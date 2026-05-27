Les dépenses mondiales en IA devraient augmenter de 47 % d'ici 2026, et les dépenses consacrées aux serveurs optimisés pour l'IA destinés à l'IA générative et aux agents IA devraient tripler, d'après Gartner

Gartner, une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, prévoit que les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 590 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente. En outre, les dépenses consacrées aux serveurs optimisés pour l'IA destinés à l'IA générative et aux agents IA devraient tripler au cours des cinq prochaines années.
Dans un contexte où les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) ne cessent d'augmenter, Gartner, une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, prévoit que les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 590 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente. « Au cours des prochaines années, les besoins en capacité feront de l'infrastructure IA, notamment l'IaaS optimisé pour l'IA, les serveurs optimisés pour l'IA, la structure réseau IA, les semi-conducteurs et appareils de traitement IA, le segment le plus important du marché, représentant plus de 45 % des dépenses, qui seront tirées par les fournisseurs », a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner.
Les entreprises étendront leur utilisation à la fois des modèles GenAI intégrés dans les applications logicielles existantes et des nouveaux agents IA au sein de multiples flux de travail. La consommation de modèles augmentera grâce à des processus en plusieurs étapes et à lintégration dans de vastes suites doutils, à mesure que les entreprises reconnaîtront la valeur potentielle de lautomatisation agentique.
John-David Lovelock déclare : « Au sein de ce segment, les dépenses consacrées aux serveurs optimisés pour l'IA tripleront au cours des cinq prochaines années pour devenir le plus grand sous-segment, à mesure que les fournisseurs de services cloud augmenteront leur capacité en prévision des charges de travail générées par les modèles GenAI et les flux de travail agentiques. » Cette dynamique signifie que les perspectives à court terme pour les modèles dIA ont été revues à la hausse, avec une croissance de 110 % prévue en 2026, ce qui représente 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour cette année.
John-David Lovelock ajoute : « Jusquà présent, les dépenses en IA ont principalement été tirées par les entreprises technologiques et les hyperscalers. Les entreprises nont pas encore vraiment exploité leur potentiel de dépenses. Cela va changer et 2026 sera lannée charnière. Actuellement, les organisations montrent un intérêt limité pour lutilisation de lIA afin de conduire un changement disruptif au sein de lentreprise. Elles privilégient plutôt des initiatives tactiques en matière dIA, avec des améliorations progressives de lefficacité et de la productivité.
Cest pourquoi les DSI ont du mal à prouver la valeur des investissements dans lIA et à démontrer des résultats commerciaux tangibles. Aligner les initiatives dIA sur les objectifs stratégiques de lentreprise est une étape essentielle pour réussir. Cette approche progressive persiste malgré lengouement pour lIA et les valorisations qui reflètent les aspirations à transformer léconomie dans son ensemble. »
Source : Gartner
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