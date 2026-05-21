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L'IA coûte trop cher et n'est rentable pour personne : seuls Nvidia, les fabricants de matériel et le BTP en tirent profit, portés par la frénésie des centres de données,
Selon l'analyste Ed Zitron

Le , par Mathis Lucas
528 commentaires

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7  0 
L'analyste Edward Zitron étrille à nouveau le modèle économique de l'IA. Dans une analyse critique, il affirme que le secteur traverse actuellement une bulle financière insoutenable en raison de coûts d'infrastructure et d'exploitation démesurés. Les acteurs investissent des milliers de milliards de dollars sans générer de revenus réels capables de justifier de telles dépenses. Anthropic et OpenAI sont critiqués pour leurs pertes massives et l'absence de modèle économique rentable à long terme. L'éclatement de la bulle serait un carnage. En fin de compte, des analyses suggèrent que Google pourrait être le seul gagnant, grâce à son importante réserve de liquidités.

Edward Zitron est auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais. Il est connu pour ses analystes critiques sur le secteur technologique, notamment l'essor de l'IA générative. Il dénonce le battage médiatique intense autour des entreprises spécialisées dans l'IA générative. D'après lui, le secteur de l'IA utilise les médias pour dissimuler une croissance des infrastructures beaucoup plus lente que ce qui est annoncé officiellement.

Dans sa nouvelle analyse, il souligne le fardeau financier pour les entreprises clientes qui épuisent leurs budgets en jetons informatiques pour des résultats parfois médiocres. L'article dénonce une bulle spéculative alimentée par des dirigeants déconnectés des réalités techniques et opérationnelles.

L'analyste confirme un constat : l'IA n'est actuellement pas viable sur le plan économique, à l'exception de quelques acteurs très spécifiques. Nvidia est l'un des rares véritables bénéficiaires de cette course technologique. Nvidia et les entreprises de construction s'enrichissent en profitant de « l'exubérance irrationnelle » qui pousse les géants du cloud à investir des sommes colossales dans la construction massive de centres de données.

L'industrie fonce dans le mur sans croissance explosive des revenus

Edward (Ed) Zitron soutient que « l'IA n'est actuellement viable sur le plan économique pour aucun acteur », à l'exception des constructeurs de centres de données et des fabricants de matériel comme Nvidia. Selon les rapports financiers, les startups du secteur perdent des sommes colossales chaque année, tandis que les géants de la technologie investissent des centaines de milliards de dollars sans aucune perspective de rentabilité à long terme.


Des entreprises telles que Microsoft, Meta, Amazon et Google engagent des dépenses en capital faramineuses pour soutenir l'infrastructure de l'IA. À titre d'exemple, Microsoft a dépensé environ 100 milliards de dollars dans le cadre de son partenariat avec OpenAI. Ce chiffre est tiré du témoignage d'un dirigeant lors du procès Musk-OpenAI. Selon l'analyse d'Ed Zitron, cette information est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons :

  • Microsoft a dépensé au total 293,8 milliards de dollars en dépenses d'investissement depuis le début de l'exercice 2023 (qui a débuté au second semestre 2022) ;
  • cela signifie qu'environ 30 % des dépenses d'investissement de Microsoft (87 milliards de dollars) ont été consacrés à la mise en place de l'infrastructure d'OpenAI ;
  • d'après des discussions avec des sources proches de l'architecture Azure, cela représente la grande majorité de la capacité opérationnelle de Microsoft.


Selon l'analyste, l'avenir reste incertain. Plus précisément, pour que ces investissements soient rentabilisés, il faudrait que les revenus liés à l'IA explosent de manière irréaliste dans des délais très courts, ce qui n'est absolument pas le cas. En réalité, la croissance des revenus de ces géants du cloud computing repose presque exclusivement sur l'argent qu'ils injectent eux-mêmes dans des entreprises non rentables comme OpenAI et Anthropic.

Les défenseurs de l'IA affirment souvent que le matériel coûtera moins cher à l'avenir ou que les entreprises sont déjà rentables sur l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation des modèles. Cependant, Ed Zitron rejette cet argument, estimant que si le traitement des requêtes était réellement profitable, des acteurs comme Anthropic ne perdraient pas des milliards de dollars et ne chercheraient pas à imposer des abonnements mensuels coûteux à leurs clients.

