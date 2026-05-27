Les dépenses mondiales en IA devraient augmenter de 47 % d'ici 2026, et les dépenses consacrées aux serveurs optimisés pour l'IA destinés à l'IA générative et aux agents IA devraient tripler, d'après Gartner



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Dans un contexte où les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) ne cessent d'augmenter, Gartner, une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, prévoit que les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 590 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente. «», a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner.Les entreprises étendront leur utilisation à la fois des modèles GenAI intégrés dans les applications logicielles existantes et des nouveaux agents IA au sein de multiples flux de travail. La consommation de modèles augmentera grâce à des processus en plusieurs étapes et à lintégration dans de vastes suites doutils, à mesure que les entreprises reconnaîtront la valeur potentielle de lautomatisation agentique.John-David Lovelock déclare : «» Cette dynamique signifie que les perspectives à court terme pour les modèles dIA ont été revues à la hausse, avec une croissance de 110 % prévue en 2026, ce qui représente 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour cette année.John-David Lovelock ajoute : «: GartnerPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?