L'orateur de la cérémonie de remise des diplômes à Harvard fustige l'IA dans une diatribe truffée de grossièretés, sous les ovations des étudiants : « la mission de votre génération est de détruire l'IA »

Un climat d'hostilité croissante envers l'IA s'invite dans les cérémonies de remise de diplômes. Cela sest notamment traduit par les réactions négatives et les huées visant plusieurs dirigeants invités à prendre la parole lors de ces cérémonies. À l'opposé, l'humoriste Ronny Chieng a suscité l'enthousiasme à Harvard en appelant les étudiants à rejeter cette technologie. Il a notamment mis en garde contre la dette cognitive et l'érosion de la pensée humaine face aux grands modèles de langage. Ce mouvement grandissant reflète une inquiétude profonde des futurs travailleurs qui craignent la dévaluation de leurs compétences et la perte de substance intellectuelle.
Récemment, des dirigeants comme l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, et la cadre immobilière Gloria Caulfield ont été hués lors de discours de remise de diplômes universitaires lorsqu'ils ont tenté de faire l'éloge de l'IA. Face à des perspectives d'emploi difficiles, les jeunes diplômés qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail sont exaspérés par « les dirigeants qui célèbrent l'IA » et y investissent massivement au détriment de la création de postes.
En rupture totale avec les discours technophiles habituels, l'humoriste Ronny Chieng a reçu un tonnerre d'applaudissements à Harvard en critiquant violemment l'IA. Contrairement aux autres orateurs qui encouragent les jeunes à maîtriser cette technologie pour l'avenir, Ronny Chieng a affirmé à une foule conquise que la véritable mission de leur génération était de détruire l'IA. Son discours très poignant a suscité un débat intense dans la communauté.
« Je peux juste dire : f*** lIA, f*** lIA, f*** lIA ? », a déclaré Ronny Chieng, déclenchant des applaudissements enthousiastes. Il a ensuite ajouté : « je suis content que vous soyez daccord. Cest tellement stupide. Beaucoup dautres orateurs respectés lors des remises de diplômes dans les universités américaines vous disent que vous devez maîtriser lIA pour lavenir. Je suis ici pour vous dire que la mission de votre génération est de détruire l'IA ».
Les dangers de la perte cognitive et de la superficialité
Au-delà des craintes économiques, le discours a mis en lumière le concept de « reddition cognitive », un phénomène inquiétant où les utilisateurs abandonnent leur propre raisonnement pour adopter les opinions générées par les modèles d'IA. Ronny Chieng a mis en garde contre l'accumulation d'une dette cognitive liée à l'utilisation excessive de ces outils, estimant que l'utilisation de l'IA pour de véritables avancées scientifiques n'était pas un problème.
Il craint que l'humanité soit confrontée à un grand défi à l'avenir. « Je sais quil y a quelquun ici en ce moment qui se dit : et lutilisation de lIA pour réaliser des percées en médecine et en physique ? Si vous lutilisez à cette fin, vous nêtes pas le problème », a déclaré Ronny Chieng. « Je parle de laccumulation dune dette cognitive due à lutilisation excessive de grands modèles de langage Cest pour cela que vous devriez avoir peur de lIA ».
Ronny Chieng a souligné que la véritable bataille à venir opposera les individus ayant de la substance à ceux qui n'ont que des connaissances superficielles, et la véritable maîtrise à l'illusion. « Cela narrivera pas avant au moins deux mois », a déclaré l'humoriste. « Ce sera les personnes de fond contre celles aux connaissances superficielles. Ce sera la maîtrise contre la simulation. Ce sera les personnes de bon goût contre celles au mauvais goût ».
Pour beaucoup, ce discours sera sans doute une bouffée dair frais. Les jeunes, confrontés à des perspectives demploi désastreuses, continuent de se rebeller contre lIA de manière étonnante, allant du refus de lutiliser au travail jusquà saboter délibérément les initiatives de leurs supérieurs en la matière.
Une résistance active qui vise à préserver l'humanité
Partout aux États-Unis, les étudiants universitaires commencent à faire entendre leur voix, affirmant que l'IA leur est imposée contre leur gré, tout en sapant le rôle de laction humaine et de la créativité dans la société. En termes simples, ils refusent dêtre remplacés par des machines alors que les dirigeants continuent de célébrer lIA comme la prochaine révolution industrielle. Le discours de Chieng a pris une tournure plus philosophique vers la fin.
Ronny Chieng, diplômé en commerce et en droit de luniversité de Melbourne, a sorti trois émissions spéciales sur Netflix. Il a joué dans les films « Crazy Rich Asians » et « Kung Fu Panda 4 ». Il est correspondant et animateur tournant de lémission « The Daily Show » sur Comedy Central. Il rappelle que la créativité est une activité humaine. « Créer, cest ce quil y a de plus amusant », a déclaré l'humoriste. « Pourquoi voudrais-je que lIA menlève cela ? »
Envoyé par Ronny Chieng
Gloria Caulfield et Eric Schmidt huées pour leur discours sur l'IA
Le 8 mai, lors de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants du College of Arts and Humanities et de la Nicholson School of Communication and Media de l'Université de Floride centrale (UCF), un événement inattendu a perturbé le discours de clôture. S'adressant aux futurs diplômés, Gloria Caulfield, vice-présidente des alliances stratégiques chez Tavistock et conférencière invitée, a déclenché une très forte opposition de la part du public.
