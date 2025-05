News Media Alliance publie un communiqué sur le mode IA de Google, qu'elle qualifie de "définition du vol", "Le mode IA de Google prive les éditeurs de contenu original à la fois de trafic et de revenus"

Déclaration de l'Alliance News/Media sur le mode IA de Google



Hier, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée mode IA, qui permettra aux utilisateurs d'interagir avec son moteur de recherche comme s'il s'agissait d'un chatbot IA. Cette nouvelle fonctionnalité offrirait aux utilisateurs des informations et des réponses à leurs requêtes sans l'ensemble des liens proposés dans la recherche Google traditionnelle, privant ainsi les éditeurs de contenu original à la fois de trafic et de revenus.



Danielle Coffey, présidente-directrice générale de la News/Media Alliance, a réagi en publiant la déclaration suivante :



"Les liens étaient la dernière qualité rédemptrice de la recherche qui permettait aux éditeurs d'avoir du trafic et des revenus. Aujourd'hui, Google prend le contenu par la force et l'utilise sans retour, ce qui est la définition même du vol. Les mesures correctives du ministère de la justice doivent s'attaquer à ce problème afin d'éviter qu'une seule entreprise ne continue à dominer l'internet".

Lors de sa conférence Google I/O 2025, Google a commencé à déployer le mode IA pour tous les utilisateurs de Search aux États-Unis. Avec l'introduction du "Mode IA", le géant de la technologie amorce une révolution dans la manière dont nous interagissons avec le web. Ce nouveau mode transforme la recherche traditionnelle en une expérience conversationnelle, proactive et multimodale, marquant une étape vers une recherche entièrement pilotée par l'intelligence artificielle.Cependant, le mode IA de Google a fait l'objet d'une déclaration critique de la part de la News/Media Alliance. L'association commerciale à but non lucratif basée aux États-Unis a publié une déclaration officielle critiquant le Mode IA, qu'elle qualifie de "définition du vol" . Cette déclaration est intervenue juste un jour après que le géant de la technologie basé à Mountain View a annoncé l'extension du mode IA à tous les utilisateurs aux États-Unis. Selon un rapport, l'entreprise n'est pas non plus favorable à l'idée de laisser les éditeurs se retirer du mode IA.Danielle Coffey, PDG de la News/Media Alliance, a déclaré : "". Coffey a également exhorté le ministère américain de la justice à tenir compte des préoccupations de l'association afin d'empêcher "" .L'association s'est également inquiétée du fait que le mode IA offrirait aux utilisateurs des informations et des réponses à leurs requêtes sans la liste d'URL présente dans la recherche Google traditionnelle. Les éditeurs pourraient ainsi être privés de trafic et de revenus.Notamment, la News/Media Alliance, qui représente de grands éditeurs tels que le New York Times, le Washington Post, Condé Nast, Vox Media et d'autres, est un critique virulent des entreprises d'IA générative. Dans sa page sur les principes de l'IA, l'association a prescrit que les déploiements de technologies d'IA générative doivent respecter les droits des créateurs sur leur contenu, et qu'ils doivent être transparents pour les éditeurs.Voici le communiqué de la News/Media Alliance :Selon un rapport, Google a envisagé une "" qui obligerait les éditeurs souhaitant figurer dans son classement de recherche traditionnel à fournir également leur contenu pour entraîner les modèles d'IA. Citant un document interne révélé lors du procès antitrust de Google, la publication affirme que l'entreprise a décidé de "" sa politique d'utilisation des données des éditeurs, sans "".Il est à noter que Google continue de détenir près de 90 % du marché de la recherche, selon un autre rapport. Les éditeurs ne peuvent donc pas se retirer de sa liste sans subir d'importantes pertes de trafic et de revenus. Toutefois, comme l'entreprise a refusé de laisser aux éditeurs le moindre contrôle sur leur contenu tant qu'ils continueront à figurer dans la liste, le Mode IA affichera les informations avec une attribution minimale et probablement très peu de trafic redirigé.La News/Media Alliance a souligné cette préoccupation sur son site web, déclarant que l'IA générative fait apparaître et synthétise beaucoup plus de contenu propriétaire que la recherche traditionnelle et que, si rien n'est fait, cela accélérera "".Pour rappel, le PDG de Cloudflare avait déja fait la lumière sur le monde de l'IA , son impact négatif sur Internet et l'univers de la recherche en ligne. Matthew Prince a qualifié l'IA de fardeau économique, qui brise le modèle économique du web en découplant la création de contenu de la valeur, et a décrit Google comme étant au cœur de la perturbation.