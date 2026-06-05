Un éditeur de logiciels va priver ses 5000 employés d'augmentations pour consacrer ces fonds aux investissements en IA. Les PDG persistent dans lIA en dépit des retours de productivité et financiers décevants

Selon divers rapports, plus de 5000 employés d'une entreprise mondiale de logiciels ne bénéficieront pas d'augmentation cette année, car les fonds seront plutôt consacrés aux investissements en intelligence artificielle. Cette dernière vient allonger la liste des entreprises plongées dans les investissements tous azimuts dans la filière. Les responsables dentreprises persistent dans lintelligence artificielle en dépit des retours de productivité et financiers décevants.
Des rapports font état de ce que le PDG de Teradata a annoncé cette décision dans une note de service expliquant qu'elle était motivée par la volonté de « s'imposer sur le marché grâce à l'IA. Nous financerons cet investissement dans l'IA en réaffectant le budget prévu pour les ajustements salariaux annuels de 2026. »
Teradata vient allonger la liste des entreprises qui persistent dans l'IA malgré des retours décevants
Selon une enquête annuelle menée par le cabinet de conseil Teneo auprès de plus de 350 dirigeants dentreprises cotées, 68 % des PDG prévoient daugmenter encore leurs dépenses en intelligence artificielle en 2026. Ce chiffre, en apparence spectaculaire, masque pourtant une réalité plus contrastée : moins de la moitié des projets dIA actuellement déployés génèrent des retours financiers supérieurs à leur coût. Autrement dit, lenthousiasme pour lIA progresse plus vite que sa rentabilité démontrée.
Cette tension entre promesse technologique et performance économique réelle est devenue lun des paradoxes centraux de la stratégie numérique des grandes entreprises.
Pour une majorité de PDG interrogés, lintelligence artificielle nest plus une option mais un passage obligé. Le discours dominant au sein des conseils dadministration repose sur une conviction forte : ne pas investir massivement aujourdhui exposerait lentreprise à un déclassement stratégique demain. LIA est perçue comme une technologie de rupture comparable à lélectrification ou à linformatisation, avec un potentiel de transformation globale des chaînes de valeur.
Cette vision explique pourquoi les arbitrages budgétaires continuent de pencher en faveur de lIA, même lorsque les indicateurs de retour sur investissement restent mitigés. Dans de nombreux groupes, lIA est désormais intégrée aux plans stratégiques pluriannuels, au même titre que la cybersécurité ou la transition cloud.
La ruée vers lintelligence artificielle relève dautant plus du paradoxe que cette technologie coûte plus cher que la main duvre humaine
Pendant des années, l'IA a été présentée comme une révolution en matière de productivité, censée améliorer les performances des travailleurs humains tout en maîtrisant les coûts. Mais une nouvelle réalité se dessine. Pour certaines entreprises, le coût d'exploitation des systèmes d'IA commence à dépasser celui de leurs propres employés.
Bryan Catanzaro, vice-président chargé de l'apprentissage profond appliqué chez Nvidia, a récemment fait remarquer que les coûts informatiques de son équipe dépassaient désormais largement les dépenses de personnel. Il s'agit là d'un renversement frappant de l'idée reçue selon laquelle l'automatisation permettrait de réduire les coûts d'exploitation, rapporte Axios.
Le problème réside dans les mécanismes de l'IA moderne. L'entraînement et l'exécution de modèles avancés nécessitent une infrastructure informatique colossale, souvent alimentée par des puces et des services cloud coûteux. À cela s'ajoutent les coûts « par jeton », c'est-à-dire les frais liés au traitement des requêtes sur les grands modèles de langage, qui peuvent rapidement monter en flèche à mesure que l'utilisation s'intensifie. Cest ce quillustre la situation actuelle avec GitHub Copilot.
Le nouveau système de tarification de GitHub Copilot accorde aux utilisateurs un nombre défini de « crédits » d'IA chaque mois, chaque crédit équivalant à un centime de dollar d'utilisation. Les différents niveaux d'abonnement incluent également des crédits bonus : le forfait Pro à 10 dollars par mois offre 1 500 crédits, le forfait Pro+ à 39 dollars inclut 7000 crédits, et le forfait Copilot Max qui coûte 100 dollars par mois donne droit à 20 000 crédits.
Le coût exact d'un prompt dépend directement du nombre de tokens d'entrée et de sortie ainsi que du modèle sélectionné. Un million de tokens de sortie avec GPT-5.4 nano d'OpenAI coûte seulement 1,25 dollar, tandis que le même volume avec GPT-5.5 s'élève à 30 dollars. Les utilisateurs sont d'ailleurs mis en garde contre l'utilisation du mode automatique, qui peut parfois basculer sur des modèles très coûteux pour des requêtes pourtant simples.
Face à ce changement, plusieurs développeurs rapportent avoir consommé leur quota mensuel en moins d'une seule journée. Des tests montrent qu'un simple prompt pour créer un petit jeu avec Claude Haiku 4.5 consomme environ 94 crédits. Cependant, les coûts explosent pour des tâches complexes : certains utilisateurs signalent la perte de 5000 crédits pour seulement quelques soumissions de code dirigées par Copilot.
D'autres rapportent qu'une seule journée d'essai avec Claude Sonnet 4.6 leur a coûté 840 crédits. Les estimations fournies par les propres outils de GitHub révèlent que l'ancienne utilisation de certains développeurs très actifs aurait généré des factures s'élevant à plusieurs milliers de dollars sous ce nouveau plan, illustrant à quel point GitHub subventionnait leurs habitudes par le passé. Ce qui signifie que GitHub (Microsoft) vendait Copilot à perte.
Conclusion
Lintelligence artificielle est partout dans les discours stratégiques, dans les plans dinvestissement et dans les présentations aux conseils dadministration. Pourtant, derrière lemballement médiatique et les annonces spectaculaires, un constat simpose progressivement : pour une majorité de dirigeants, lIA na pas encore tenu ses promesses de création de valeur mesurable. Les données issues de la dernière grande enquête mondiale menée auprès des CEO dessinent un paysage bien plus nuancé, parfois même désenchanté, où lexpérimentation technologique avance plus vite que les résultats économiques.
Et vous ?
Comment voyez-vous lIA aujourdhui ? Comme un levier stratégique mûrement réfléchi ou un investissement défensif dicté par la peur dêtre perçu comme « en retard » par les marchés et les conseils dadministration ?
Partagez-vous les avis selon lesquels la ruée vers lintelligence artificielle relève dautant plus du paradoxe que cette technologie coûte plus cher que la main duvre humaine ?
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