L'IA est trop chère pour qu'un laboratoire puisse surmonter ce défi

Anthropic et OpenAI brûlent leurs réserves de liquidités sans aucun plan viable pour arrêter cette hémorragie financière. Ed Zitron estime que les deux entreprises doivent générer ou lever plus de 1,25 billion de dollars au cours des quatre prochaines années. L'analyste soutient aussi que « les prévisions selon lesquelles ces laboratoires deviendraient rentables d'ici 2027 ou 2028 sont purement fantaisistes et destinées à tromper les investisseurs ».

À en croire son analyse, la réalité montre que les marges brutes de ces entreprises se détériorent, car ces dernières sont contraintes d'acheter des capacités de calcul en urgence et au prix fort pour répondre à une demande difficile à anticiper. Ed Zitron estime qu'Anthropic semble ainsi dépenser trois dollars pour chaque dollar gagné, tout en accumulant des centaines de milliards de dollars d'engagements financiers envers les fournisseurs de cloud.

Les centres de données ont besoin délectricité pour fonctionner, et ceux dédiés à lIA, en particulier, en consomment énormément. Il faut aussi du...
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528 commentaires
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pyros
Avatar de pyros
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 14:51
Et vous, vous faites quoi concrètement pour les petites gens de lUtah, des USA, de lInde ou dailleurs qui voient leurs ressources en eau et en électricité avalées par des datacenters gigantesques pour lIA ? À part sortir des indignations de forum bien confortablement installé derrière votre clavier ?
Je self-host sur un raspberry pi, je vais bossé en vélo élèctrique, j'ai mis des panneau solaire, je continue à chercher mes images au lieu de les générer, je rédige mes textes moi même, quite à ce qu'ils soient bourré de fautes, et je me sert du vaste truc spongieux que j'ai entre mes 2 oreils et qui fait à peu près la même chose qu'un datacenter de 20GW mais en consommant l'energie d'une tartine de nutela.

D'ailleur j'ai la dalle maintenant
8  0 
xmornard
Avatar de xmornard
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 12:33
Comme l'avait fait remarqué un auteur apocryphe du 19ème siècle, « Pendant la ruée vers lor, ce nest pas les chercheurs dor qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. »
6  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 16:16
re calvaire,

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
1) je ne sais pas ce que promettent les acteurs ia, je m'en moque. L'important c'est que leurs outils m'apporte une valeur ajouté, c'est le cas. J'ai connu un grand boom technologique en fin d'année avec les nouveaux modelé (opus 4.6, gemini 4 pro...), il est très probable que ces modèles continue de s'améliorer et augmente la productivité.
Il y'a les ia orienté cybersécurité qui arrivent qui vont pouvoir je lespère d'ici cette année compléter notre ci/cd sécurité (sonarqube, CheckMarx, DEFECTDOJO) et nous remonter plus de bug/problème de sécurité.
Mais tu as bien raison de t'en moquer, cette remarque était "juste" pour enfin entendre que l'IA n'apporte pas les promesses données. Et que tout calcul de productivité (faut-il, faut-il pas utiliser l'IA), doit tenir compte de la réalité. Si on investi et que l'on espère 120% de ROI, ça change la donne si ce ROI est de 30%. Je suppose que tu es d'accord avec ça ?

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
2) la productivité est mesuré par rapport aux taches jira et bugs remonté. L'ia nous a permis de faire plus de taches, plus vite et de réduire les bugs.
Ok, mais cette productivité accrue de 30% dans ton cas, elle a aussi un coût pour l'entreprise. L'IA n'est pas gratuite, et les coûts ne vont faire que de monter, car pour le moment, les boîtes derrière l'IA, elle perdent 3$ pour 1$ de rentrée, ça ne peut pas tenir sur le long terme. As-tu conscience de cela ? Tu vas me dire que tu as pû virer des membres, mais cela compense-t-il le coût de l'IA ?

