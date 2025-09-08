Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec le « mode IA » qui devrait devenir le nouveau mode par défaut, selon Logan Kilpatrick, chef de produit chez Google.

Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec le « mode IA » qui devrait devenir le nouveau mode par défaut. Logan Kilpatrick, responsable de l'AI Studio chez Google, a révélé cette grande nouvelle de manière informelle sur X dans les réponses à son propre message. près avoir partagé un lien invitant les utilisateurs à découvrir l'expérience de recherche en mode IA de Google, une personne a répondu que cela « devait être le mode par défaut », qualifiant la situation de « moment Kodak » potentiel pour Google si l'entreprise n'agissait pas rapidement. La réponse brève mais significative de Kilpatrick à cet utilisateur a simplement été « bientôt ».
En mai, Google a commencé à déployer le mode IA pour tous les utilisateurs de Search aux États-Unis. L'entreprise a annoncé cette extension lors de sa conférence I/O 2025. Google a commencé à tester le mode IA en avant-première avec les testeurs de son programme Labs au début du mois de mars. Depuis, la fonctionnalité a été progressivement étendue à un plus grand nombre de personnes, y compris aux utilisateurs réguliers de Search.
Un nouveau rapport a révélé que Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec le « mode IA » qui devrait devenir le nouveau mode par défaut. Logan Kilpatrick, responsable de l'AI Studio chez Google, a révélé cette grande nouvelle de manière informelle sur X dans les réponses à son propre message. Après avoir partagé un lien invitant les utilisateurs à découvrir l'expérience de recherche en mode IA de Google, une personne a répondu que cela « devait être le mode par défaut », qualifiant la situation de « moment Kodak » potentiel pour Google si l'entreprise n'agissait pas rapidement. La réponse brève mais significative de Kilpatrick à cet utilisateur a simplement été « bientôt ».
Ce petit smiley vient peut-être de confirmer ce que beaucoup d'entre nous se demandaient : Google s'apprête à faire du mode IA le principal moyen de recherche. Pour l'instant, il faut passer manuellement à l'onglet Mode IA de Google. Et la plupart des gens ne savent probablement même pas qu'il existe. Mais une fois qu'il sera devenu le mode par défaut, tout changera. Cependant, ce changement suscite des inquiétudes, notamment pour les éditeurs.
Voici ce qu'il en est du mode IA : il s'agit essentiellement de la version Google de ChatGPT intégrée à la recherche. Au lieu d'obtenir une liste de liens bleus, vous obtenez des réponses directes et des résumés. C'est pratique, certes, mais cela pose un énorme problème aux sites web qui dépendent du trafic de recherche. Les chiffres sont déjà assez effrayants. Le Financial Times a constaté une baisse « assez soudaine et soutenue » de 25 % à 30 % du trafic provenant des moteurs de recherche. Pire encore, le propriétaire du Daily Mail a révélé que les aperçus IA ont entraîné une baisse du trafic de clics pouvant atteindre 89 % sur certains de leurs sites, comme l'a rapporté The Guardian.
Une étude Pew Research Center a également montré que les aperçus IA ont entraîné une baisse significative du taux de clics dans les résultats de recherche au cours de l'année écoulée. La présence des résumés générés par l'IA incite les internautes à mettre fin à leur session de navigation plus rapidement. L'analyse confirme les rapports selon lesquels l'IA ruine le trafic et le modèle économique des sites Web, tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité.
En effet, pourquoi quelqu'un cliquerait-il pour lire un tutoriel complet alors que l'IA de Google peut simplement vous indiquer les étapes à suivre dans les résultats de recherche ? C'est comme avoir un ami très intelligent qui lit l'article à votre place et vous en donne le résumé. Cependant, Google continue d'affirmer que ses fonctionnalités d'IA ne nuisent pas au trafic des sites web. L'entreprise prétend qu'elles incitent les utilisateurs à effectuer davantage de recherches et à s'engager davantage. Mais les éditeurs n'y croient pas, et franchement. Les données communiquées par les éditeurs montrent clairement une réalité différente.
Toute cette situation semble aller à l'encontre du bon sens. Google a bâti son empire en connectant les gens aux sites web. L'entreprise gagnait de l'argent en prélevant une commission lorsque les gens cliquaient sur les publicités. Aujourd'hui, elle répond directement aux questions, ce qui signifie moins de clics vers les sites web proprement dits. Elle élimine en fait les éditeurs qui ont rendu Google utile au départ.
Les 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT poussent sans aucun doute Google à agir plus rapidement. La concurrence est une bonne chose, mais pas lorsqu'elle se fait au détriment d'une grande partie de l'écosystème Internet. Les changements apportés à l'algorithme de Google en 2023 ont déjà gravement nui aux sites d'information et aux éditeurs. Le site turc Gazete Duvar a d'ailleurs fait faillite en partie à cause de la perte de trafic provenant des recherches. PiunikaWeb n'est pas non plus étranger aux changements d'algorithme de Google, qui ont eu un impact majeur.
Une situation qui rappelle la théorie de l'Internet mort. Une théorie du complot apparu vers 2016 qui affirme que la majorité des contenus et des personnes apparentes en ligne sont en réalité générés automatiquement par des ordinateurs, et qu'Internet est en grande partie « mort ». Elle a souvent été réfutée, mais l'invasion d'Internet par les bots et les agents d'IA lui ont donné une crédibilité croissante. Elle est devenue encore plus pertinente avec le lancement de SocialAI, une application de réseaux sociaux où les utilisateurs interagissent exclusivement avec des chatbots d'IA. Selon Sam Altman, il pourrait y avoir une part de vérité dans cette théorie.
Rendre le mode IA par défaut pourrait aggraver considérablement ce problème. Cependant, Robby Stein, vice-président chez Google, a déclaré en réponse à ce rapport qu'il ne donnerait pas trop d'importance à cette déclaration. Il a écrit : « Je ne donnerais pas trop d'importance à cela. Nous nous concentrons sur la facilitation de l'accès au mode IA pour ceux qui le souhaitent. »
Bien sûr, les utilisateurs apprécient d'obtenir des réponses instantanées sans avoir à cliquer partout. Mais quelqu'un doit d'abord créer ce contenu. Si les éditeurs ne peuvent pas tirer profit de leurs articles parce que l'IA de Google résume tout, qui continuera à rédiger des guides et des tutoriels utiles ? Le « bientôt » désinvolte de Kilpatrick suggère que cette décision est déjà prise. Google ne se demande pas s'il doit le faire, mais simplement quand.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
L'IA est en train de tuer le Web. Elle ruine le trafic et le modèle économique des sites Web, tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité
News Media Alliance publie un communiqué sur le mode IA de Google, qu'elle qualifie de "définition du vol". "Le mode IA de Google prive les éditeurs de contenu original à la fois de trafic et de revenus"
Sans surprise, une nouvelle étude révèle que les résumés générés par l'IA de Google entraînent une baisse significative des clics sur les liens des résultats de recherche,
Réduisant le trafic des sites Web
Vous avez lu gratuitement 569 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.