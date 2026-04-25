L'IA Claude d'Anthropic peut désormais vous remplacer totalement et gérer directement vos applications personnelles telles que Spotify, Uber Eats, Booking, TripAdvisor, Audible et TurboTax

Anthropic a élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à son intelligence artificielle (IA) Claude. Cette initiative introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation. Il peut par exemple vous suggérer une playlist pour une session d'étude ou localiser des restaurants à proximité. Anthropic affirme que ces nouveaux outils n'intègrent aucun placement payant ni aucune recommandation sponsorisée.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG d'Anthropic.
L'IA Claude d'Anthropic propose depuis près d'un an des fonctionnalités similaires à celles d'applications provenant de services tiers, mais jusqu'à présent, elle était principalement axée sur les outils professionnels. Elle s'étend désormais pour inclure davantage de services susceptibles de faciliter la vie des utilisateurs au quotidien.
« Aujourd'hui, nous élargissons la gamme d'applications que vous pouvez connecter à Claude. En plus des outils professionnels que vous utilisez déjà, vous pouvez désormais connecter les applications que vous utilisez au quotidien, notamment AllTrails, Instacart, Audible, Tripadvisor, Intuit TurboTax et bien d'autres encore », a déclaré Anthropic dans un article de blog publié le 23 avril dernier.
Anthropic appelle ses intégrations avec d'autres services des « connecteurs », ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser les outils d'autres marques directement depuis le chatbot IA. Depuis son lancement en juillet 2025, le répertoire de Claude compte plus de 200 connecteurs, couvrant des applications populaires dans les domaines du design, de la finance, de la productivité et de la santé.
« Nous avons constaté que les utilisateurs connectent souvent plusieurs applications et les utilisent conjointement au cours dune même conversation avec Claude. Par exemple, un chef de produit peut extraire une requête dAmplitude, la transformer en présentation Canva, puis partager le lien dans Asana avec son équipe, le tout sans quitter la conversation », a déclaré Anthropic.
Ce nouveau lancement ajoute 15 services supplémentaires, et l'entreprise prévoit d'introduire d'autres applications plus conviviales dans un avenir proche. Parmi les nouveaux services extra-professionnels, on trouve AllTrails, Audible, Booking.com, Instacart, Intuit Credit Karma, Intuit TurboTax, Resy, Spotify, StubHub, TaskRabbit, Thumbtack, TripAdvisor, Uber, Uber Eats et Viator.
Les connecteurs s'affichent de manière dynamique dans les conversations
Avec ce lancement, Anthropic a modifié la façon dont les connecteurs s'affichent dans les conversations. « Claude vous suggère désormais l'application adaptée à ce que vous faites, qu'il s'agisse de trouver une réservation, d'ajouter un article à votre panier d'achat ou d'identifier un vol. Il se base sur ce que vous lui avez indiqué : vos préférences, votre contexte, votre conversation », explique l'entreprise spécialisée dans l'IA.
Selon Anthropic, tout se passe directement dans la conversation. Lorsqu'un utilisateur demande à Claude de lui recommander une randonnée pour le week-end, AllTrails lui proposera des sentiers à proximité qui correspondent à ses préférences. Il pourra ensuite affiner ces suggestions en demandant un parcours plus court, plus pittoresque ou accessible aux chiens, sans quitter le fil de discussion.
L'entreprise montre également comment utiliser son intégration Spotify pour trouver une playlist adaptée à une situation spécifique. Un exemple de prompt pourrait être le suivant : « Une longue session d'étude m'attend. Peux-tu me trouver une playlist qui m'aide à me concentrer ? » L'application puise alors dans les playlists personnalisées toutes prêtes de Spotify, telles que "Focus Studying Mix", "Instrumental Studying Mix", et bien d'autres encore.
D'autres exemples incluent la recherche d'options de déjeuner sain à proximité et l'affichage des restaurants locaux sur Uber Eats, ou la recherche d'une chambre d'hôtel dans un budget donné, TripAdvisor affichant alors les derniers tarifs. Il n'est pas nécessaire que chaque prompt fasse directement référence à une application ; Claude est capable de récupérer les informations utiles si le prompt de l'utilisateur peut être traité par l'une de ses intégrations.
Vous contrôlez ce que vous voyez et partagez
Anthropic précise clairement quelle nintroduira pas de recommandations sponsorisées via ces outils. Elle déclare qu' « il ny a pas de placements payants ni de réponses sponsorisées dans les conversations avec Claude. Lorsque deux connecteurs peuvent vous aider, vous les voyez tous les deux, classés selon leur utilité pour vous. »
L'entreprise affirme qu'en connectant un service, l'utilisateur autorise Claude à y accéder en son nom. Elle souligne que les données issues de cette application ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles d'Anthropic et que l'application n'aura pas accès aux autres conversations de l'utilisateur avec Claude. L'utilisateur peut également la déconnecter à tout moment.
« Claude vous propose des options et vous fait des suggestions. Mais c'est vous qui gardez le contrôle : avant de réserver ou d'acheter quoi que ce soit en votre nom, l'application est conçue pour vous demander votre accord au préalable », a déclaré Anthropic.
Pour commencer
Les utilisateurs peuvent tester l'ensemble des 15 nouveaux services sur toutes les versions de Claude, la version mobile étant actuellement en phase bêta. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton « Personnaliser » dans la barre latérale, puis de sélectionner « Connecteurs » pour parcourir les plus de 200 services tiers disponibles.
« Plus vous connectez d'applications, plus Claude est performant. Au fur et à mesure que vous travaillez, Claude vous propose des connecteurs pertinents, que vous pouvez installer d'un simple clic sur ordinateur ou en quelques clics sur mobile. Une fois connecté, le service est disponible dans toutes vos conversations », précise l'entreprise.
Ce n'est pas la première fois que certains de ces services proposent des intégrations IA. Des options telles que Booking.com, Spotify et Uber, entre autres, sont également disponibles sur ChatGPT d'OpenAI.
L'ouverture de Claude à de nouveaux services du quotidien intervient alors qu'Anthropic connaît une phase de croissance sans précédent. Au début du mois d'avril 2026, l'entreprise a annoncé que son taux de revenus annualisés, c'est-à-dire la projection de ses revenus actuels sur douze mois, avait dépassé les 30 milliards de dollars. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur aux 9 milliards enregistrés fin 2025. L'entreprise a également consolidé son partenariat avec Google et Broadcom pour sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul.
Cette dynamique, qui a vu Anthropic passer en deux ans dun acteur de niche à un poids lourd de lIA, révèle une croissance d'entreprise qui défie les meilleures projections. Toutefois, à mesure que lécosystème se développe, la disponibilité des infrastructures et des ressources physiques pourrait devenir un enjeu déterminant pour assurer la soutenabilité de cette croissance.
Source : Anthropic
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