Selon un récent sondage Gallup, 48 % des membres de la génération Z estiment que « les risques que l'IA fait peser sur le monde du travail l'emportent sur ses avantages ». Beaucoup se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Des étudiants faisant partie de la promotion sortante ont noté que « Gloria Caulfield avait commencé son discours en faisant l'éloge » de Jeff Bezos : « c'était un sujet très déconnecté de la réalité et controversé à aborder ».
Ces leaders de la tech suscitent une hostilité croissante. Gloria Caulfield a déclaré que, dans le cadre de son travail, elle avait eu l'occasion d'interagir avec « certains des leaders et innovateurs les plus prolifiques de notre époque », parmi lesquels le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos ; la médaillée olympique Lindsey Vonn ; le fondateur de FedEx, Fred Smith ; l'icône de la NBA, Magic Johnson ; et les anciens présidents George W. Bush et Bill Clinton.
Eric Schmidt a également été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona pour son discours enthousiaste sur l'IA. Les huées de la foule se sont intensifiées après qu'il eut comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes. Cet échange a mis en évidence linquiétude croissante suscitée par lIA, alors que les grandes entreprises déploient rapidement des outils dIA dans tous les secteurs.
Dans le cadre d'une récente interview, Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré qu'il restait optimiste quant à l'avenir des jeunes. Il a reconnu l'anxiété suscitée par l'évolution rapide des technologies, affirmant que les gens s'inquiétaient « à juste titre » de ce que l'IA pourrait signifier pour l'avenir. Il a également déclaré : « ces diplômés vont à la fois jouer un rôle majeur dans la conduite de ce progrès et gérer limpact de cette technologie ».
Décalage entre promesses techniques et réalité économique
Il existe une déconnexion majeure entre les discours optimistes des dirigeants de la Silicon Valley et la situation financière réelle des citoyens. Les dirigeants promettent que l'IA augmentera la productivité et améliorera le niveau de vie de tous. Sam Altman a souvent prédit une ère de prospérité où « le travail deviendrait presque inutile ». Cependant, la réalité de 2026 est marquée par une inflation persistante et un sentiment de précarité économique.
Edward Zitron estime que « beaucoup de nouvelles technologies intégrant lIA ne sont que des itérations doutils déjà existants, habillés de marketing extravagant ». Ces produits sont présentés comme révolutionnaires alors quils ne font rien de fondamentalement nouveau. Lindustrie se concentre sur limage et le battage médiatique plutôt que sur la création de valeur réelle. Il critique notamment le modèle de capital-risque et de linvestissement dans lIA.
Edward Zitron est auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais. Il est connu pour ses analystes critiques sur le secteur technologique, notamment l'essor de l'IA générative. Il dénonce le battage médiatique intense autour des entreprises spécialisées dans l'IA générative. D'après lui, le secteur de l'IA utilise les médias pour dissimuler une croissance des infrastructures nettement plus lente que ce qui est annoncé officiellement.
Les consommateurs perçoivent l'IA non pas comme une solution, mais comme un levier utilisé par les employeurs pour justifier des licenciements massifs et réduire les effectifs. En 2025, plus de 55 000 licenciements aux États-Unis ont été directement attribués à l'intégration de cette technologie, renforçant l'idée que l'IA sert avant tout les intérêts des entreprises au détriment des travailleurs. Tout cela alimente l'hostilité contre les leaders de la technologie.
La mobilisation des communautés contre les infrastructures
La contestation s'attaque également aux infrastructures physiques de l'IA, notamment les centres de données. Dans de nombreux États américains, des groupes de résidents se mobilisent pour bloquer ou retarder des projets de construction représentant des dizaines de milliards de dollars. Les griefs ne portent sur des préoccupations quotidiennes telles que l'augmentation des factures d'électricité, la pollution sonore et la destruction des espaces verts.
La consommation massive d'eau nécessaire au refroidissement des serveurs est citée comme une inquiétude majeure dans près de la moitié des litiges locaux. Au-delà des enjeux économiques, une réaction plus intime se manifeste contre l'optimisation constante de la vie quotidienne par les algorithmes.
En 2026, de nombreux jeunes cherchent à recréer des expériences humaines réelles et parfois complexes afin d'échapper à « la fluidité artificielle imposée par l'IA ». En fin de compte, la colère actuelle provient de consommateurs ordinaires qui estiment avoir reçu une expérience radicalement différente de celle qui leur avait été promise. Alors que les cols blancs et les consommateurs se rebellent discrètement contre l'IA, les investisseurs s'impatientent.
Edward Zitron affirme que le marché actuel de l'IA présente des signes inquiétants de surchauffe, rappelant la bulle Internet de la fin des années 1990, mais à une échelle encore plus grande. Les investissements massifs dans des startups souvent dépourvues de modèle économique viable alimentent une spéculation excessive, où la perception de croissance prime sur la création de valeur réelle. Les conséquences à terme pourraient être dévastatrices.
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Ronny Chieng a-t-il raison de dire que le rôle des jeunes diplômés est lutter contre l'IA ?
Que pensez-vous de lhostilité croissante à légard de lIA chez la nouvelle génération de travailleurs ?
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La génération Z manifeste une hostilité croissante envers l'IA et certains soutiennent des attaques contre les dirigeants du secteur, ils craignent pour leur emploi et l'augmentation du coût de la vie
Eric Schmidt a été hué lors de son discours de remise des diplômes à l'université d'Arizona en raison des craintes suscitées par l'IA, il a comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes
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