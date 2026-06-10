OpenAI dépose une demande d'introduction en bourse dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 1 000 milliards $, même si elle ne prévoit pas de bénéfices avant 2030

OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. OpenAI a révélé le dépôt de ce dossier confidentiel, sans toutefois dévoiler le montant ni les conditions de l'offre prévue. D'après le rapport, OpenAI vise une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, et son introduction en bourse pourrait avoir lieu dès septembre. Mais dans un communiqué, OpenAI a précisé que le calendrier restait incertain.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage Generative Pre-trained Transformer (GPT), la série DALL-E de modèles de synthèse d'images à partir de texte et la série Sora de modèles de synthèse de vidéos à partir de texte, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
OpenAI a été fondée en 2015 dans le Delaware en tant qu'organisation à but non lucratif et une filiale à but lucratif de cette organisation a été créée en 2019. Microsoft avait auparavant investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI et fournit des ressources de cloud computing Azure. Une restructuration en 2025 a transformé cette filiale en une société d'intérêt public (PBC) détenue à 26 % par l'organisation à but non lucratif. Cette restructuration majeure permet désormais à OpenAI d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle via sa fondation à but non lucratif.
A la suite de sa restructuration, un rapport a révélé qu'OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps. La directrice financière Sarah Friar a déclaré à certains associés que la société visait une introduction en bourse en 2027. Mais certains conseillers prévoient qu'elle pourrait avoir lieu encore plus tôt, vers la fin de 2026. Avec un chiffre d'affaires annualisé qui devrait atteindre environ 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, les pertes s'accumulent également au sein de cette entreprise évaluée à 500 milliards de dollars.
Récemment, un nouveau rapport a révélé qu'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. OpenAI a révélé le dépôt de ce dossier confidentiel, sans toutefois dévoiler le montant ni les conditions de l'offre prévue. D'après le rapport, OpenAI vise une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, et son introduction en bourse pourrait avoir lieu dès septembre.
OpenAI dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse
Cette initiative plonge OpenAI dans une course de plus en plus intense entre les entreprises d'IA pour accéder aux marchés publics. Son rival Anthropic, créateur de la famille de modèles Claude, a déposé son propre dossier confidentiel le 1er juin, peu après avoir clôturé un tour de table de 65 milliards de dollars qui l'évaluait à 965 milliards de dollars. SpaceX, la société d'Elon Musk, a été la première à déposer son dossier, visant 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars. Ensemble, ces trois introductions en bourse constituent le test le plus significatif de l'appétit des investisseurs pour les actions technologiques à forte croissance depuis une décennie.
Les résultats financiers dOpenAI ont progressé à un rythme effréné. En mars, lentreprise a indiqué à ses investisseurs quelle générait 2 milliards de dollars de chiffre daffaires mensuel, soit environ quatre fois le taux de croissance atteint par Alphabet et Meta au cours de leurs premières années. À titre de comparaison, son chiffre daffaires trimestriel sélevait à environ 1 milliard de dollars à la fin de 2024.
Plus tôt cette année, la société a levé 110 milliards de dollars à une valorisation de 840 milliards de dollars auprès dinvestisseurs tels que SoftBank, Amazon et Nvidia, et a révélé que ChatGPT comptait plus de 900 millions dutilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions dabonnés payants. Malgré la forte hausse de son chiffre daffaires, OpenAI ne prévoit pas de dégager de bénéfices avant 2030.
Dans un communiqué, OpenAI a précisé que le calendrier restait incertain. « Cela pourrait prendre un certain temps, car il y a des choses que nous voulons faire et qui sont probablement plus faciles à réaliser en tant que société privée », a déclaré la société.
La victoire d'OpenAI contre Elon Musk a ouvert la voie vers les marchés boursiers
La voie vers les marchés boursiers a également été dégagée par une victoire juridique importante. En mai, un jury américain a donné tort à Elon Musk, qui avait poursuivi OpenAI en justice, alléguant que l'entreprise avait abandonné sa mission initiale à but non lucratif. Ce verdict unanime a levé un obstacle majeur à l'introduction en bourse, ont déclaré des analystes.
La structure dOpenAI, qui a débuté en tant quorganisation à but non lucratif en 2015 avant dajouter une branche à but lucratif, a fait lobjet dune attention particulière. Fin 2024, la société a annoncé son intention de créer une société dintérêt public afin dattirer davantage de capitaux. Son partenariat avec Microsoft, lun de ses premiers investisseurs qui a injecté 13 milliards de dollars dans lentreprise depuis 2019, a récemment été renégocié, permettant à OpenAI de conclure des accords avec Amazon et Google également.
Le dépôt confidentiel dOpenAI était largement attendu, les marchés prédictifs pariant initialement quelle devancerait Anthropic. Au lieu de cela, cest Anthropic qui a pris lavantage après sa levée de fonds. Les mois à venir permettront de voir si les investisseurs publics sont prêts à valoriser le boom de lIA à ces niveaux sans précédent.
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