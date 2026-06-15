Un abonnement ChatGPT à 200 $ coûterait 14 000 $ à OpenAI si vous l'utilisiez réellement à son plein potentiel, les systèmes agents nécessiteraient jusqu'à 1 000 fois plus de jetons qu'une simple instruction

Selon SemiAnalysis, les abonnements proposés par Anthropic et OpenAI sont bien moins chers que le coût réel que vous devriez payer si vous maximisiez leur utilisation. Selon le rapport, Anthropic atteint le seuil de rentabilité pour ses deux formules d'entrée de gamme (Claude Pro et Claude Max 5x) à un taux d'utilisation de 20 %, tandis qu'OpenAI commence à perdre de l'argent si l'utilisation de ses formules de base (ChatGPT Plus et ChatGPT Pro 5x) dépasse 11,4 %. Même si les fournisseurs de service IA vendent à perte, les entreprises commencent à mettre un frein à leurs initiatives internes qui encourageaient une utilisation intensive après que les coûts se sont envolés.
En avril, GitHub, propriété de Microsoft, a annoncé l'abandon de son modèle de facturation basé sur les prompts pour son assistant de codage Copilot au profit d'un système basé sur l'utilisation. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle structure de tarification, de nombreux abonnés sont sous le choc et découvrent que leur usage habituel épuise extrêmement vite leur nouvelle allocation mensuelle. Ce changement a suscité des plaintes concernant la hausse des coûts et a mis en évidence une tendance générale vers une IA facturée à l'utilisation. Certains utilisateurs mécontents ont vu leur facture passer de 510 dollars à plus de 5 300 dollars.
Le coût de la fourniture de services d'IA via un modèle d'abonnement n'a cessé d'augmenter pour les entreprises du secteur, d'autant plus que la baisse du coût par jeton n'a pas suivi le rythme de la forte augmentation de l'utilisation des jetons. Selon SemiAnalysis, les abonnements proposés par Anthropic et OpenAI sont bien moins chers que le coût réel que vous devriez payer si vous maximisiez leur utilisation.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est composé dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage Generative Pre-trained Transformer (GPT), la série DALL-E de modèles texte-image et la série Sora de modèles texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Les abonnements proposés par Anthropic et OpenAI sont bien moins chers que le coût réel
Le cabinet d'études a souscrit à tous les abonnements proposés par les deux fournisseurs d'IA et a découvert que la dépense maximale approximative (en supposant une tarification par API) est bien supérieure à ce que les utilisateurs paient chaque mois. Par exemple, Claude Max 20x coûte 200 dollars par mois, mais l'utiliser au maximum coûterait 8 000 dollars par mois en jetons, tandis que ChatGPT Pro 20x, qui coûte également 200 dollars par mois, présente une dépense maximale possible d'environ 14 000 dollars.
Anthropic atteint le seuil de rentabilité pour ses deux formules d'entrée de gamme (Claude Pro et Claude Max 5x) à un taux d'utilisation de 20 %, tandis qu'OpenAI commence à perdre de l'argent si l'utilisation de ses formules de base (ChatGPT Plus et ChatGPT Pro 5x) dépasse 11,4 %. La situation est bien pire pour les offres haut de gamme des deux entreprises : Anthropic atteint une marge brute de 0 % si l'utilisation atteint 10 %, tandis qu'OpenAI est dans le rouge si l'utilisation dépasse 5,7 %. Cette situation est certes insoutenable, mais réduire les fonctionnalités ou augmenter les prix des abonnements n'est probablement pas une option pour ces entreprises non plus.
Tout n'est cependant pas noir : à mesure que de nouveaux modèles apparaissent et que de nouveaux centres de données sont mis en service, le coût de fonctionnement des modèles existants est voué à diminuer. SemiAnalysis prévoit ainsi que l'exploitation de modèles de niveau Opus 4.8 à 20 dollars par mois pourrait bientôt devenir rentable. En revanche, les modèles de pointe, comme Mythos, resteront beaucoup plus coûteux à exploiter. Il est donc probable que les fonctionnalités les plus récentes et les plus avancées soient réservées à un accès via API uniquement, ce qui signifie que vous devrez les payer à l'unité (par jeton).
