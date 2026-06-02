Anthropic, créateur de Claude, lun des modèles dIA les plus populaires du marché, lance le processus en vue dune introduction en bourse, après avoir annoncé que sa valorisation atteignait 965 milliards $

Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif pour l'engouement de Wall Street pour l'IA. Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'offre. Mais l'entreprise avait levé 65 milliards de dollars fin mai et était valorisée à 965 milliards de dollars, devançant ainsi son rival OpenAI. Cette introduction en bourse constituerait lune des plus importantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux dinvestisseurs et le contexte général qui anime les actions américaines. Avec une valorisation avoisinant les 1 000 milliards de dollars, Anthropic se hisserait au premier rang du S&P 500.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et met laccent sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG.
L'IA Claude d'Anthropic propose depuis près d'un an des fonctionnalités similaires à celles d'applications provenant de services tiers, mais jusqu'à présent, elle était principalement axée sur les outils professionnels. Elle s'étend désormais pour inclure davantage de services susceptibles de faciliter la vie des utilisateurs au quotidien. En avril, Anthropic a élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à Claude. Cette initiative introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation.
Récemment, le géant de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif pour l'engouement de Wall Street pour l'IA. Cette initiative constitue un test à haut risque visant à déterminer si l'appétit des investisseurs pour la révolution de l'IA, qui a redéfini le travail des cols blancs à travers le monde, peut répondre aux attentes extrêmement élevées qui entourent ce secteur en plein essor.
Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'offre. Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises d'avancer dans leurs préparatifs d'introduction en bourse tout en protégeant leurs informations financières sensibles de leurs concurrents et du public. Anthropic avait levé 65 milliards de dollars fin mai et était valorisée à 965 milliards de dollars, devançant ainsi son rival OpenAI. La société avait alors déclaré réaliser un chiffre daffaires annualisé de 47 milliards de dollars grâce à la vente de sa technologie à des particuliers et des organisations utilisant Claude pour écrire du code et effectuer dautres tâches professionnelles et personnelles à leur place.
Cette étape cruciale vers une cotation en bourse fait suite à la méga-introduction en bourse de SpaceX, qui est en passe de battre tous les records alors que la société dirigée par Elon Musk vise une levée de fonds de 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens dirigeants d'OpenAI, et les deux entreprises d'IA, ainsi que SpaceX, la société de fusées et d'IA d'Elon Musk, devraient désormais entrer en bourse.
Toutes trois continuent par ailleurs de perdre plus dargent quelles nen gagnent, ce qui alimente les craintes dune bulle de lIA. OpenAI et Anthropic sont devenues les figures de proue du boom de lIA qui a redessiné les stratégies dentreprise, déclenché une course mondiale à la puissance de calcul et aux talents, et fait des entreprises liées à lIA certaines des sociétés les mieux valorisées du marché.
« Lun des aspects les plus significatifs est la rapidité avec laquelle Anthropic a dépassé OpenAI en lespace de 12 à 14 mois », a déclaré à Al Jazeera Scott Stevens, fondateur et PDG de Gray Peak Financial, une société dinvestissement basée à New York. « OpenAI était le modèle de référence en matière de croissance, dinnovation et de leadership dans le secteur, et aujourdhui, pour la première fois, Anthropic lève des capitaux à une valorisation supérieure à celle dOpenAI, et son taux de croissance est bien, bien plus élevé. OpenAI a commis une erreur de taille en se concentrant sur les consommateurs et les applications grand public de lIA, alors quAnthropic se concentre beaucoup plus sur les entreprises, le codage et le développement de logiciels. »
Lascension fulgurante dAnthropic au début de lannée 2026 a secoué les marchés, déclenchant de fortes ventes massives de titres du secteur des logiciels et des technologies de linformation, les investisseurs craignant que ses outils dIA de plus en plus autonomes ne bouleversent les modèles économiques traditionnels et naccélèrent la disruption dans tous les secteurs. En avril, Anthropic a révélé que son taux de revenus annualisés (ce que l'on appelle le run rate, soit une projection des revenus actuels sur douze mois) a désormais dépassé les 30 milliards de dollars. Ce chiffre représente plus du triple des 9 milliards enregistrés à fin 2025. Pour mettre les choses en perspective : il y a à peine deux ans, Anthropic était encore considéré comme un acteur de niche, pesant quelques centaines de millions de revenus.
« OpenAI et Anthropic se livrent à une course pour entrer en bourse avant dépuiser leurs réserves de capitaux », a déclaré Gil Luria, analyste chez DA Davidson, une société dinvestissement. « Lautre raison pour laquelle Anthropic tente de devancer OpenAI sur le marché boursier est quelle pourra ainsi définir les règles de la communication financière pour les modèles de pointe, et ce dune manière favorable à son propre modèle financier. »
OpenAI se prépare également à déposer en toute confidentialité une demande dintroduction en bourse aux États-Unis dans les semaines à venir, venant sajouter à la vague dintroductions en bourse très attendues prévue pour lannée à venir. Alors que de nombreuses introductions en bourse très attendues se précipitent vers les marchés publics, des entreprises allant de SpaceX aux géants de lIA se disputent un réservoir limité de capitaux dinvestisseurs. « La demande combinée de capitaux de SpaceX, OpenAI et Anthropic sera si considérable quelle risque de perturber les marchés financiers ; il sera donc très avantageux dagir rapidement », a déclaré Luria.
Cette introduction en bourse constituerait lune des plus importantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux dinvestisseurs et le contexte général qui anime les actions américaines. Avec une valorisation avoisinant les 1 000 milliards de dollars, Anthropic se hisserait au premier rang du S&P 500, aux côtés dune poignée dentreprises délite qui dominent les marchés boursiers mondiaux. Lentrée en bourse dAnthropic donnerait un coup de fouet au marché des introductions en bourse, longtemps en berne, même si les experts et les banquiers préviennent quune offre de cette ampleur pourrait drainer les liquidités et détourner lattention des investisseurs des introductions en bourse de plus petite envergure.
Voici le communiqué d'Anthropic sur le sujet :
Anthropic dépose en toute confidentialité un projet de formulaire S-1 auprès de la SEC
Aujourdhui, Anthropic, PBC a déposé en toute confidentialité un projet de déclaration denregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vue dune introduction en bourse envisagée de nos actions ordinaires. Cela nous donne la possibilité dentrer en bourse une fois que la SEC aura achevé son examen. Lintroduction en bourse envisagée dépendra des conditions du marché et dautres facteurs.
Le nombre d'actions à offrir et le prix n'ont pas encore été fixés. La présente annonce est publiée en vertu de la règle 135 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. Elle ne constitue ni une offre de vente de titres, ni une sollicitation d'offre d'achat de ceux-ci. Toute offre, sollicitation d'offre d'achat ou vente de titres ne sera effectuée que conformément aux exigences d'enregistrement prévues par la loi sur les valeurs mobilières.
Source : Annonce d'Anthropic
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