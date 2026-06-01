La Fondation Linux annonce DNS-AID, un nouveau projet open source conçu pour permettre aux agents IA de communiquer entre eux et de se découvrir de manière standardisée à l'aide du DNS

La Fondation Linux a annoncé le lancement de DNS-AID, un nouveau projet open source qui permettra aux agents d'intelligence artificielle (IA) de communiquer entre eux et de se découvrir de manière standardisée. Développé initialement par Infoblox, ce protocole offre un cadre décentralisé et indépendant de tout fournisseur ou prestataire DNS spécifique. Le projet comprend un SDK Python, une interface en ligne de commande et un serveur MCP qui permettent aux développeurs d'intégrer la découverte d'agents directement dans leurs flux de travail et environnements IA existants.
La Fondation Linux (LF) est une organisation à but non lucratif créée en 2000 afin de soutenir le développement de Linux et les projets de logiciels libres. Elle a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système d'exploitation Linux, en tant que « fondation des fondations » qui héberge une grande variété de projets couvrant des domaines tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel informatique.
Selon la Fondation Linux, le nombre d'agents IA autonomes augmente rapidement, mais il manque encore une infrastructure uniforme permettant à ces systèmes de s'identifier et de communiquer entre eux. De nombreuses solutions actuelles s'appuient sur des systèmes d'enregistrement centralisés ou des configurations d'URL fixes. Selon l'organisation, cela limite l'interopérabilité entre les plateformes d'IA et rend les déploiements moins flexibles.
Le protocole DNS-AID a été initialement développé par Infoblox et permet de publier et de découvrir des agents IA et des serveurs utilisant le protocole Model Context Protocol via le DNS. Cela revient à utiliser efficacement le système DNS existant comme annuaire neutre pour les services d'IA.
Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, affirme que les agents IA jouent un rôle de plus en plus important dans la manière dont les applications et les services communiquent entre eux. Selon lui, cela rend nécessaire la mise en place d'une infrastructure ouverte et sécurisée pour la découverte et la vérification. La Fondation Linux considère le DNS-AID comme un moyen d'intégrer cette fonctionnalité dans les normes Internet existantes plutôt que dans des plateformes propriétaires.
Les initiateurs soulignent que le protocole est indépendant de tout fournisseur spécifique ou prestataire DNS. Cela permettrait aux organisations de gérer leur propre infrastructure d'agents IA sans devenir dépendantes de places de marché centralisées ou d'écosystèmes fermés.
Gouvernance neutre et open source
Le projet comprend un SDK Python, une interface en ligne de commande et un serveur MCP. Cela permet aux développeurs d'intégrer DNS-AID directement dans leurs flux de travail et environnements d'IA existants.
Ingmar Van Glabbeek, responsable du projet, explique que les méthodes actuelles de connectivité des agents reposent souvent sur des connexions configurées manuellement et des solutions fragmentées. Selon lui, DNS-AID devrait permettre une approche plus native du Web, dans laquelle les agents IA pourraient être découverts de la même manière que l'on trouve aujourd'hui les sites Web et les services Internet.
La Fondation Linux annonce que le projet DNS-AID sera développé sous une gouvernance open source neutre. Le projet est désormais ouvert aux contributions de la communauté. Le code source et la documentation sont disponibles sur GitHub.
Annonce de la Fondation Linux
Le 27 mai dernier, la Fondation Linux a annoncé sur son site le lancement d'un nouveau projet qui permet une connectivité ouverte, sécurisée et décentralisée pour le Web agentique émergent. L'annonce est présentée ci-dessous :
« La Fondation Linux, organisation à but non lucratif qui favorise l'innovation à grande échelle grâce à l'open source, a annoncé aujourd'hui le lancement du projet DNS-AID, un projet open source permettant aux agents IA de se découvrir et de communiquer entre eux selon un protocole standard. En s'appuyant sur l'infrastructure existante du système de noms de domaine (DNS) d'Internet, DNS-AID offre une alternative robuste et décentralisée aux registres centralisés et aux URL codées en dur qui limitent actuellement l'interopérabilité de l'IA.
À mesure que l'écosystème de l'IA prend de l'ampleur, la capacité des agents autonomes à se localiser et à se vérifier mutuellement sur des plateformes disparates est devenue un goulot d'étranglement majeur. Le projet DNS-AID, initialement développé par Infoblox, permet aux agents et aux serveurs MCP (Model Context Protocol) d'utiliser le DNS comme un annuaire mondial indépendant des fournisseurs. Cette approche garantit que la découverte des agents reste évolutive, sécurisée et compatible avec les protocoles fondamentaux d'Internet.
