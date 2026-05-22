Google annonce Antigravity 2.0, une nouvelle application de bureau autonome qui offre une expérience entièrement optimisée pour les agents IA, disponible sur macOS, Linux et Windows

Présentation de Google Antigravity 2.0

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Google a profité de son évènement destiné aux développeurs I/O 2026 pour annoncer un changement architectural significatif dans la manière dont il organise le développement assisté par l'IA. La société a annoncé Google Antigravity 2.0, une application de bureau autonome entièrement conçue autour de l'orchestration d'agents, accompagnée d'une interface CLI Antigravity, d'un SDK Antigravity, d'agents gérés dans l'API Gemini et d'un support d'entreprise via la plateforme Gemini Enterprise Agent. En résumé, Google fait évoluer ses outils de développement en s'éloignant d'une assistance centrée sur l'EDI pour se tourner vers la gestion de workflows multi-agents comme abstraction principale.Google Antigravity est la plateforme de développement axée sur les agents qui permet de transformer une idée en une application prête pour la production. La version 2.0 est une nouvelle application de bureau autonome, distincte de l'IDE Antigravity existant, entièrement conçue autour d'une expérience optimisée pour les agents. Elle sert de base à l'interaction avec les agents, permettant aux développeurs d'orchestrer plusieurs agents et d'exécuter des tâches en parallèle. L'application propose également des sous-agents dynamiques pour les workflows parallélisés, des tâches planifiées pour l'automatisation en arrière-plan et des intégrations d'écosystèmes entre Google AI Studio, Android et Firebase.La fonctionnalité de tâches planifiées revêt une importance pratique : plutôt que de lancer manuellement un agent à chaque fois, les développeurs peuvent définir des tâches qui invoquent automatiquement les agents en arrière-plan, transformant ainsi l'agent d'un outil à usage unique en quelque chose qui s'apparente davantage à un pipeline d'automatisation persistant. Google a également ajouté la prise en charge native des commandes vocales à Antigravity, dans la lignée d'ajouts similaires apportés à des produits grand public tels que Gmail et Docs.Voici les annonces de Google :Google Antigravity 2.0 est une nouvelle application de bureau autonome qui offre une expérience véritablement optimisée pour les agents, disponible sur macOS, Linux et Windows (téléchargez-la ici). Les utilisateurs interagissent avec des agents puissants de manière synchrone et asynchrone, et il ny a pas dEDI. Bien quelle conserve bon nombre des principes fondamentaux de linterface Agent Manager de lIDE Antigravity, il sagit dune application de bureau totalement distincte. Elle est accessible aux entreprises, s'appuie sur les derniers modèles Gemini et orchestre des agents capables d'accomplir des tâches complexes.Passons en revue les grandes lignes des nouvelles fonctionnalités et capacités.Au cur du système se trouve toujours un agent. Vous pouvez converser de manière synchrone avec un agent, consulter les artefacts qu'il produit et fournir des commentaires directement sur ces artefacts afin de l'orienter vers les résultats souhaités :Ces agents sont plus puissants qu'auparavant. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités :- Sous-agents dynamiques : l'agent principal peut choisir de manière dynamique de définir et d'invoquer des sous-agents pour accomplir des sous-tâches ciblées, ce qui évite d'encombrer la fenêtre de contexte de l'agent principal et permet un travail en parallèle.- Gestion asynchrone des tâches : les tâches et les commandes sont gérées et peuvent s'exécuter de manière asynchrone afin de ne pas empêcher l'agent principal de poursuivre son travail.- Hooks JSON : vous pouvez désormais définir des hooks dans un format JSON simple, ce qui vous permet d'intercepter et de contrôler le comportement de l'agent Antigravity.Une toute nouvelle façon d'interagir avec les agents dans Antigravity 2.0 consiste à utiliser les tâches planifiées, où vous pouvez définir des crons pour déclencher l'invocation des agents Antigravity selon un calendrier prédéfini. Vous n'avez plus besoin d'invoquer manuellement chaque agent :Nous avons également supprimé le couplage étroit entre l'agent et le référentiel. Au lieu d'être regroupées par « espace de travail » (c'est-à-dire référentiel), les conversations des agents sont désormais regroupées par « projet », qui peut correspondre à plusieurs dossiers et appliquer ses propres paramètres et autorisations d'agent. Cela vous permet de donner aux agents accès à davantage dinformations et de leur confier des tâches plus complexes, tout en conservant les moyens de mettre en place des garde-fous appropriés et spécifiques.Voici toute une liste de nouvelles commandes « / » amusantes :- /goal : exécute la tâche jusquà ce quelle soit entièrement terminée, sans demander dintervention intermédiaire de la part de lutilisateur.- /grill-me : avant de commencer la mise en uvre, pose des questions pour saccorder sur les détails précis du plan.- /schedule : exécute une instruction sous forme de minuterie ponctuelle à une date future ou selon un calendrier récurrent (via les tâches planifiées)- /browser : nous avons reçu des retours indiquant que les agents n'étaient pas encore suffisamment capables de déterminer exactement quand utiliser le navigateur. Nous avons donc pour l'instant fait en sorte qu'une commande slash explicite contrôle ces comportements. Lorsqu'elle est utilisée, l'agent utilise consciencieusement les fonctions de base du navigateur, et lorsqu'elle ne l'est pas, il les ignore.L'une des nouvelles fonctionnalités les plus appréciées est que la saisie vocale (icône du micro à côté des champs de saisie de texte) effectue désormais une transcription en direct de vos paroles, au lieu de collecter le fichier audio brut pour le transmettre au modèle :Et bien sûr, il y a une longue liste daméliorations de linterface utilisateur et des performances pour faire dAntigravity 2.0 le moyen le plus puissant et le plus intuitif de travailler avec des agents : organisation de la barre latérale, conversations autonomes, un flux de révision fluide pour les modifications, de nouveaux éléments dinterface pour toutes les nouvelles capacités des agents, et bien plus encore.Encore une fois, découvrez cette analyse approfondie dun certain nombre de nouvelles fonctionnalités dAntigravity 2.0.Lorsque nous avons lancé l'EDI Google Antigravity en novembre 2025, il n'existait aucune interface graphique axée sur les agents sur le marché. Nous...