Google lance Gemini 3.5 Flash, son modèle d'IA le plus performant pour la programmation, la création d'agents IA autonomes, la gestion de projets de recherche ou le développement de systèmes d'exploitation

Gemini 3.5 : une intelligence de pointe au service de l'action

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Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développée par Google DeepMind, qui succède à LaMDA et PaLM 2. Composée de Gemini Pro, Gemini Deep Think, Gemini Flash et Gemini Flash Lite, elle a été annoncée le 6 décembre 2023. Elle alimente le chatbot du même nom. Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative développé par Google.L'architecture Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo. Google distribue cette technologie sous différentes formes, allant de versions efficaces sur appareil (« Nano ») et de variantes économiques à haut débit (« Flash ») à des modèles à haute puissance de calcul conçus pour le raisonnement complexe (« Pro » et « Ultra »). Les générations de modèles 1.5 et 3 ont introduit des fenêtres de contexte étendues, permettant l'analyse de grands ensembles de données tels que des bases de code entières, des vidéos longues ou de vastes archives de documents en une seule requête.Récemment, Google a lancé Gemini 3.5 Flash, un nouveau modèle dIA que lentreprise présente comme son plus performant à ce jour pour le codage et les agents IA autonomes. Ce modèle, dévoilé lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O, est capable dexécuter de manière autonome des pipelines de codage, de gérer des projets de recherche et, lors de tests internes, de créer un système dexploitation entièrement à partir de zéro.Ce lancement marque le passage de Google dune IA présentée comme un outil conversationnel à une IA présentée comme un outil agentique. Il ne sagit plus seulement de répondre à des questions, mais de planifier, de construire et ditérer sur du travail réel avec un minimum dintervention humaine. Koray Kavukcuoglu, directeur technique de DeepMind, a déclaré aux journalistes avant le lancement public : «», notamment le codage, les tâches agentiques et le raisonnement multimodal.Il a ajouté quil est quatre fois plus rapide que les autres modèles de pointe, une vitesse idéale pour le codage et les tâches agentiques, mais que Google la « porté à un autre niveau » en développant une version optimisée de Flash qui est douze fois plus rapide tout en conservant la même qualité. Cette vitesse est au cur de la conception de Flash pour le travail agentique, où plusieurs agents IA sexécutent simultanément sur des tâches de longue durée, selon Kavukcuoglu.Sur la scène de lI/O, lingénieur de Google Varun Mohan a montré des agents se multipliant pour travailler sur des composants distincts avant de se regrouper pour construire un système dexploitation complet au sein dAntigravity, la plateforme de développement agentique et lIDE de lentreprise. Kavukcuoglu a déclaré que Flash 3.5 avait été développé en collaboration avec Antigravity afin que les agents puissent disposer dun « environnement natif où ils peuvent vivre, travailler et agir ».Voici l'annonce de Google :Nous présentons aujourd'hui Gemini 3.5, notre toute dernière famille de modèles alliant une intelligence de pointe à la capacité d'agir. Il s'agit d'un bond en avant majeur dans la création d'agents plus performants et plus intelligents. Nous inaugurons cette série avec le lancement de 3.5 Flash. Ce modèle offre des performances de pointe pour les agents et le codage, et excelle dans les tâches complexes à long terme qui apportent une utilité concrète.3.5 Flash est disponible dès aujourdhui pour des milliards de personnes à travers le monde :- Pour...