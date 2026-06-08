Google contraint d'autoriser une option opt-out pour que les sites d'information puisse refuser le « scraping » par l'IA, une première mondiale, afin que leur contenu en ligne ne soit pas exploité par l'IA

Google doit permettre aux sites d'information une option d'opt-out pour refuser que leur contenu en ligne soit exploité pour alimenter les résumés générés par l'IA et d'autres services et fonctionnalités d'IA destinés aux utilisateurs britanniques. L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle ordonnait à Google d'offrir cette option aux éditeurs en ligne, dans ce qu'elle a qualifié de « première mondiale ». En vertu de cette décision, Google devra fournir aux éditeurs des « outils efficaces » pour empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les services dintelligence artificielle générative de lentreprise et ses fonctionnalités de recherche basées sur lIA, telles que les aperçus IA et le mode IA.
En septembre 2025, un rapport a révélé que Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec le « mode IA » qui devrait devenir le nouveau mode par défaut. Logan Kilpatrick, responsable de l'AI Studio chez Google, a révélé cette grande nouvelle de manière informelle sur X dans les réponses à son propre message. Après avoir partagé un lien invitant les utilisateurs à découvrir l'expérience de recherche en mode IA de Google, une personne a répondu que cela « devait être le mode par défaut », qualifiant la situation de « moment Kodak » potentiel pour Google si l'entreprise n'agissait pas rapidement. La réponse brève mais significative de Kilpatrick à cet utilisateur a simplement été « bientôt ». Une réponse qui a confirmé que Google s'apprête à faire du mode IA le principal moyen de recherche.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que Google doit permettre aux sites d'information une option d'opt-out pour refuser que leur contenu en ligne soit exploité pour alimenter les résumés générés par l'IA et d'autres services et fonctionnalités d'IA destinés aux utilisateurs britanniques. L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle ordonnait à Google d'offrir cette option aux éditeurs en ligne, dans ce qu'elle a qualifié de « première mondiale ». L'organisme de surveillance cherche à affaiblir l'emprise du géant américain de la technologie sur le marché britannique de la recherche en ligne en utilisant de nouveaux pouvoirs numériques pour imposer des changements aux pratiques commerciales de l'entreprise.
En vertu de cette décision, Google devra fournir aux éditeurs des « outils efficaces » pour empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les services dintelligence artificielle générative de lentreprise et ses fonctionnalités de recherche basées sur lIA, telles que les aperçus IA et le mode IA. Google devra également citer correctement le contenu des éditeurs dans les résultats de recherche générés par lIA à laide de liens clairs, et permettre aux éditeurs de refuser que leur contenu soit utilisé pour affiner les modèles dIA. L'autorité de régulation a déclaré que cette décision donnerait aux éditeurs une position de force lors des négociations d'accords de contenu avec Google. Les éditeurs sont définis comme toute personne qui publie sur le web du contenu accessible aux utilisateurs britanniques.
L'Autorité de la concurrence et des marchés contraint Google d'autoriser une option opt-out aux utilisateurs britanniques
La décision de la CMA était attendue, car elle avait publié des projets de propositions en début d'année après avoir utilisé ses nouveaux pouvoirs numériques pour qualifier Google d'acteur « stratégique » dans le domaine de la publicité liée à la recherche en ligne. Elle avait précédemment constaté que les éditeurs de presse avaient subi une baisse de trafic depuis que Google avait déployé ses « aperçus IA » (des résumés qui apparaissent en haut de certaines requêtes de recherche), car moins dutilisateurs cliquaient pour accéder aux articles originaux.
Lautorité de régulation a déclaré que ses exigences sappliqueraient également aux changements majeurs dévoilés par Google en mai, qui intègrent davantage lIA dans les services de recherche de lentreprise. « Google collabore avec des régulateurs tels que lAutorité britannique de la concurrence et des marchés afin de garantir que les propriétaires de sites web disposent des outils adéquats à mesure que les préférences des utilisateurs évoluent », a déclaré Mrinalini Loew, directrice générale de lécosystème de recherche de lentreprise.
