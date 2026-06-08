des objectifs jugés irréalisables par les analystes
Lintroduction en bourse de SpaceX soulève des interrogations majeures quant à sa valorisation colossale de 1 750 milliards de dollars. Pour justifier une telle valorisation, la société d'Elon Musk devra atteindre des revenus annuels de 1 100 milliards de dollars d'ici 2035, une performance sans précédent dans l'histoire économique. Ce scénario exige une croissance soutenue de 50 % par an, ce qui placerait le poids financier de la société au-dessus de secteurs entiers comme celui des services publics. Malgré l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA, la concurrence des Big Tech tels que Google, Microsoft ou encore OpenAI rend ces objectifs périlleux.
L'introduction en bourse de SpaceX, prévue pour la mi-juin sur le Nasdaq, crée un engouement exceptionnel avec une valorisation attendue de 1 750 milliards de dollars. Ce montant faramineux témoigne de la très grande confiance des investisseurs dans la croissance future de l'IA. Cette valorisation placerait également SpaceX au-dessus de toutes les sociétés du S&P 500, à l'exception des géants tels que Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon.
Mais cette valorisation impose des attentes colossales pour l'avenir de l'entreprise d'Elon Musk, d'autant plus que le document d'introduction (S-1) indique que SpaceX a subi une perte évaluée à 4,9 milliards de dollars en 2025, sur des revenus relativement faibles de 18,7 milliards de dollars.
Des objectifs de revenus totalement inédits dans l'histoire
Pour que cette valorisation soit justifiée et qu'elle offre un rendement annuel de 10 % sur dix ans aux investisseurs, SpaceX devra atteindre des revenus de 1 100 milliards de dollars d'ici 2035. Cette trajectoire exigerait une croissance moyenne de ses ventes d'environ 50 % par an pendant toute une décennie. Dans ce scénario de croissance ininterrompue, l'entreprise devrait réaliser un bond de 360 milliards de dollars de revenus entre 2034 et 2035.
Un tel bond annuel n'a aucun précédent dans l'histoire, la plus forte augmentation enregistrée jusqu'à présent étant celle de Nvidia. Ces données sont issues d'une analyse de l'expert financier David Trainer, PDG du cabinet détudes New Constructs. Selon plusieurs commentateurs, ces chiffres sont d'ailleurs extrêmement modestes, étant donné qu'il s'agit d'un investissement que les calculs mathématiques purs jugent comme un pari très très risqué.
De 2024 à 2025, Nvidia, l'entreprise ayant connu la croissance la plus rapide, a enregistré une hausse de 85 milliards de dollars de son chiffre d'affaires, soit un quart de ce que SpaceX devrait réaliser au cours de la dernière année du calendrier établi par Trainer. L'objectif de SpaceX, « à savoir une hausse de 360 milliards de dollars entre 2035 et 2035 », correspond à l'augmentation totale enregistrée par Amazon au cours des six dernières années.
Les ambitions d'Elon Musk suscitent un grand scepticisme. Ce nest un secret pour personne que les investisseurs sont prêts à payer le prix fort non pas en fonction de la taille et de la rentabilité actuelles de SpaceX, mais en raison de ses perspectives de croissance future phénoménale. En effet, le dossier S-1 de SpaceX a révélé que lentreprise perdrait 4,9 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre daffaires dérisoire de 18,7 milliards de dollars.
SpaceX a déclaré que l'unité d'IA regroupant X (ex-Twitter) et xAI n'avait généré que 818 millions de dollars au premier trimestre 2026, soit environ un tiers de moins que ce que Twitter avait généré à lui seul au cours du trimestre précédant son rachat par Elon Musk. Le milliardaire prévoit de tirer des milliards de revenus de la vente de produits d'IA, mais selon l'analyste Edward Zitron, l'IA coûte trop cher et n'est rentable pour aucune des parties.
Un poids économique théorique qualifié de « démesuré »
Si l'entreprise réussissait l'exploit d'atteindre ce seuil critique de 1 100 milliards de dollars, elle deviendrait un pilier central de l'économie américaine. D'après les prévisions économiques fixant le PIB des États-Unis à 46 700 milliards de dollars en 2035, les revenus de l'entreprise de fusées d'Elon Musk représenteraient alors 2,4 % du revenu national. Une telle taille rendrait la société 50 % plus grande que l'intégralité du secteur des services publics.
Elle équivaudrait également à près de 75 % de tout le secteur des transports américain, incluant l'aviation, les chemins de fer et la logistique. « Tout cela n'est qu'un battage médiatique destiné à attirer les investisseurs. Les objectifs de SpaceX sont tout simplement surréalistes », a écrit un critique.