Je ne parle pas de la grosse majorités des autres cas où le déploiement de l'IA où le ROI est quasi nul, si pas une perte.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
3) je sais pas, ma boite m'a augmenté cette année et ca compense largement l'inflation... qui est resté assez faible à Singapour en plus. Le prix de l'eau, de lélectricité et mes billets d'avions restent très abordable. J'aimerais bien aller skier a Aspen en fin d'année, regardant les prix des billets sur un long courrier je suis passé de 700 le billet d'avion à 740 pour se trajet...c'est rien du tous. Pour l'eau ou lélectricité on manque de rien, malgré la forte industrie lourde qu'a Singapour dans les semi conducteur par exemple. Le gouvernement à su construire les infrastructures nécessaire du monde moderne et pas rester dans la misère.
Que l'Europe est mal dirigée, c'est une certitude. Tu ne ressens pas l'inflation, tant mieux pour toi. On verra dans qlq temps comment cette histoire va finir.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
4) je ne sais pas de quoi tu parles, j'utilise l'ia car elle m'apporte de la valeur ajouté, je paye une entreprise qui crée et déploie son modèle. C'est un service que ma boite paye car on est tous satisfait de ce service. Tous le monde est content dans l'histoire. C'est comme payer des licences Windows, office, ou une base de donné managé comme mongo atlas.
Je suis étonné que tu ignore cela. Un exemple, lors de la crise de 2008, c'est l'état qui a "trinqué" pour "sauver" des banques. Et l'Etat, c'est "nous". Donc qd elles gagnent du pognon, on en voit pas la couleur, mais lorsqu'elles en perdent, c'est à "nous" de les "sauver".

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
5) la dette technique est bien surveillé de notre coté, l'ia ne l'a pas fait augmenté (ni réduire)
Je te crois sur parole. L'avenir, personne ne sais le deviner. Mais si la boîte dont tu utilise les outils disparaît, là il y aura certainement une dette technique invisible actuellement.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Et vous, vous faites quoi concrètement pour les petites gens de lUtah, des USA, de lInde ou dailleurs qui voient leurs ressources en eau et en électricité avalées par des datacenters gigantesques pour lIA ? À part sortir des indignations de forum bien confortablement installé derrière votre clavier ?
Nous, on ne sais rien y faire, tout comme toi. Cela relève de la politique, donc du court terme. Il faut bien promettre la lune pour avoir des électeurs.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Le monde change. Certaines industries disparaissent, dautres émergent. Des régions se développent, dautres déclinent. Ça sappelle lévolution économique et technologique. Ils vont devoir sadapter, comme tout le monde : changer de région, de métier, se former, évoluer ou rester sur le quai pendant que le train avance.
Oui, le monde change et a toujours changé. Là n'est pas la question. La question c'est "est-ce que l'IA est pèrenne" ? P'têt bien qu'oui, p'têt bien qu'non...

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Et puis votre vision romantique des pauvres victimes sacrifiées à lIA est un peu ridicule. Le numérique, lindustrie, lénergie, les infrastructures : tout consomme des ressources. Votre confort quotidien aussi. Mais bizarrement, là, ça ne semble pas vous empêcher de dormir. On ne fait pas domelette sans casser des ufs. Et le progrès na jamais demandé la permission aux nostalgiques.
On est au courant, on fait avec, on ne l'a pas voulu.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je sais très bien que mon smartphone existe en partie grâce à des gamins qui crèvent dans des mines au Congo pour extraire le cobalt de la batterie, que mes fringues sont fabriquées dans des ateliers sordides au Bangladesh, que mes colis livrés en 24h reposent sur des types sous-payés qui se flinguent la santé dans des entrepôts, et que même les énergies vertes nécessitent des métaux rares extraits dans des conditions souvent dégueulasses.
Tu vois "eux" n'ont pas la "possibilité" de déménager, de "changer" de métier. Tout le monde ne part pas avec les même "chances" dans la vie. Tu as "TOI" eu cette possibilité, tu en a profiter pour toi et ta famille, tu as raison, mais moins de mépris pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, ça tu peux le faire, non ? "TES" solutions yaka/foucon sont inadaptées au 90% pour lesquelles tu affiche un méprit qui n'est peut-être pas nécessaire, ne trouve-tu pas ?

