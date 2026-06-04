Google prévoit de lever 80 milliards $ pour financer ses investissements dans les infrastructures d'IA, le géant de la tech détenu par Alphabet pourrait réaliser la plus grande opération boursière de l'histoire

Google prévoit de lever 80 milliards de dollars pour financer ses dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Grâce à cette vente, le géant technologique détenu par Alphabet pourrait réaliser la plus grande opération sur les marchés des capitaux de l'histoire. La société poursuit cette opération bien qu'elle ait déclaré 126,8 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin du mois de mars et qu'elle ait levé plus de 85 milliards de dollars sur les marchés de la dette au cours de l'année écoulée.
Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC, et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., a été décrite comme une entreprise de la « Big Tech ».
Google prévoit de lever 80 milliards de dollars pour financer ses dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Grâce à cette vente, le géant technologique détenu par Alphabet pourrait réaliser la plus grande opération sur les marchés des capitaux de l'histoire. Selon les données compilées par Bloomberg, l'offre combinée de Google dépasserait la vente d'actions ordinaires et privilégiées du producteur de pétrole brésilien Petroleo Brasileiro SA, qui s'élevait à environ 70 milliards de dollars en 2010.
L'opération comprend également une offre « at-the-market » (ATM) de 40 milliards de dollars, qui devrait débuter au troisième trimestre. Cette stratégie permettrait à Alphabet de céder progressivement des actions sur le marché sans avoir à déclarer chaque vente, même si la société resterait tenue de divulguer le montant levé dans le cadre de déclarations réglementaires périodiques.
Le programme de levée de fonds global comprend une vente sur le marché de 15 milliards de dollars dactions ordinaires, une offre dactions privilégiées obligatoirement convertibles de 15 milliards de dollars et un placement privé de 10 milliards de dollars auprès de Berkshire Hathaway. Les 40 milliards de dollars restants proviendront du programme ATM.
Google pourrait réaliser la plus grande opération boursière de l'histoire
Cette annonce intervient alors que SpaceX se préparerait à lancer ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire. Le plan de levée de fonds d'Alphabet a plutôt attiré l'attention sur les marchés boursiers publics, compte tenu de l'ampleur de la transaction. Berkshire Hathaway a accepté d'acheter les actions de classe A et de classe C d'Alphabet avec une décote de 6,5 % par rapport à leurs cours de clôture respectifs, avant l'annonce de l'opération.
Les offres d'actions ordinaires et d'actions privilégiées obligatoirement convertibles ont suscité une demande supérieure au nombre d'actions disponibles, selon des sources proches du dossier. La composante de 15 milliards de dollars en actions privilégiées obligatoirement convertibles est également remarquable en raison de son ampleur. Les actions privilégiées obligatoirement convertibles diffèrent des obligations convertibles traditionnelles, car elles doivent être converties en actions ordinaires à une date future spécifiée.
Les titres d'Alphabet devraient être convertis en actions ordinaires au bout de trois ans. Les entreprises ont souvent recours aux actions privilégiées convertibles obligatoires car elles permettent d'obtenir un financement à un coût inférieur à celui de la dette, de retarder la dilution immédiate pour les actionnaires existants et sont généralement considérées comme des capitaux propres plutôt que comme de la dette par les agences de notation.
Cette offre marque la première vente d'actions d'Alphabet depuis une levée de fonds de 2,1 milliards de dollars en 2006. La société poursuit cette opération bien qu'elle ait déclaré 126,8 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin du mois de mars et qu'elle ait levé plus de 85 milliards de dollars sur les marchés de la dette au cours de l'année écoulée.
Le produit de l'opération devrait soutenir les investissements croissants d'Alphabet dans les infrastructures d'IA, dans un contexte de concurrence accrue entre les entreprises technologiques. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley dirigent les volets souscrits de la transaction et gèrent le programme ATM. Goldman Sachs a également conseillé le placement privé auprès de Berkshire Hathaway.
Cependant, cette offre de Google soulève une nouvelle fois la question d'une bulle IA. Pour l'auteur Edward Zitron, cette bulle de l'IA est entretenue par des « promesses industrielles trompeuses ». Il souligne un décalage majeur entre les ventes massives de processeurs et la lenteur réelle de construction des centres de données, freinée par des contraintes énergétiques et logistiques. L'auteur accuse les entreprises technologiques de dissimuler ces retards et critique le modèle de capital-risque et de linvestissement dans lIA.
Source : Bloomberg
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