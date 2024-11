Aujourd'hui, nous mettons en open-source le Model Context Protocol (MCP), une nouvelle norme pour connecter les assistants d'intelligence artificielle aux systèmes où vivent les données, y compris les référentiels de contenu, les outils d'entreprise et les environnements de développement. Son objectif est d'aider les modèles novateurs à produire des réponses plus pertinentes et de meilleure qualité.



Alors que les assistants d'intelligence artificielle se généralisent, l'industrie a investi massivement dans les capacités des modèles, réalisant des progrès rapides en matière de raisonnement et de qualité. Pourtant, même les modèles les plus sophistiqués sont limités par leur isolement par rapport aux données, piégées dans des silos d'information et des systèmes existants. Chaque nouvelle source de données nécessite sa propre implémentation personnalisée, ce qui rend les systèmes réellement connectés difficiles à mettre à l'échelle.



MCP relève ce défi. Il fournit une norme universelle et ouverte pour connecter les systèmes d'intelligence artificielle aux sources de données, remplaçant les intégrations fragmentées par un protocole unique. Il en résulte un moyen plus simple et plus fiable de donner aux systèmes d'intelligence artificielle l'accès aux données dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous mettons en open-source le Model Context Protocol (MCP), une nouvelle norme pour connecter les assistants d'intelligence artificielle aux systèmes où vivent les données, y compris les référentiels de contenu, les outils d'entreprise et les environnements de développement. Son objectif est d'aider les modèles novateurs à produire des réponses plus pertinentes et de meilleure qualité.Alors que les assistants d'intelligence artificielle se généralisent, l'industrie a investi massivement dans les capacités des modèles, réalisant des progrès rapides en matière de raisonnement et de qualité. Pourtant, même les modèles les plus sophistiqués sont limités par leur isolement par rapport aux données, piégées dans des silos d'information et des systèmes existants. Chaque nouvelle source de données nécessite sa propre implémentation personnalisée, ce qui rend les systèmes réellement connectés difficiles à mettre à l'échelle.MCP relève ce défi. Il fournit une norme universelle et ouverte pour connecter les systèmes d'intelligence artificielle aux sources de données, remplaçant les intégrations fragmentées par un protocole unique. Il en résulte un moyen plus simple et plus fiable de donner aux systèmes d'intelligence artificielle l'accès aux données dont ils ont besoin.

La spécification du protocole de contexte de modèle et les kits de développement logiciel (SDK)

La prise en charge du serveur MCP local dans les applications Claude Desktop

Un référentiel open-source de serveurs MCP

Installez des serveurs MCP pré-construits via l'application Claude Desktop.

Suivez notre guide de démarrage rapide pour construire votre premier serveur MCP.

Contribuez à nos dépôts de connecteurs et d'implémentations open-source.

Les développeurs peuvent commencer à construire et à tester les connecteurs MCP dès aujourd'hui. Les clients actuels de Claude for Work peuvent commencer à tester les serveurs MCP localement, en connectant Claude à des systèmes internes et à des ensembles de données. Nous fournirons bientôt des outils de développement pour déployer des serveurs MCP de production à distance qui pourront servir à l'ensemble de votre organisation Claude for Work.



Nous nous engageons à construire MCP comme un projet et un écosystème collaboratif et open-source, et nous sommes impatients d'entendre vos commentaires. Que vous soyez un développeur d'outils d'IA, une entreprise cherchant à exploiter les données existantes ou un adoptant précoce explorant les frontières, nous vous invitons à construire ensemble l'avenir de l'IA contextuelle. Les développeurs peuvent commencer à construire et à tester les connecteurs MCP dès aujourd'hui. Les clients actuels de Claude for Work peuvent commencer à tester les serveurs MCP localement, en connectant Claude à des systèmes internes et à des ensembles de données. Nous fournirons bientôt des outils de développement pour déployer des serveurs MCP de production à distance qui pourront servir à l'ensemble de votre organisation Claude for Work.Nous nous engageons à construire MCP comme un projet et un écosystème collaboratif et open-source, et nous sommes impatients d'entendre vos commentaires. Que vous soyez un développeur d'outils d'IA, une entreprise cherchant à exploiter les données existantes ou un adoptant précoce explorant les frontières, nous vous invitons à construire ensemble l'avenir de l'IA contextuelle.