Si on épuise les méteaux rares, on sera dans la m.... lorsqu'on en aura besoin pour des choses plus importante que de changer de smartphone tout les 2 ans. PS: je n'ai pas de smartphone, et ne suis sur aucun "réseau sociaux", non pas pour "sauver la planète", mais parce que se sont des "outils" qui font des ravages également. A cause d'eux, l'instantané est devenu la règle, et il faut du recul pour prendre de bonnes décisions. Mais ce n'est que mon avis.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
J'ai appris à n'en avoir plus rien a foutre car le systeme économique mondial fonctionne ainsi, je ne pourrais pas changer le systeme, je peux juste me débrouiller pour l'exploiter, en profiter moi et en faire profiter ma femme et mes enfants. Il y'a même des camps de pauvres à Singapour parqué comme des animaux et ne devant pas côtoyer les gens comme moi, je m'en fou, je vais pas les aider, je ne suis pas Jésus à tendre l'autre joue et contrairement à lui je ne vais pas ressusciter si l'état ou je suis me condamne à mort.
Oui, la "mondialisation" est un carnage pour beaucoup, une chance pour certains (peu), et ni toi ni moi ne pouvons rien y faire. Tout le monde fait passer sa famille en premier, tu as bien raison, mais au lieu de dire que "tu t'en fout", tu pourrait dire "c'est triste pour eux, mais je ne peut rien y faire". Si tu réussi si bien, les aider c'est pas donner ta maison, mais faire un peu de philanthropie. Y'a pas que le fric dans la vie.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
La grande force du monde moderne c'est qu'il est très facile dêtre dans sa propre bulle et de ne pas voir dautres perspectives dans nos interactions quotidiennes. Ca évite de voir toutes ces choses malheureuse et de vivre en les ignorant et en profitant de notre belle vie. Je vais vous choquer mais de la même manière que beaucoup d'habitants des villes ne savent même pas que les étoiles existent, beaucoup ne réalisent même pas que les sans-abri existent
Si, la majorité sait cela (mais ne peut rien y faire), certains compatissent, d'autres "chient" sur eux (inutilement, sauf a se réjouir du malheur des autres, mais ce n'est pas ton cas je suppose), mais la minorité qui se partage le gros du gâteau (qui eux pourraient changer ce "système") fait semblant de ne pas le voir, ou plutôt ferment les yeux, touche leur pot de vin, leur famille d'abord...

Bref, je pense que tu es assez malin pour te rendre compte que tes propos sont parfois "déplacé" et que rien que les modérer un peu rendrait les discussions plus constructives, en s'attaquant plus au fond qu'à la forme. Si, si, tu le sais ;-)

BàT, à ta famille, à ton avenir. Et Peace & Love.
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pyros
Avatar de pyros
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 10:46
Bientôt il y'a aura un modèle économique la dessus, il faudra payer pour que l'ia mettent en avant ta solution dans le chat. Comme payer pour être en avant sur google.
Pour une boutique en ligne, oui. L'important est qu'elle vende ses produit/service. Le trafic sur son site elle s'en fout.
Mais ennormément de site générateur de contenu (blog, journaux, forum, etc...) vivent du trafic arrivant sur leur site. Si l'utilisateur n'arrive pas sur leur site, ils n'ont pas de revenu. Donc ne générerons plus le contenu servant à entrainer les IA.

Google est en train de créer un checkpoint qui sera difficile de franchire. Plus aucune nouvelles données ne sera créé et à moyen terme, ça vas poser de très gros problèmes.
5  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 10:54
calvaire,

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Pour moi les promesses sont concrète et chaque jours, pas dans ces proportions, mais je dirais que l'ia nous fait gagner 30% de productivité en plus.
  • C'est tout de même 4x moins qu'annoncé par les acteurs de l'IA.
  • Comment est calculée ce gain de productivité de 30% ?
  • Ces gains sont-ils en rapport avec le désastre (utilisation d'eau, d'électricité) causé par cette utilisation, désastre qui sera évidemment comme toujours supporté par "les autres", c'est à dire Monsieur et madame "Tout Le Monde", via des hausses de prix, voir des pénurie d'eau.
  • Cela a toujours été ainsi : privatisation des bénéfices, mutualisation des pertes.
  • La "Dette Technique" est un "coût" cacher qui explosera un jour, est-il présent dans le tableau excell ?


