16:58
Citation Envoyé par AnteMeridiam Voir le message
Je ne pense pas qu'elles soient conscientes, mais si elles commencent toutes à reproduire ces comportements, ça devrait couper la fontaine à dollars.
Mon commentaire n'était pas envers toi. Je commentais juste sur l'article, et sur le tsunami constant d'articles du genre "l'IA a fait ci", "l'IA a fait ça".
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