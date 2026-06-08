Le S&P 500 rejette SpaceX et refuse également l'entrée à OpenAI et Anthropic : SpaceX ne bénéficiera pas d'un accès accéléré à des milliards $ supplémentaires par le biais de fonds d'investissement passifs

S&P Dow Jones Indices maintiendra ses critères d'éligibilité actuels pour ses indices de référence, notamment le S&P 500, rejetant ainsi une modification réglementaire qui aurait pu permettre à des sociétés de très grande capitalisation récemment introduites en bourse, telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic, d'intégrer plus rapidement l'indice. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI et environ 4,6 milliards de dollars pour Anthropic, selon les estimations. La décision de S&P diverge de celles du Nasdaq et de FTSE Russell.
Space Exploration Technologies Corporation, opérant sous le nom de SpaceX, est une entreprise américaine privée spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle, dont le siège social est situé sur le site de développement de Starbase, à Starbase, au Texas. Depuis sa création en 2002, l'entreprise a réalisé de nombreuses avancées dans les domaines de la propulsion des fusées, des lanceurs réutilisables, des vols spatiaux habités et des technologies de constellations de satellites. En 2026, SpaceX effectue plus de lancements orbitaux par an que tout autre fournisseur de services de lancement, y compris ses concurrents privés et les programmes nationaux tels que le programme spatial chinois. SpaceX, la NASA et les forces armées des États-Unis collaborent étroitement dans le cadre de contrats gouvernementaux.
SpaceX n'est pas cotée en bourse, mais devrait faire son entrée en bourse (IPO) en 2026. Selon un rapport d'avril 2026, Elon Musk a franchi le Rubicon financier qu'il avait longtemps refusé de traverser : SpaceX a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC américaine. L'opération, dont les détails ont été rapportés par Bloomberg puis confirmés par Reuters, CNBC et le Wall Street Journal, vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds pouvant atteindre 75 milliards. Si elle se concrétise, ce serait l'introduction en bourse la plus importante de toute l'histoire des marchés de capitaux, plus de deux fois supérieure au record précédent détenu par Saudi Aramco.
Le S&P 500 (Standard and Poor's 500) est un indice boursier qui suit la performance boursière de 500 grandes entreprises cotées sur les places boursières américaines. Il s'agit de l'un des indices boursiers les plus suivis et il représente environ 80 % de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées aux États-Unis, avec une capitalisation boursière totale de plus de 61 100 milliards de dollars au 31 décembre 2025. L'indice S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation boursière. Le S&P 500 est géré par S&P Dow Jones Indices, une coentreprise détenue majoritairement par S&P Global, et ses composantes sont sélectionnées par un comité.
Récemment, S&P a déclaré qu'il n'accorderait pas d'exceptions à ses critères de viabilité financière, d'ancienneté et de pondération investissable sur la seule base de la capitalisation boursière. Cette décision maintient le cadre plus strict du S&P 500, alors même que les fournisseurs d'indices concurrents s'efforcent d'accélérer l'intégration des grandes sociétés cotées. Cette décision signifie que SpaceX ne serait pas éligible à l'intégration dans le S&P 500 avant au moins un an après son introduction en bourse. La société devrait également satisfaire aux exigences de rentabilité et de flottant de l'indice de référence avant de rejoindre l'indice boursier le plus suivi au monde.
Pour SpaceX, ce revers élimine un obstacle potentiel sous la forme d'achats forcés de la part des fonds qui suivent le S&P 500. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI et environ 4,6 milliards de dollars pour Anthropic, selon les estimations. Cette décision intervient alors que SpaceX prépare ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de lhistoire. Selon un rapport, la société cherchait à lever 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars, un niveau qui la placerait parmi les plus grandes sociétés cotées aux États-Unis dès son entrée en bourse.
Le débat sest intensifié alors que des sociétés privées atteignent lenvergure dun marché public avant même leur cotation. SpaceX, OpenAI et Anthropic devraient entrer sur les marchés publics avec des valorisations rivalisant avec celles des grandes entreprises technologiques cotées, remettant ainsi en cause les règles des indices conçues pour des sociétés qui, généralement, ont passé plus de temps à être négociées avant de devenir des candidates à l'intégration dans les indices de référence.
Les partisans d'une inclusion rapide font valoir que les indices devraient refléter les plus grandes entreprises du marché aussi rapidement que possible, en particulier lorsque les sociétés nouvellement cotées ont déjà une importance économique significative. Les exclure, affirment-ils, peut rendre les indices de référence moins représentatifs du marché dont les investisseurs sont réellement propriétaires.
Les détracteurs affirment que les règles existantes en matière de rentabilité, de flottant et dhistorique de cotation visent à protéger les indices de référence contre la survalorisation due à lengouement médiatique. Lajout trop rapide de sociétés nouvellement cotées pourrait exposer les fonds passifs à la volatilité et contraindre les fonds indiciels à acheter des actions avant que des prix de marché fiables ne se soient établis.
La décision de S&P diverge de celles du Nasdaq et de FTSE Russell. Le Nasdaq a modifié ses règles pour permettre aux introductions en bourse éligibles dintégrer le Nasdaq 100 après 15 jours de cotation, tandis que FTSE Russell a adopté un processus dentrée rapide pouvant permettre à des introductions en bourse de grande envergure dintégrer certains indices après cinq jours de cotation.
Le S&P 500 reste lindice le plus convoité par les flux passifs. Les données montrent qu'environ 7 500 milliards de dollars de fonds passifs suivent cet indice, tandis que 3 400 milliards de dollars d'actifs gérés activement s'y réfèrent comme indice de référence. Cette décision souligne également l'importance du pouvoir de marché que détient désormais l'investissement passif. Les fonds communs de placement et les ETF passifs américains en actions nationales détenaient environ 14 400 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois d'avril, contre 8 200 milliards de dollars pour les fonds gérés activement.
Pourtant, en mai dernier, SpaceX a dévoilé pour la première fois ses données financières via un document officiel en vue d'une prochaine introduction en bourse. Cette divulgation révèle que l'entreprise ne se limite plus à l'aérospatiale, mais vise désormais le marché de l'IA grâce à l'acquisition de xAI. Bien que les revenus augmentent, SpaceX a enregistré des pertes importantes en raison de ses investissements massifs dans le calcul informatique orbital. Le succès futur de ce projet repose sur la capacité de la fusée Starship à déployer des infrastructures technologiques à une échelle sans précédent. La société de fusée d'Elon Musk vise une valorisation initiale de 1 750 milliards de dollars.
Source : Communiqué du S&P
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