La seule chose de bien avec l'IA, c'est qu'elle démontre que l'on paye grassement des PDG qui ne méritent pas le 100ième de leur salaire et parachute doré.

Tu es peut-être un des rares qui tirent profit de l'IA. Mais l'article démontre bien qu'en l'état, l'IA est un puit sans fond. Quand aux 'promesses' de l'IA, c'est comme les voitures autonomes qui tournent en rond... et elle n'engage que ceux qui y croient.

Lors d'un précédent message, tu n'a répondu qu'a 1/5 des questions, pourquoi ? La réponse à ces questions tu ne les avais pas, étaient-elles peut-être négatives dans ton récit de l'IA Joyeuse, ou n'avais-tu simplement pas envie de perdre ton temps pour répondre au béotien que je suis ?

Mais tant mieux si tout va bien pour toi, vraiment, je ne souhaite du mal à personne,
mais les autres (dont tu ne semble pas te soucier) vont mal ou vont avoir très mal.

Plus dure sera la chute. Tu es peut-être assis sur une bombe te donnant 30% de gain de productivité sans vouloir le voire. je ne sais pas, je ne te le souhaite pas.

BàT et Peace & Love.
5  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 12:05
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Ensuite c'est que tu es toujours pas à jours dans l'ia, aujourd'hui les sites web et apps se font référencer dans les outils ia et adapte leurs contenus pour l'ia !
1. Le référencement d'un site web par l'IA ne sert strictement à rien à l'entreprise propriétaire du site. Pourquoi? L'IA de Google puise une info sur un site web sans demander l'autorisation à ses auteurs; Info qui peut ne pas avoir la moindre importance ou relation avec les activités ou les produits que la société cherche à commercialiser via son site web

2. Google a juste "l'élégance" de mentionner le site où elle a volé l'information (on parle bien d'un vol de données puisque que copié et utilisé commercialement sans autorisation). La mention en question sert simplement de para-tonnerre à Google en cas de plainte en justice pour permettre l'argument "on ne peut pas nous accuser d'avoir volé les données, on mentionne les auteurs"

3. En réalité, cette mention de l'origine de l'info n'apporte pas le moindre visiteur sur le site web à l'origine de l'info pour la bonne et simple raison que le 99,99% de ceux qui ont fait une recherche Google se limitent à la réponse de l'IA... Moi, le premier!!!!
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 8:33
Bravo à cet analyste qui va à contre-courant du blabla ambiant de pseudo-experts de l'IA qui ont pris pour argent comptant les promesses des acteurs de l'IA de la Silicon Valley... Ceux-ci promettent que l'IA, c'est:

  • une augmentation de 120% de la productivité de l'entreprise
  • une diminution de 40% du nombre de salariés
  • une division par 2 du temps de création des nouveaux produits ou services


Ces promesses ne se sont jamais concrétisées dans la réalité jusqu'à ce jour quelque soit le domaine d'activité de l'entreprise!

Par contre, la gloutonnerie de ces acteurs de l'IA pour dépenser des milliards de dollars est avérée, elle!

---

Ceci dit, pas sûr que Google soit le vrai gagnant au final ou alors un gagnant à la Pyrrhus (Pour ceux qui auraient gardé le nez sur leur smartphone pendant le cours d'histoire, Pyrrhus était un roi de l'Antiquité ayant obtenu une victoire sur les armées romaines avec des pertes catastrophiques pour lui et une "victoire à la Pyrrhus" désigne un succès obtenu à un coût si exorbitant qu'il équivaut quasiment à une défaite.).

En réalité, Google en introduisant l'IA à grande échelle est en train de scier la branche qui a fait sa fortune, le référencement de site internet! Qui va encore payer des sommes astronomiques pour de la pub alors que Google ne mentionne plus votre site internet???

Google est certes assis actuellement sur un tas de dollar, mais quand le tas n'est plus approvisionné et dans le même temps est siphonné par les dépenses stratosphériques liées à l'IA, la victoire sera amère...
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 12:18
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
...

