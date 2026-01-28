Anthropic a introduit une mise à jour majeure de Claude, permettant aux utilisateurs d'ouvrir et d'interagir avec des outils tiers tels que Slack, Canva et Figma directement dans l'interface conversationnelle

Anthropic a lancé une mise à jour majeure de Claude, qui permet désormais aux utilisateurs d'ouvrir et d'interagir avec des outils tiers tels qu'Asana, Slack, Canva et Figma directement dans l'interface conversationnelle. Pour les utilisateurs qui gèrent des projets, cette mise à jour leur permet de créer et de mettre à jour des calendriers Asana, de rédiger et de prévisualiser des messages Slack formatés ou de visualiser des idées dans Figma sans quitter leur chat actuel. Au-delà de la simple connexion aux outils existants, Claude intègre désormais ces interfaces d'outils en direct dans chaque conversation.
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Claude est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ce modèle pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est particulièrement connu pour ses performances en programmation informatique, et est intégré dans Claude Code, un agent autonome en ligne de commande.
En novembre 2025, Anthropic a lancé Claude Opus 4.5, son dernier modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe conçu pour améliorer la productivité dans le domaine du codage, des tâches d'entreprise et de la recherche approfondie. S'appuyant sur ses prédécesseurs, Opus 4.5 promet des améliorations notables en termes d'efficacité et de polyvalence, en particulier pour les développeurs, les analystes financiers et les consultants. Cette sortie marque la troisième introduction majeure d'un modèle par Anthropic en deux mois, consolidant ainsi sa position dans le paysage en constante évolution de l'IA.
Au-delà de la simple connexion aux outils existants, Claude intègre désormais ces interfaces d'outils en direct dans chaque conversation. Cela signifie que les actions effectuées dans Asana, Slack ou Figma peuvent être visualisées et gérées en temps réel, ce qui favorise la prise de décision collaborative et l'itération rapide. Les utilisateurs peuvent également relier Claude à un large éventail de plateformes, notamment Amplitude, Box, Clay, Hex et monday.com, élargissant ainsi les flux de travail potentiels.
Sur la base de ces capacités, une intégration à Salesforce est prévue. Avec Agentforce 360, les équipes d'entreprise pourront bientôt accéder à un contexte unifié et gérer leurs activités au sein de Claude. La technologie qui sous-tend ces fonctionnalités est le Model Context Protocol (MCP), qui établit une norme ouverte pour la connexion des outils d'IA. Les applications MCP étendent encore cette fonctionnalité en rendant les interfaces d'applications interactives utilisables dans tout produit d'IA prenant en charge le MCP, et pas seulement Claude.
Actuellement, ces fonctionnalités améliorées sont disponibles sur le web et sur ordinateur pour les utilisateurs Pro, Max, Team et Enterprise, et seront bientôt prises en charge par Claude Cowork. Pour ceux qui sont intéressés sur comment utiliser les agents IA pour écrire du code avec Claude Code, Nolan Lawson a publié un tutoriel sur le sujet.
Claude se connecte déjà à vos outils et effectue des actions en votre nom. Désormais, ces outils apparaissent directement dans la conversation, ce qui vous permet de voir ce qui se passe et de collaborer en temps réel.
Cette mise à jour est construite sur une norme ouverte. La technologie sous-jacente est basée sur le Model Context Protocol (MCP), la norme ouverte permettant de connecter des outils à des applications d'IA. MCP Apps est une nouvelle extension du MCP qui permet à tout serveur MCP de fournir une interface interactive dans n'importe quel produit d'IA compatible, et pas seulement Claude. Anthropic a précédemment ouvert le code source du MCP afin de fournir à l'écosystème un moyen universel de connecter des outils à l'IA. Avec cette annonce, ils étendent le MCP afin que les développeurs puissent créer une interface utilisateur interactive par-dessus, où que se trouvent leurs utilisateurs.
Voici ce que vous pouvez désormais faire directement dans Claude :
- Amplitude Créez des graphiques analytiques, puis explorez les tendances et ajustez les paramètres de manière interactive pour découvrir des informations cachées.
- Asana Transformez les discussions en projets, tâches et calendriers que votre équipe peut consulter et exécuter dans Asana.
- Box - Recherchez des fichiers, prévisualisez des documents en ligne, puis extrayez des informations et posez des questions sur votre contenu.
- Canva Créez des plans de présentation, puis personnalisez l'image de marque et le design en temps réel pour produire des présentations prêtes à être présentées aux clients.
- Clay Recherchez des entreprises, trouvez des contacts avec leurs coordonnées e-mail et téléphoniques, extrayez des données telles que la taille de l'entreprise et son financement, puis rédigez des messages personnalisés directement dans votre conversation.
- Figma Transformez du texte et des images en organigrammes, diagrammes de Gantt ou autres schémas visuels dans FigJam.
- Hex - Posez des questions sur les données et obtenez des réponses complètes avec des graphiques interactifs, des tableaux et des citations.
- monday.com - Gérez votre travail, menez à bien vos projets, mettez à jour vos tableaux, attribuez intelligemment les tâches et visualisez les progrès grâce à des informations pertinentes.
- Slack (de Salesforce) Recherchez et récupérez des conversations Slack pour obtenir du contexte, générez des brouillons de messages, formatez-les à votre guise et relisez-les avant de les publier.
Bientôt disponible : Salesforce - Apportez le contexte de l'entreprise à Claude avec Agentforce 360, qui permet aux équipes de raisonner, de collaborer et d'agir à partir d'une interface unique et connectée.
Source : Annonce d'Anthropic
Voir aussi :