Mrinalini Loew ajoute : « Aujourdhui, nous commençons à tester un nouveau contrôle qui permet aux propriétaires de sites web de gérer la manière dont leurs liens et leur contenu apparaissent dans les fonctionnalités de recherche générative par IA. » Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que ces mesures se traduiraient par « un traitement équitable, une plus grande transparence et un choix significatif pour les entreprises et les consommateurs » et aideraient des dizaines de millions dutilisateurs britanniques à « mieux comprendre et faire confiance aux informations qui leur sont présentées ».
Google ajoute une option de désactivation permettant aux propriétaires de sites web d'exclure leurs sites des résultats générés par l'IA
Google a annoncé qu'il allait ajouter une nouvelle option de désactivation dans Search Console, permettant aux propriétaires de sites web d'exclure leurs domaines des résultats de recherche générés par l'IA de l'entreprise. Cette option s'applique spécifiquement aux « Aperçus IA » et au « Mode IA », deux des principales fonctionnalités génératives de Google Search, et permet aux sites participants de décider si leur contenu peut apparaître dans les réponses générées par l'IA ou contribuer à les façonner.
Cette fonctionnalité sera d'abord testée auprès d'un groupe restreint de propriétaires de domaines au Royaume-Uni, suite à la pression exercée par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés. Le régulateur a insisté pour que cette mesure soit mise en place en raison de la position stratégique de Google sur le marché de la recherche, dans le but de donner aux éditeurs, y compris aux organes de presse, davantage de poids dans les négociations concernant l'utilisation des contenus. Google prévoit d'étendre cette fonctionnalité à l'échelle mondiale après la phase pilote au Royaume-Uni.
Les sites qui choisissent de ne pas participer perdront des impressions et du trafic provenant des résultats générés par l'IA, mais Google affirme que leur classement standard dans la recherche et leur visibilité en dehors de ces fonctionnalités d'IA ne seront pas affectés. L'entreprise a également précisé que le refus de participation n'influencera pas les signaux de classement habituels. Search Console proposera également de nouvelles informations indiquant quelles pages apparaissent dans les réponses générées par l'IA et où elles sont mises en avant, et d'autres indicateurs devraient être ajoutés à mesure que Google continue de recueillir les commentaires des webmasters.
Le moment choisi pour cette annonce est significatif, car Google a récemment annoncé plusieurs changements liés à l'IA dans son moteur de recherche, s'inscrivant dans une évolution plus large de la manière dont les utilisateurs effectuent leurs recherches, passant des requêtes traditionnelles à des interactions plus complexes, pilotées par l'IA. Pourtant une étude rapportée par le New York Times a révélé que la fonction « AI Overview » de Google propose des résumés corrects et provenant de sources fiables dans 9 cas sur 10. Étant donné que l'entreprise traitera plus de cinq mille milliards de recherches en 2026, le calcul qui en découle signifie que l'« AI Overview » produit des dizaines de millions de réponses douteuses chaque heure. Cela représente des centaines de milliers d'erreurs chaque minute.
Voici l'annonce de Google :
De nouvelles opportunités, un meilleur contrôle et des informations précieuses pour les propriétaires de sites web
Les internautes se tournent de plus en plus vers les outils d'IA générative pour les aider à trouver, trier et comprendre les informations. À mesure que la manière dont les utilisateurs recherchent des informations évolue, nous concevons nos fonctionnalités de recherche afin de mettre en avant le Web, tout en fournissant de nouvelles ressources, des informations précieuses et un meilleur contrôle aux propriétaires de sites web pour leur permettre de s'adapter à ces changements.
De nouvelles opportunités grâce à l'IA générative dans la recherche
Grâce à nos fonctionnalités de recherche basées sur l'IA générative, les utilisateurs sont plus satisfaits de la recherche et effectuent des recherches plus fréquemment. Les aperçus IA comptent désormais plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, tandis que le mode IA a dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels. De plus, les utilisateurs posent des questions d'un tout nouveau genre à la recherche, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les marques, les éditeurs et les créateurs d'atteindre leur public.