Dans la course à l'IA, le récent modèle d'Anthropic, Claude Haiku 3.5, est annoncé comme pouvant battre GPT-4o d'OpenAI. Pour une vitesse similaire à celle de Claude 3 Haiku, Claude 3.5 Haiku serait meilleur dans tous les domaines et sur de nombreux benchmarks d'intelligence. En outre, Anthropic a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité pour Claude : des styles personnalisés qui offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur la façon dont le chatbot réagit aux différentes tâches d'écriture.Dans la lignée de ces annonces, Anthropic a décidé de rendre open-source son Model Context Protocol (MCP). Cette annonce représente une étape majeure dans l'amélioration de la façon dont les systèmes d'intelligence artificielle (IA) se connectent aux données du monde réel. En fournissant un standard universel, le MCP simplifie l'intégration de l'IA avec les sources de données, permettant des réponses plus intelligentes et plus contextuelles et rendant les systèmes d'IA plus efficaces et plus accessibles.Malgré les progrès remarquables des capacités de raisonnement et de la qualité des réponses de l'IA, même les modèles les plus sophistiqués peinent à fonctionner efficacement lorsqu'ils sont isolés des données du monde réel. Chaque nouvelle intégration entre les systèmes d'IA et les référentiels de données nécessite souvent des implémentations sur mesure et à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui limite l'évolutivité et l'efficacité.Conscient de ce goulot d'étranglement, Anthropic a développé MCP, un standard universel et ouvert pour connecter les systèmes d'IA aux sources de données, en remplaçant les intégrations fragmentées par un protocole rationalisé. Cette innovation promet un mécanisme plus fiable et plus efficace pour permettre aux systèmes d'IA d'accéder aux données nécessaires.Le MCP est conçu pour fournir aux développeurs des outils leur permettant d'établir des connexions sécurisées et bidirectionnelles entre les référentiels de données et les applications alimentées par l'IA. Son architecture est à la fois souple et simple : les données peuvent être exposées par l'intermédiaire de serveurs MCP, tandis que les applications d'intelligence artificielle, appelées "clients MCP", se connectent à ces serveurs pour accéder aux données et les utiliser.Anthropic déclare pour l'annonce de MCP :Le Model Context Protocol est une norme ouverte qui permet aux développeurs d'établir des connexions sécurisées et bidirectionnelles entre leurs sources de données et les outils alimentés par l'IA. L'architecture est simple : les développeurs peuvent soit exposer leurs données via des serveurs MCP, soit créer des applications d'intelligence artificielle (clients MCP) qui se connectent à ces serveurs.Voici les trois composantes majeures du Model Context Protocol:Claude 3.5 Sonnet est capable de construire rapidement des implémentations de serveurs MCP, ce qui permet aux organisations et aux individus de connecter rapidement leurs ensembles de données les plus importants avec une gamme d'outils alimentés par l'IA. Pour aider les développeurs à commencer à explorer, Anthropic partage des serveurs MCP pré-construits pour des systèmes d'entreprise populaires comme Google Drive, Slack, GitHub, Git, Postgres, et Puppeteer.Les premiers utilisateurs comme Block et Apollo ont intégré MCP dans leurs systèmes, tandis que les entreprises d'outils de développement comme Zed, Replit, Codeium et Sourcegraph travaillent avec MCP pour améliorer leurs plateformes - permettant aux agents d'IA de mieux récupérer les informations pertinentes pour mieux comprendre le contexte autour d'une tâche de codage et produire un code plus nuancé et plus fonctionnel avec moins de tentatives.", a déclaré Dhanji R. Prasanna, directeur de la technologie chez Block. "Au lieu de maintenir des connecteurs distincts pour chaque source de données, les développeurs peuvent désormais s'appuyer sur un protocole standard. Au fur et à mesure que l'écosystème évolue, les systèmes d'intelligence artificielle conserveront leur contexte lorsqu'ils passeront d'un outil à l'autre et d'un ensemble de données à l'autre, remplaçant ainsi les intégrations fragmentées d'aujourd'hui par une architecture plus durable.Voici la démarche à suivre pour commencer à utiliser le MCP :Anthropic conclut l'annonce :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?