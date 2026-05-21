Réputé pour son opacité financière, SpaceX ouvre ses comptes pour la première fois en vue de son IPO. En plus de l'espace, la société vise aussi à dominer le marché de l'IA qu'elle estime à 26 500 Mds $

SpaceX n'est pas le géant financier que beaucoup attendaient

SpaceX identifie un marché monumental pour l'IA en orbite

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Nos estimations du marché de l'IA s'appuient en partie sur des projections de la demande mondiale en puissance de calcul des centres de données provenant de sources tierces, notamment les estimations publiées par la RAND Corporation, ainsi que sur des hypothèses internes concernant la part de la capacité de calcul mondiale susceptible d'être utilisée pour les charges de travail liées à l'IA et d'autres hypothèses opérationnelles telles que la consommation d'énergie, les taux d'utilisation et la tarification.





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SpaceX est une entreprise privée spécialisée dans l'aérospatiale et l'IA. Depuis sa création en 2002, la société a réalisé de nombreuses avancées dans les domaines de la propulsion des fusées, des lanceurs réutilisables, des vols spatiaux habités et de la technologie des constellations de satellites. En 2026 après avoir absorbé xAI, SpaceX se prépare discrètement à une introduction en bourse, et vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars.Cette valorisation placerait SpaceX au-dessus de toutes les sociétés du S&P 500, à l'exception de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon. Dans le cadre de sa préparation à l'introduction en bourse, SpaceX a levé le voile pour première fois sur rapports financiers après des décennies de confidentialité.Le document ne révèle aucune surprise majeure concernant les activités spatiales de lentreprise, mais il regorge de détails sur ses activités en pleine expansion, qui englobent désormais les lancements, les vols spatiaux, lInternet spatial et, grâce à sa récente acquisition de xAI (la société dElon Musk), les réseaux sociaux et l'IA. Mais encore, il révèle également que SpaceX n'est pas le mastodonte que beaucoup de personnes imaginaient.Après près de vingt-cinq ans de fonctionnement en tant qu'entreprise privée aux finances jalousement gardées, SpaceX a déposé un document S-1 d'environ 400 pages auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de l'introduction en bourse. Le document révèle que SpaceX a généré 18,67 milliards de dollars de revenus en 2025, marquant une hausse notable par rapport aux 14,02 milliards de dollars enregistrés en 2024.Cependant, la société de fusée d'Elon Musk est encore loin d'être rentable. D'après le document, après avoir dégagé un léger bénéfice en 2024, SpaceX a accusé une perte de 4,94 milliards de dollars en 2025, une situation largement attribuable à ses investissements massifs dans le développement de l'IA.SpaceX a déclaré que l'unité d'IA regroupant X (ex-Twitter) et xAI n'avait généré que 818 millions de dollars au premier trimestre 2026, soit environ un tiers de moins que ce que Twitter avait généré à lui seul au cours du trimestre précédant son rachat par Elon Musk. Le milliardaire prévoit de tirer des milliards de revenus de la vente de produits d'IA, mais selon l'analyste Ed Zitron, l'IA coûte trop cher et n'est rentable pour aucune des parties.Le dépôt s'effectue dans le cadre d'une procédure confidentielle qui permet aux entreprises de traiter les données à communiquer à la SEC en privé avant de lancer une tournée de présentation publique. L'objectif étant fixé au 12 juin, les détails officiels contenus dans un prospectus formel devraient être rendus publics en avril ou début mai, après quoi SpaceX devra attendre au moins 15 jours avant de commencer à démarcher les investisseurs.SpaceX prévoit un « marché potentiel total » (TAM) de 28 500 milliards de dollars pour l'ensemble de ses offres actuelles et futures dans les domaines de l'espace, des données et des services d'IA. Mais sur ce montant, seuls environ 2 000 milliards de dollars sont directement liés à l'espace ou au réseau Starlink de l'entreprise. Les 26 500 milliards de dollars restants proviendraient de l'IA, principalement d'applications destinées aux entreprises.« Nous pensons avoir identifié le plus grand marché potentiel (TAM) de l'histoire de l'humanité. Nous estimons que notre prochain marché d'un trillion de dollars sera celui du calcul IA, pour lequel nous envisageons d'utiliser nos fusées et nos satellites en vue d'un déploiement orbital à grande échelle », déclare la société d'Elon Musk. L'entreprise a précisé que ses estimations concernant ce vaste marché sappuyaient sur plusieurs sources.Pour capter ce marché de plusieurs milliers de milliards de dollars, SpaceX d'Elon Musk ambitionne de déployer des centres de calcul haute performance pour l'IA en orbite à l'aide de ses fusées et satellites, avec l'objectif à terme de lancer 100 gigawatts de capacité de calcul dans l'espace chaque année.Le déploiement de ces satellites spécialisés pourrait commencer dès 2028. L'entreprise estime être « la seule à posséder...