3) je sais pas, ma boite m'a augmenté cette année et ca compense largement l'inflation... qui est resté assez faible à Singapour en plus. Le prix de l'eau, de lélectricité et mes billets d'avions restent très abordable.
J'aimerais bien aller skier a Aspen en fin d'année, regardant les prix des billets sur un long courrier je suis passé de 700 le billet d'avion à 740 pour se trajet...c'est rien du tous.
Pour l'eau ou lélectricité on manque de rien, malgré la forte industrie lourde qu'a Singapour dans les semi conducteur par exemple. Le gouvernement à su construire les infrastructures nécessaire du monde moderne et pas rester dans la misère.
J'adore ce comportement "Moi d'abord... Les autres, ils n'ont qu'à crever!"

Pour votre information, le petit expat de Singapour n'a pas vu augmenter sa facture d'eau et d'électricité pour la bonne est simple raison que les datacenters destinés à l'IA ne sont pas construits à Singapour!

A mais c'est vrai! Les petites gens de l'Utah aux USA, en Inde ou ailleurs qui voient leur ressources en eau et en électricité avalées par des datacenters gigantesques pour l'IA, vous en avez rien à foutre, ils peuvent crever, du moment que vous avez reçu une augmentation, tout va bien!

Depuis que je vous lis, je ne sais pas si vous êtes un être parfaitement odieux ou si vous prenez un malin plaisir à choquer les gens en jouant le troll de service mais en tout cas une chose est sûr, vous avez une vraie qualité pour générer des avis négatifs contre vos interventions.
5  1 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 15:57
Citation Envoyé par pyros Voir le message
Je self-host sur un raspberry pi, je vais bossé en vélo élèctrique, j'ai mis des panneau solaire, je continue à chercher mes images au lieu de les générer, je rédige mes textes moi même, quite à ce qu'ils soient bourré de fautes, et je me sert du vaste truc spongieux que j'ai entre mes 2 oreils et qui fait à peu près la même chose qu'un datacenter de 20GW mais en consommant l'energie d'une tartine de nutela.

D'ailleur j'ai la dalle maintenant
cool, moi je prends les transport en commun, j'ai plus de voiture, je mange bio, je soutiens les économies en occident en achetant des actions d'entreprises et les dettes des états.
Mais hélas nos 2 mode de vie n'ont aucune incidence sur la trajectoire que prends le monde.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 9:02
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Bravo à cet analyste qui va à contre-courant du blabla ambiant de pseudo-experts de l'IA qui ont pris pour argent comptant les promesses des acteurs de l'IA de la Silicon Valley... Ceux-ci promettent que l'IA, c'est:

  • une augmentation de 120% de la productivité de l'entreprise
  • une diminution de 40% du nombre de salariés
  • une division par 2 du temps de création des nouveaux produits ou services


Ces promesses ne se sont jamais concrétisées dans la réalité jusqu'à ce jour quelque soit le domaine d'activité de l'entreprise!

Pour moi les promesses sont concrète et chaque jours, pas dans ces proportions, mais je dirais que l'ia nous fait gagner 30% de productivité en plus.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
En réalité, Google en introduisant l'IA à grande échelle est en train de scier la branche qui a fait sa fortune, le référencement de site internet! Qui va encore payer des sommes astronomiques pour de la pub alors que Google ne mentionne plus votre site internet???
Alors déjà google est mort si elle ne fait pas cette révolution, c'est une nécessité.
Ensuite c'est que tu es toujours pas à jours dans l'ia, aujourd'hui les sites web et apps se font référencer dans les outils ia et adapte leurs contenus pour l'ia !
Les crawlers IA aiment bien le HTML rendu serveur (SSR), contenu visible sans JS complexe, sitemap.xml, robots.txt propre et nouveau le fichier llms.txt.
on est passé d'un SEO = optimiser pour Google à SEO + optimisation pour moteurs IA conversationnels.
Le SEO dans les ia est même devenue prioritaire à google pour beaucoup de produit.

Bientôt il y'a aura un modèle économique la dessus, il faudra payer pour que l'ia mettent en avant ta solution dans le chat. Comme payer pour être en avant sur google.
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