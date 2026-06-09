Meta a un tel besoin de puissance de calcul pour ses projets en lien avec la superintelligence quil fait construire des centres de données qui sapparentent à des tentes remplies de puces d'IA

Meta a commencé à ériger des espèces de tentes industrielles pour accueillir des serveurs surchauffés, faute de centre de données construits à temps. Seuil du génie stratégique ou de labsurde ? Les points de vue sur la question sont divers dans un contexte de bataille féroce entre les grandes enseignes du numérique pour dominer le secteur de lintelligence artificielle.
Les rapports font état de ce que Meta a opté pour cette approche au vu de ce quon estime être une situation critique au sein de lentreprise. Elle a donc commencé à construire des centres de données sous forme de tentes équipés de turbines à gaz mobiles.
Dans le cadre de son projet « Prometheus », un campus de centres de données d'une puissance de l'ordre du gigawatt situé dans la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Meta a érigé six immenses tentes industrielles résistantes aux intempéries afin d'accélérer le déploiement de ses précieuses puces d'IA. Chacune de ces « structures à déploiement rapide » mesure 11 613 mètres carrés et est alimentée par une centrale électrique de 200 mégawatts située à proximité, daprès les données à disposition.
Plusieurs limites à cette approche de construction de datacenters qualifiée de « structure à déploiement rapide »
Sécurité physique et cybersécurité
Les datacenters traditionnels bénéficient de murs renforcés, dun refroidissement optimisé, de redondances électriques, dune protection incendie, dun contrôle daccès strict. Une tente industrielle, même équipée de climatiseurs et de générateurs, reste vulnérable. Elle peut être ciblée par des actes de malveillance, soumise à des aléas climatiques, voire à des fuites de données facilitées par son caractère temporaire.
Empreinte carbone et efficacité énergétique
L'urgence de déployer linfrastructure IA de Meta ne saccompagne pas dun souci pour lécologie. Installer des serveurs énergivores dans des environnements mal isolés thermiquement risque de provoquer une surconsommation énergétique majeure, avec un refroidissement inefficace, souvent à base de solutions coûteuses en CO2.
Précipitation contre planification
Ce choix révèle une logique de croissance brutale sans planification à long terme. En brûlant les étapes, Meta sexpose à des erreurs stratégiques. Si la superintelligence nécessite des bases solides, commencer son développement dans des conditions précaires revient à poser les fondations dun gratte-ciel sur du sable.
Meta table néanmoins sur un certain nombre de potentiels avantages additionnels.
Réduction des formalités administratives et des démarches d'autorisation
Les structures temporaires nécessitent nettement moins de conformité réglementaire et de démarches d'autorisation, ce qui constitue un avantage considérable compte tenu de la forte opposition locale à la construction de centres de données permanents.
Infrastructure modulaire
Ces tentes utilisent des modules préfabriqués d'alimentation électrique et de refroidissement. Cela signifie que si les besoins d'un cluster matériel évoluent ou nécessitent une mise à niveau, les modules individuels peuvent être remplacés ou reconfigurés rapidement.
Rentabilité
En se passant de murs en béton épais, de tours de refroidissement permanentes et de raccordements traditionnels au réseau électrique, Meta réduit considérablement ses dépenses d'investissement initiales pour ce type dinstallations.
Cette approche de construction de centres de données fait surface dans un contexte de rejet de ces infrastructures par les populations
Sept Américains sur dix s'opposent à la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans leur région, dont près de la moitié (48 %) y sont fermement opposés. À peine un quart d'entre eux sont favorables à ces projets, dont 7 % y sont très favorables.
Ces résultats, issus d'un sondage Gallup réalisé du 2 au 18 mars, marquent la première fois que Gallup interroge les Américains sur la construction de centres de données, un sujet qui a suscité une vive opposition de la part des habitants dans de nombreuses régions du pays. Ces centres de données abritent du matériel informatique qui alimente les technologies d'IA utilisées par les entreprises, les universités et d'autres institutions. Ces centres occupent de vastes superficies, nécessitent dénormes quantités délectricité pour fonctionner et ont besoin de beaucoup deau pour refroidir les équipements, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur lenvironnement et sur les factures délectricité locales.
La question sur les centres de données reprend la formulation utilisée par Gallup pour interroger les gens sur la construction de centrales nucléaires locales. Dans ce même sondage de mars, 53 % des Américains se disent opposés à la construction dune centrale nucléaire dans leur région, un chiffre bien inférieur aux 71 % opposés à la construction de centres de données. Depuis que Gallup a posé pour la première fois la question sur les centrales nucléaires en 2001, le pic d'opposition a été de 63 %.
Et vous ?
Lindustrie du cloud doit-elle être régulée comme les industries polluantes classiques, avec quotas dénergie et taxes écologiques ?
Les gouvernements doivent-ils continuer à subventionner les géants du cloud au nom du développement économique, malgré limpact écologique ?
Voir aussi :
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Google aurait utilisé 100 % d'énergies renouvelables pour alimenter tous ses bureaux et Datacenter en 2017, d'après son premier vice-président
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