L'agent de codage open source Kimi Code propose désormais une installation en une seule ligne, un contexte de codage vidéo et des plugins financiers, ainsi que la prise en charge du protocole ACP

Kimi Code est un service de programmation intelligent destiné aux développeurs, inclus dans les avantages de l'abonnement Kimi. Récemment, Kimi Code vient de bénéficier d'une mise à jour majeure, notamment une installation via CLI en une seule ligne, l'utilisation des vidéos contexte de codage, et l'ajout des plugins pour les cours boursiers, les rapports financiers, les articles universitaires. Cette version permet également la prise en charge du protocole ACP, permettant la compatibilité avec JetBrains, Zed, et d'autres EDI.
Kimi est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle (IA) et une série de grands modèles de langage développés par la société chinoise Moonshot AI. Sa première version, sortie en 2023, était connue pour prendre en charge jusqu'à 128 000 tokens de contexte. Kimi K2, un modèle à poids ouvert sorti en juillet 2025, a affiché de solides performances lors des tests de référence en matière de codage.
En avril 2026, Moonshot AI a lancé son dernier modèle phare, Kimi K2.6, introduisant des fonctionnalités de codage avancées, une exécution à long terme et un système collaboratif d'essaims d'agents. Cette version apporte des gains significatifs dans les tâches de codage qui requièrent de la persistance et de la généralisation, avec des performances fiables sur Rust, Go et Python, ainsi que pour des tâches allant du front-end au DevOps et à l'optimisation des performances. S'appuyant sur ces compétences en codage, Kimi K2.6 peut convertir de simples instructions génératives textuelles en interfaces front-end complètes, générant des mises en page au design soigné, des éléments interactifs et des animations riches telles que des effets déclenchés par le défilement.
Récemment, Moonshot AI a mis à jour Kimi Code. Kimi Code est un service de programmation intelligent destiné aux développeurs, inclus dans les avantages de l'abonnement Kimi. S'appuyant sur les derniers modèles phares de Kimi, il offre des fonctionnalités assistées par l'IA, telles que la lecture de code, l'édition de fichiers et l'exécution de commandes, via des interfaces comme la ligne de commande (CLI) et l'extension VS Code. Les abonnés peuvent également obtenir une clé API pour intégrer les capacités des modèles de Kimi Code dans des outils et plateformes de développement tiers.
Voici les principaux avantages de Kimi Code :
- Mises à jour continues des modèles : restez à la pointe avec les derniers modèles phares de Kimi et bénéficiez en permanence de capacités de pointe en matière de compréhension, de raisonnement et de génération de code
- Large compatibilité : fonctionne de manière transparente avec Kimi Code CLI, VS Code, Claude Code et divers autres outils de développement
- Réponse rapide : vitesse de sortie pouvant atteindre 100 tokens/s
- Concurrence à haute fréquence : prend en charge environ 300 à 1 200 requêtes par fenêtre de 5 heures, avec jusqu'à 30 requêtes simultanées
Voici l'annonce de la mise à jour de Kimi Code :
Kimi Code, notre assistant de codage open source, vient de bénéficier d'une mise à jour majeure !
🔹Installation via CLI en une seule ligne, aucune configuration requise, démarrage rapide
🔹Glissez-déposez des vidéos pour les utiliser comme contexte de codage : référence à une liste de termes (LUT), conversion de vidéos longues en courtes, conversion d'enregistrements d'écran en code, et bien plus encore
🔹Plugins pour les cours boursiers, les rapports financiers, les articles universitaires, et bien d'autres à venir
🔹Prise en charge du protocole ACP, et compatibilité avec JetBrains, Zed et bien d'autres
🔹Hooks pour des outils et des workflows personnalisés
🔹Installation via CLI en une seule ligne, aucune configuration requise, démarrage rapide
🔹Glissez-déposez des vidéos pour les utiliser comme contexte de codage : référence à une liste de termes (LUT), conversion de vidéos longues en courtes, conversion d'enregistrements d'écran en code, et bien plus encore
🔹Plugins pour les cours boursiers, les rapports financiers, les articles universitaires, et bien d'autres à venir
🔹Prise en charge du protocole ACP, et compatibilité avec JetBrains, Zed et bien d'autres
🔹Hooks pour des outils et des workflows personnalisés
Source : Kimi Code
Kimi Code, our open-source coding agent, just got a major upgrade!— Kimi Developers (@KimiDevs) June 8, 2026
🔹One-line CLI install, zero setup, fast startup
🔹Drag in videos as coding context: reference-to-LUT, long-video-to-short, screen-recording-to-code, and more
🔹Plugins for stocks, financial reports, academic pic.twitter.com/iPOmUHKFGG
Et vous ?
Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus fort que ChatGPT-5 d'OpenAI et Claude 4.5 d'Anthropic ? La Chine lance Kimi K2.5 et Kimi Code en open source et mise sur « Parallel Agent Swarm » pour orchestrer un essaim de 100 IA spécialisées
Open Code Review, un outil CLI open source de révision de code alimenté par l'IA qui a été utilisé par des dizaines de milliers de développeurs et a permis d'identifier des millions de défauts de code
Pourquoi le « Vibe Coding » est en voie de disparition : nous quittons l'ère du codage informel assisté par l'IA pour entrer dans la discipline plus rigoureuse de l'ingénierie des agents, selon Andrej Karpathy
Vous avez lu gratuitement 1 125 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.