Le document d'introduction en bourse souligne un marché potentiel global pour l'IA approchant les 30 000 milliards de dollars. Mais une opportunité d'une telle ampleur attire inévitablement une concurrence massive. Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, etc. se battront tous pour obtenir leur part de ce marché en pleine explosion, rendant très improbable la domination absolue d'une seule entité au point d'accaparer une telle fraction du PIB américain.
« Nous pensons avoir identifié le plus grand marché potentiel (TAM) de l'histoire de l'humanité. Nous estimons que notre prochain marché d'un trillion de dollars sera celui du calcul IA, pour lequel nous envisageons d'utiliser nos fusées et nos satellites en vue d'un déploiement orbital à grande échelle », déclare la société d'Elon Musk. L'entreprise a précisé que ses estimations concernant ce vaste marché sappuyaient sur plusieurs sources.
Faute d'atteindre ces objectifs historiques, les investisseurs pourraient déchanter, ce qui ferait de SpaceX l'introduction en bourse la plus chère jamais réalisée. Et atteindre une part inférieure à une part sans précédent du PIB savérera une déception pour les fidèles d'Elon Musk. Ses partisans font non seulement de SpaceX la plus grande et la plus acclamée des introductions en bourse de tous les temps, mais malheureusement aussi, de loin, la plus coûteuse.
Gouvernance, rémunérations et défis politiques liés à cette IPO
Après l'introduction en bourse, Elon Musk conservera un contrôle quasi total avec 85,1 % des droits de vote combinés, et restera PDG ainsi que président du conseil d'administration. En 2025, son salaire de base s'élevait à 54 080 dollars, le minimum légal en Californie, tandis que la rémunération de Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation, était de 85,8 millions, incluant ses actions et un salaire de base de 1,08 million de dollars.
Par ailleurs, SpaceX identifie la politique américaine comme un risque. Le document mentionne le rôle de conseiller d'Elon Musk auprès du président Donald Trump, puis souligne que la forte polarisation politique et les changements d'administration ou de composition du Congrès, pourraient impacter significativement les priorités de dépenses gouvernementales, l'environnement réglementaire et l'attribution des contrats.
Concernant les activités de lancement traditionnelles, le document reste discret sur les coûts internes de la fusée Falcon 9, dont le prix public est de 74 millions de dollars. Pour l'avenir, SpaceX mise sur le Starship et vise à réduire le coût de mise en orbite à au moins 185 dollars par kilogramme. SpaceX prévoit de commencer à lancer des satellites Starlink V3 avec le Starship d'ici la fin de l'année, à condition de réussir ses prochains vols d'essai.
Néanmoins, l'entreprise reconnaît qu'il reste d'importants défis technologiques, opérationnels et d'ingénierie à relever pour rendre le Starship entièrement réutilisable et capable de livrer de lourdes charges vers la Lune et Mars, ce qui nécessitera des investissements en capital substantiels. Pour justifier sa valorisation stratosphérique, SpaceX fait un pari audacieux : évoluer d'une simple entreprise spatiale vers un géant de l'industrie de l'IA.
L'industrie fonce dans le mur sans croissance explosive des revenus
Edward Zitron soutient que « l'IA n'est actuellement viable sur le plan économique pour aucun acteur », à l'exception des constructeurs de centres de données et des fabricants de matériel comme Nvidia. Selon les rapports financiers, les startups du secteur perdent des sommes colossales chaque année, tandis que les géants de la technologie investissent des centaines de milliards de dollars sans aucune perspective de rentabilité à long terme.
Microsoft, Meta, Amazon et Google engagent des dépenses en capital faramineuses pour soutenir l'infrastructure de l'IA. À titre d'exemple, Microsoft a dépensé environ 100 milliards de dollars dans le cadre de son partenariat avec OpenAI. Ce chiffre est tiré du témoignage d'un dirigeant lors du procès Musk-OpenAI.
Selon l'analyste, l'avenir reste incertain. Plus précisément, pour que ces investissements soient rentabilisés, il faudrait que les revenus liés à l'IA explosent de manière irréaliste dans des délais très courts, ce qui n'est absolument pas le cas. En réalité, la croissance des revenus de ces géants du cloud computing repose presque exclusivement sur l'argent qu'ils injectent eux-mêmes dans des entreprises non rentables comme OpenAI et Anthropic.
Les défenseurs de l'IA affirment souvent que le matériel coûtera moins cher à l'avenir ou que les entreprises sont déjà rentables sur l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation des modèles. Cependant, Edward Zitron rejette cet argument, estimant que si le traitement des requêtes était réellement profitable, des acteurs comme Anthropic ne perdraient pas des milliards de dollars et ne chercheraient pas à imposer des abonnements mensuels coûteux à leurs clients
Sources : Fortune ; David Trainer, PDG du cabinet d'études New Constructs
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SpaceX peut-il atteindre 1 100 milliards de dollars de revenus annuels dans les dix prochaines années ?
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