Des fonctionnalités telles que les aperçus IA et le mode IA sont conçues pour aider les utilisateurs à trouver et à visiter dexcellents sites web, et pour aider les éditeurs et les sites web à renforcer leur audience. Ces fonctionnalités incluent des liens bien visibles vers des sites web, et nous continuons à améliorer ces expériences afin de faciliter lutilisation de lIA générative comme point de départ. Par exemple :
- Nous avons augmenté le nombre de liens intégrés directement dans les réponses et ajouté des aperçus utiles des sites web pour encourager les utilisateurs à cliquer.
- Nous avons récemment intégré les « Sources préférées » aux aperçus IA et au mode IA, et lancé de nouveaux labels dabonnement dans ces fonctionnalités, afin que les utilisateurs puissent choisir les sites web quils souhaitent voir mis en avant.
- À lavenir, nous continuerons à tester toute une gamme de nouveaux designs de liens dans nos expériences IA afin de les rendre plus utiles.
De plus, nous avons publié des conseils mis à jour pour aider les propriétaires de sites web à améliorer la visibilité de leurs sites dans les fonctionnalités de recherche par IA générative. Cela comprend des conseils sur limportance de fournir un contenu unique et non standardisé aux lecteurs, ainsi que des informations destinées aux sites web sur la manière dorganiser leur contenu, de créer une bonne expérience de page et de fournir des images et des vidéos de haute qualité pour améliorer leurs pages.
Nouveaux contrôles et informations pour les propriétaires de sites web
Nous sommes également à lécoute des commentaires des éditeurs et des créateurs, et nous collaborons avec des organismes de régulation tels que lAutorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) afin de garantir que les propriétaires de sites web disposent des outils adéquats à mesure que les préférences des utilisateurs évoluent. Aujourdhui, nous commençons à tester un nouveau contrôle qui permet aux propriétaires de sites web de gérer la manière dont leurs liens et leur contenu apparaissent dans les fonctionnalités de recherche par IA générative.
Grâce à ce nouveau bouton dans Search Console, les propriétaires de sites web peuvent décider sils souhaitent que leur site apparaisse et contribue à étayer les réponses dans nos fonctionnalités de recherche par IA générative (telles que les aperçus IA, le mode IA ou les aperçus IA dans Discover). Les sites qui choisissent de ne pas participer ne recevront ni trafic ni impressions provenant de nos fonctionnalités dIA générative. Ce paramètre ne sera pas utilisé comme critère de classement pour les résultats de recherche en dehors de ces fonctionnalités de recherche générative par IA. Ce travail s'inscrit dans la continuité de notre longue expérience en matière de conception d'outils, tels que les paramètres de snippet et Google-Extended, qui offrent davantage de choix aux sites Web.
Nous commençons également à déployer de nouvelles informations destinées aux propriétaires de sites Web dans Search Console concernant l'apparition de leurs pages dans les fonctionnalités de recherche générative par IA. Ces informations comprennent des indicateurs d'impressions et des données sur les pages qui apparaissent dans les réponses générées par l'IA, ainsi que les pays concernés. Nous continuons à travailler avec les propriétaires de sites Web pour déterminer quelles informations seront les plus utiles pour éclairer leurs stratégies, et nous introduirons des indicateurs supplémentaires au fil du temps.
Nous commençons à déployer ces fonctionnalités auprès dun sous-ensemble de propriétaires de sites Web au Royaume-Uni, ce qui nous permettra de les tester de manière approfondie avant de les déployer auprès des propriétaires de sites Web du monde entier. Alors que lIA ouvre de nouvelles possibilités de découverte, nous continuerons à améliorer nos expériences pour aider les internautes à explorer le Web, et à développer des outils permettant aux sites Web de mieux interagir avec leur audience.
Source : Annonce de Google
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