Google lance Gemini Omni, une nouvelle gamme de modèles d'IA conçus pour associer un raisonnement textuel avancé à la création multimédia, et transforme les images, les fichiers audio et le texte en vidéo

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Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développée par Google DeepMind, qui succède à LaMDA et PaLM 2. Composée de Gemini Pro, Gemini Deep Think, Gemini Flash et Gemini Flash Lite, elle a été annoncée le 6 décembre 2023. Elle alimente le chatbot du même nom. Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative développé par Google.L'architecture Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo. Google distribue cette technologie sous différentes formes, allant de versions efficaces sur appareil (« Nano ») et de variantes économiques à haut débit (« Flash ») à des modèles à haute puissance de calcul conçus pour le raisonnement complexe (« Pro » et « Ultra »). Les générations de modèles 1.5 et 3 ont introduit des fenêtres de contexte étendues, permettant l'analyse de grands ensembles de données tels que des bases de code entières, des vidéos longues ou de vastes archives de documents en une seule requête.Récemment, Google a lancé Gemini Omni, une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle (IA) conçus pour associer un raisonnement textuel avancé à la création multimédia. Cette famille de modèles est conçue pour accepter n'importe quelle combinaison de texte, d'images, d'audio et de vidéo comme instruction d'entrée afin de générer et de modifier du contenu vidéo de haute qualité, tout en progressant vers son objectif ultime : la création d'une intelligence artificielle générale (AGI). La première étape dans la création d'un modèle de monde est Gemini Omni Flash, un outil en cours d'intégration directe dans l'application Gemini, Google Flow et YouTube Shorts. Google a confirmé que, bien que cette famille de modèles commence par la production vidéo, elle s'étendra à l'avenir pour prendre en charge la génération directe d'images et d'audio.Gemini Omni fonctionne comme un moteur multimodal, ce qui signifie qu'il traite différents types de médias simultanément plutôt que de les convertir d'abord en texte. Selon l'annonce de Google, le modèle s'articule autour de trois fonctionnalités principales. Au lieu d'utiliser un logiciel de montage vidéo traditionnel basé sur une timeline, les utilisateurs peuvent modifier des clips vidéo en saisissant ou en dictant des instructions en langage naturel.Le système, conçu pour mémoriser le contexte des instructions précédentes au fil de plusieurs échanges, utilisera ces données pour créer un résultat qui préserve la cohérence des personnages, conserve les détails de l'environnement et suit les angles de caméra. Les utilisateurs peuvent demander à l'outil de modifier des objets spécifiques, de remplacer des arrière-plans entiers, d'introduire de nouveaux personnages ou de transformer complètement le style visuel d'une vidéo qu'ils ont mise en ligne  comme l'a évoqué le PDG Sundar Pichai.Google a déclaré que Gemini Omni va au-delà de la simple reconnaissance de motifs visuels en calculant la physique sous-jacente dune scène. Le modèle intègre une compréhension actualisée des forces physiques telles que la gravité, la dynamique des fluides et lénergie cinétique afin de rendre les mouvements générés réalistes. Le modèle peut synthétiser une seule vidéo à partir de plusieurs sources distinctes. Les utilisateurs peuvent télécharger une image dun personnage, une description textuelle dun décor et un clip vidéo présentant un style artistique spécifique, et Gemini Omni fusionnera ces références en une vidéo unifiée. De plus, si les utilisateurs le souhaitent, ils peuvent inclure des vidéos générées mettant en scène une version numérique deux-mêmes qui leur ressemble et parle comme eux, en utilisant leur propre voix.Pour répondre aux préoccupations de sécurité concernant les deepfakes et la désinformation automatisée, Google a indiqué quil ne mettait pas à la disposition du public les fonctionnalités plus avancées dédition vidéo, audio et vocale, le temps de mener des tests supplémentaires. De plus, tout contenu vidéo généré par les modèles Omni intégrera automatiquement SynthID, un filigrane numérique développé par Google DeepMind. Ces filigranes sont invisibles à l'il nu, mais permettent aux utilisateurs de...