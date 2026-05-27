L'IA agentique est en train de redéfinir le paysage de la planification de la chaîne d'approvisionnement, mais le battage médiatique et le « agent washing » font peser des risques réels, selon Gartner

Selon Gartner, l'IA agentique est en train de redéfinir le paysage de la planification de la chaîne d'approvisionnement, mais le battage médiatique et le « agent washing » font peser des risques réels sur les organisations soumises à la pression de devoir produire des résultats. « Les responsables de la SCP doivent se préparer à un avenir marqué par lIA agentique, mais ils doivent distinguer les capacités significatives du bruit du marché », a déclaré Jan Snoeckx, analyste directeur senior au sein du pôle Supply Chain de Gartner. Pour les agents IA, Gartner recommande une approche mesurée qui permette de créer de la valeur dès maintenant tout en jetant les bases dune planification agentique plus avancée à lavenir.
L'IA agentique est en train de redéfinir le paysage de la planification de la chaîne d'approvisionnement, mais le battage médiatique et le « agent washing » font peser des risques réels sur les organisations soumises à la pression de devoir produire des résultats, selon Gartner, une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Gartner a partagé cette affirmation lors de l'évènement Gartner Supply Chain Symposium/Xpo à Barcelone, où des analystes discutent de la feuille de route de l'IA agentique pour la planification de la chaîne d'approvisionnement.
Gartner affirme notamment que les responsables de la planification de la chaîne dapprovisionnement (SCP) qui se concentrent sur des cas dutilisation éprouvés, renforcent les fondements en matière de données et de gouvernance, et suivent une séquence dadoption réfléchie peuvent améliorer la productivité à court terme tout en se préparant à des capacités agentiques plus avancées au fil du temps.
« Les responsables de la SCP doivent se préparer à un avenir marqué par lIA agentique, mais ils doivent distinguer les capacités significatives du bruit du marché », a déclaré Jan Snoeckx, analyste directeur senior au sein du pôle Supply Chain de Gartner. « La priorité aujourdhui nest pas lautonomie totale, mais la mise en place de la discipline opérationnelle, de la flexibilité architecturale et des cadres décisionnels qui permettront à lIA agentique de se développer à mesure que la technologie mûrit. »
Opportunités et risques liés à lIA agentique
LIA agentique domine désormais les messages des fournisseurs et les discussions des dirigeants dans le domaine de la chaîne dapprovisionnement. Snoeckx a expliqué aux participants que la plupart des capacités agentiques actuelles améliorent lexpérience utilisateur grâce à linterprétation des requêtes, aux recommandations et à lassistance conversationnelle, plutôt quen modifiant fondamentalement la qualité des décisions ou la manière dont elles sont prises.
Une véritable planification autonome nécessiterait la génération automatique de plans, la sélection automatique du plan optimal et une exécution sans heurts, sans intervention humaine. La plupart des solutions actuelles nont pas atteint ce niveau dautonomie de bout en bout, et les fournisseurs qui prétendent pouvoir offrir une planification autonome de bout en bout de la chaîne dapprovisionnement avant 2027 exagèrent ce qui est possible à court terme.
Snoeckx a déclaré que le « agent washing » brouille encore davantage ces différences en rebaptisant lautomatisation conventionnelle « agentique », ce qui augmente le risque dinvestissements mal orientés et de verrouillage à long terme. Malgré les contraintes actuelles, il existe des opportunités immédiates de gains defficacité.
Lautomatisation traditionnelle reste bien adaptée aux tâches répétitives et peu complexes, tandis que les agents IA actuels peuvent prendre en charge des actions de planification à volume élevé et de complexité moyenne où le risque est faible. Gartner recommande une approche mesurée qui permette de créer de la valeur dès maintenant tout en jetant les bases dune planification agentique plus avancée à lavenir.
Snoeckx a mis en garde les responsables SCP contre les erreurs courantes lors de ladoption de lIA agentique :
- Ne confondez pas le positionnement des fournisseurs avec une véritable autonomie : les organisations doivent examiner rigoureusement les affirmations relatives à lagentique, car de nombreuses offres actuelles ne réorganisent pas de manière indépendante les objectifs, ne négocient pas les compromis et nadaptent pas la logique dexécution.
- Évitez les transformations monolithiques et les mises à niveau des systèmes existants : les mises à niveau rigides et les agents rétrofités peuvent limiter la flexibilité future, plafonner le retour sur investissement et accroître la dépendance à long terme.
- Ne vous lancez pas trop tôt dans des cas d'utilisation autonomes à haut risque : la négociation inter-entreprises, les compromis de coûts dynamiques et le jugement éthique ne sont pas des candidats appropriés pour l'IA agentique avant 2027.
Selon une étude de Gartner, les responsables de la planification de la chaîne d'approvisionnement devraient prendre les mesures suivantes lors de l'évaluation des solutions d'IA agentique :
- Donner la priorité aux cas d'utilisation « optimaux » pour une valeur immédiate : concentrer les efforts initiaux sur des activités de planification bien définies et à fort volume où l'impact est mesurable et le coût de l'erreur faible, telles que les prévisions sans intervention pour les références stables ou les modifications automatisées des paramètres de réapprovisionnement.
- Poser les bases en matière de données, d'intégration et de gouvernance : investir dans des données unifiées en temps réel, une intégration robuste entre les systèmes de planification et d'exécution, ainsi qu'une gouvernance transparente dotée de garde-fous clairs, de points de transfert à l'humain et de mécanismes d'audit.
- Appliquer l'IA de pointe au-delà des assistants : utiliser l'IA non seulement pour l'assistance conversationnelle, mais aussi pour créer et maintenir des jumeaux numériques, automatiser la gestion et l'intégration des données, et améliorer la manière dont les utilisateurs s'impliquent dans les décisions de planification et les compromis.
Source : Gartner
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