« Les agents IA sont en passe de devenir le tissu conjonctif de lInternet moderne, mais sans une infrastructure de découverte sécurisée et ouverte, cette connectivité devient un risque », a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. « DNS-AID permet dancrer la découverte des agents dans linfrastructure DNS à laquelle lInternet fait déjà confiance. La Fondation Linux offre un cadre neutre où ce projet peut se développer grâce à la gouvernance ouverte, à la collaboration communautaire et à la stabilité à long terme dont le Web agentique émergent a besoin. »
Le projet DNS-AID propose une implémentation de référence comprenant un SDK Python, une interface en ligne de commande (CLI) et un serveur MCP, permettant ainsi aux développeurs d'intégrer immédiatement la découverte d'agents dans leurs flux de travail existants. Le protocole étant indépendant de toute implémentation, il fonctionne avec n'importe quel fournisseur DNS, garantissant ainsi aux organisations de garder le contrôle de leur infrastructure d'agents sans dépendre de services propriétaires et centralisés.
« Les approches actuelles en matière de connectivité des agents sont fragmentées et reposent souvent sur des configurations fragiles et codées en dur », ont déclaré Igor Racic et Ingmar Van Glabbeek, responsables du projet DNS-AID. « Avec DNS-AID, nous évoluons vers un modèle « web-native » pour l'IA. En exploitant la hiérarchie DNS existante, nous permettons aux développeurs de publier et de découvrir des agents avec la même fiabilité et la même omniprésence que celles qui nous permettent de naviguer sur Internet depuis des décennies. Nous sommes impatients de développer cette communauté sous légide de la Fondation Linux afin de garantir que le protocole évolue pour répondre aux besoins de la communauté mondiale des développeurs dIA. »
Sous la gouvernance de la Fondation Linux, DNS-AID restera indépendant de tout fournisseur, favorisant ainsi une croissance transparente et pilotée par la communauté, garantissant l'accessibilité et soutenant la durabilité.
Le projet est désormais ouvert aux contributions et à la participation de la communauté. Pour consulter la documentation, découvrir l'implémentation de référence et participer aux discussions, rendez-vous sur le dépôt GitHub du projet. »
Témoignages de soutien
« Internet a déjà résolu le problème de la découverte il y a plusieurs décennies grâce au DNS : ce système est rapide, évolutif à l'échelle mondiale, et tous les réseaux de la planète le comprennent. En étendant cette architecture éprouvée au Web agentique, DNS-AID fournit la couche de routage fondamentale dont les systèmes autonomes ont besoin pour fonctionner en toute sécurité et efficacement. Cloudflare a toujours défendu un Internet ouvert et interopérable, et nous sommes ravis de soutenir ce projet qui construit un avenir décentralisé où l'échelle de l'IA n'est pas freinée par des goulots d'étranglement centralisés. » Dane Knecht, directeur technique, Cloudflare
« Le système de noms de domaine (DNS) a prouvé sa résilience et son évolutivité à travers tous les grands bouleversements et innovations technologiques. À mesure que les écosystèmes dIA continuent dévoluer, les noms de domaine, le DNS et les protocoles de sécurité associés deviendront une couche de confiance fondamentale pour les systèmes basés sur lIA, lapprentissage automatique et les grands modèles de langage (LLM), permettant lidentification des agents, le routage, la sécurité et lapplication des politiques. Grâce à la surveillance et au contrôle des comportements quotidiens des noms de domaine sur Internet, nous avons pu constater de nos propres yeux les vecteurs de menaces émergents qui ciblent les entreprises à léchelle mondiale. Des initiatives telles que DNS-AID sont essentielles pour garantir que lécosystème des noms de domaine et du DNS, ainsi que linfrastructure de confiance dInternet, évoluent en toute sécurité parallèlement à lessor des communications basées sur lIA. » Ihab Shraim, directeur de la technologie, des produits et de lIA, CSC
« À mesure que les agents IA deviennent un élément fondamental de la manière dont les entreprises interagissent au sein des écosystèmes numériques, il sera essentiel de disposer de mécanismes de découverte ouverts et neutres. Le DNS-AID constitue une avancée prometteuse vers la normalisation des méthodes de découverte et de validation de la fiabilité des agents dans les environnements hybrides et multicloud. Chez Equinix, nous considérons cela comme un élément complémentaire permettant une interconnexion sécurisée et hautement performante au sein dune infrastructure répartie à léchelle mondiale. » Kaladhar Voruganti, vice-président et technologue senior, Equinix