Les systèmes agents nécessitent jusqu'à 1 000 fois plus de jetons qu'une simple instruction générative
Recently, we purchased one of each Anthropic/OpenAI subscription plan and randomly ran long horizon coding tasks until we exhausted the weekly limit. It's widely believed that a $200/month plan maxes out at ~$2000/month worth of tokens (assuming API pricing). However, we found pic.twitter.com/1e0zFhbFuo— SemiAnalysis (@SemiAnalysis_) June 10, 2026
Une partie de la pression provient de la manière dont lIA est réellement utilisée. La consommation de jetons augmente rapidement, en particulier avec les systèmes autonomes qui peuvent nécessiter jusquà 1 000 fois plus de jetons quune requête standard. Ce type de demande oblige déjà les grandes entreprises à repenser la liberté avec laquelle ces outils devraient être déployés.
Microsoft, Meta et Amazon auraient mis un frein à leurs initiatives internes qui encourageaient une utilisation intensive après que les coûts se sont envolés. Dans un exemple largement cité, une entreprise a dépensé 500 millions de dollars en un seul mois en utilisant Claude d'Anthropic, en grande partie parce qu'elle n'avait pas mis de limites à l'accès des employés. Ce type de dépenses excessives pousse les entreprises vers des approches plus contrôlées. Une stratégie qui gagne du terrain consiste à répartir les charges de travail entre les modèles en fonction de la tâche. Les requêtes plus complexes sont traitées par des modèles de pointe coûteux, tandis que les tâches routinières sont gérées par des alternatives moins onéreuses.
Les économies peuvent être substantielles. Un rapport a révélé que cette répartition des tâches pouvait réduire les coûts jusquà 95 %. « Vous navez pas besoin dun modèle qui maîtrise la gravité quantique », a déclaré Vishal Misra, vice-doyen de luniversité Columbia. « Ces modèles open source sont très performants, et la possibilité de facturer une forte majoration pour lIA va diminuer. »
Certaines entreprises ont déjà franchi le pas. Flo Crivello, fondateur et PDG de la start-up dassistants IA Lindy, a annoncé que lentreprise avait transféré 100 % de son trafic vers DeepSeek V4, abandonnant complètement les modèles dAnthropic. DeepSeek V4 sest révélé comparable à Claude Sonnet pour un coût bien moindre, et cette décision a « permis à lentreprise déconomiser des millions de dollars », a déclaré Crivello.
D'autres vont plus loin en développant leurs propres systèmes d'IA à partir de modèles open source entraînés sur des données internes. Bien que cela nécessite un investissement initial plus important, cette approche permet un meilleur contrôle des coûts et réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers. Dans certains cas, ces systèmes sur mesure peuvent même surpasser les modèles de pointe à usage général pour des cas d'utilisation spécifiques.
On s'attend à ce que les coûts diminuent avec le temps. À mesure que l'infrastructure s'étend et que de nouveaux modèles remplacent les anciens, le coût d'exploitation des systèmes de milieu de gamme devrait baisser. SemiAnalysis suggère que les modèles de niveau Opus 4.8 pourraient à terme être proposés de manière rentable pour environ 20 dollars par mois. Cela ne s'applique toutefois pas aux systèmes les plus avancés. Les modèles de pointe, y compris ceux encore en cours de développement, restent coûteux à exploiter. Leurs fonctionnalités haut de gamme pourraient de plus en plus être facturées via des API plutôt que d'être incluses dans les abonnements grand public.
Pour l'instant, les fournisseurs d'IA jonglent avec deux forces : les utilisateurs veulent des outils puissants à des prix mensuels bas et prévisibles, mais l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement reste coûteuse et très sensible à l'utilisation. Pour revenir au cas GitHub, face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, de nombreux professionnels critiquent Microsoft et menacent d'abandonner la plateforme au profit de solutions alternatives moins onéreuses. Cependant, les estimations fournies par les propres outils de GitHub révèlent que l'ancienne utilisation de certains développeurs très actifs aurait généré des factures s'élevant à plusieurs milliers de dollars sous ce nouveau plan, illustrant à quel point GitHub subventionnait leurs habitudes par le passé. Ce qui signifie que GitHub (Microsoft) vendait Copilot à perte.
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