« L'Internet agentique s'appuiera sur la même infrastructure DNS et de certificats CA publics qui a soutenu le Web humain pendant 30 ans, et qui fonctionne précisément parce qu'aucun opérateur ne la détient en exclusivité. DNS-AID offre à la découverte d'agents un protocole neutre au niveau de la couche DNS que n'importe quel résolveur peut mettre en uvre. La norme ouverte Agent Name Service ajoute ensuite une couche de vérification et d'identification que tout agent peut utiliser. Ces deux normes s'intègrent à tout ce qui se trouve au-dessus d'elles, au niveau de la couche applicative. DNS-AID et l'Agent Name Service de la Fondation Linux s'inscrivent dans une tendance plus large vers des composants ouverts et interopérables pour un Internet en constante évolution. Les normes qui s'imposent à l'échelle d'Internet sont celles qui sont ouvertes et bien gérées. » Scott Courtney, vice-président de l'ingénierie chez GoDaddy
« La menace de lIA fantôme plane toujours sur le déploiement dagents IA autonomes. Il me semble que le monde des affaires et les équipes de cybersécurité ont besoin dune interface ou dun protocole commun pouvant être utilisé lors du déploiement de ces agents. Avec DNS-AID, les utilisateurs finaux sappuient sur une convention commune (le DNS) et une norme ouverte pour faciliter la prolifération des agents IA, qui ne fera que croître de manière exponentielle. » Chris Kissel, vice-président de la recherche, équipe Sécurité et confiance chez IDC
« Depuis quarante ans, le DNS fonctionne discrètement comme le plus grand graphe de confiance distribué dInternet. Chaque résolution de nom est, en effet, un signal de confiance. LInternet agentique hérite de ce graphe dès lors que lon étend le DNS aux agents, ce qui est précisément ce que fait DNS-AID. L'architecture DNS-AID permet un amorçage de la confiance encore plus fin en s'associant à des artefacts natifs de l'IA tels que les AgentCards, ainsi qu'à des attestations vérifiables par des tiers concernant l'agent et la personne ou l'entreprise qui se cache derrière lui. » Ken Adler, Technical Fellow, AgenticIAM, Indeed
« Le DNS est déjà présent partout où des agents sont déployés. Cest le seul système de découverte sur Internet qui soit déployé à léchelle mondiale, universellement interopérable et éprouvé à léchelle planétaire. DNS-AID étend les fonctionnalités traditionnelles du DNS aux agents IA qui agiront de plus en plus en notre nom. En normalisant la manière dont les agents sont publiés, découverts et vérifiés dans le DNS, il offre à chaque opérateur, bureau denregistrement et plateforme un moyen commun de participer. » Wei Chen, directeur juridique et vice-président exécutif chargé de la stratégie réglementaire chez Infoblox
« C'est exactement le type d'application pour lequel les enregistrements DNS Service Binding (SVCB) et HTTPS ont été conçus. En publiant des métadonnées sur les agents disponibles et leurs capacités, le DNS-AID permet de découvrir rapidement et efficacement des ressources sur Internet. » Victoria Risk, responsable produit BIND 9, Internet Systems Consortium
« La communication entre agents constitue la prochaine frontière de la surface d'attaque de l'IA, et c'est précisément le type de défi que notre cadre ARMOR a été conçu pour relever. DNS-AID offre aux entreprises un moyen ouvert et basé sur des normes pour gérer la découverte et l'identité des agents un contrôle fondamental qui s'inscrit directement dans les domaines de la sécurité des infrastructures et des opérations d'IA sécurisées d'ARMOR. Nous répétons sans cesse à nos clients qu'il n'y a pas d'IA sans ARMOR ; ce sont les protocoles ouverts comme DNS-AID qui permettent de mettre ce principe en uvre à l'échelle d'Internet. » Chris Konrad, vice-président, Global Cyber, WWT
Alors que la Fondation Linux cherche à établir des normes ouvertes pour les interactions entre agents IA, leur intégration dans les flux de développement logiciel fait l'objet d'évaluations croissantes. Une étude de l'université de San Diego affirme que les développeurs de logiciels ne vibe codent pas, ils contrôlent les agents IA. Les chercheurs soulignent que ces professionnels conservent le contrôle des choix de conception et de mise en uvre, s'appuyant sur leur expérience pour encadrer le comportement des agents et garantir la qualité des logiciels. L'étude souligne également que les développeurs expérimentés perçoivent globalement l'intégration des agents de manière positive, estimant pouvoir compenser leurs limites actuelles.
Sources : Fondation Linux, Dépôt GitHub du projet DNS-AID
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