« la guerre de l'IA est désormais lancée »
La suspension soudaine des modèles Fable 5 et Mythos d'Anthropic par le gouvernement américain a provoqué une onde de choc mondiale, soulignant la fragilité de la dépendance technologique envers les États-Unis. Face à cette nouvelle démonstration de force, des pays tels que le Royaume-Uni et la France pressent désormais le pas vers la souveraineté numérique, érigée en impératif de sécurité nationale. L'émergence de solutions locales et de modèles open source devient une priorité pour garantir un accès permanent à ces outils essentiels. Cet incident a durablement érodé la confiance internationale envers les fournisseurs de technologie américains.
Anthropic a captivé toutes les attentions avec la sortie de ses modèles d'IA les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5. Selon leur documentation, ces modèles sont si puissants qu'Antrhopic s'est vu obliger d'intégrer des garde-fous contraignants pour tous les utilisateurs. Mais malgré ces mesures restrictives, Anthropic a brusquement désactivé l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour l'ensemble des ressortissants étrangers, y compris ses propres employés.
Cette décision sans précédent et appliquée sans réel préavis a été prise à la demande expresse de l'administration Trump. La Maison-Blanche justifie ce blocage par « des impératifs de sécurité nationale », notamment en raison de soupçons selon lesquels un groupe lié à la Chine aurait accédé au modèle Mythos.
Cette coupure brutale a mis en lumière la domination écrasante des États-Unis sur le marché de l'IA de pointe, tout en soulignant le pouvoir unilatéral dont dispose le gouvernement américain pour restreindre l'accès mondial à ces technologies critiques. « Nous y voilà ! Au lieu de développer des alternatives européennes souveraines, nous avons passé le temps à négocier des accords qui s'avèrent finalement improductifs », a déclaré un critique.
Onde de choc politique et réactions internationales très vives
Face à cette démonstration de contrôle, de nombreux gouvernements ont réagi en soulignant la vulnérabilité que représente la dépendance aux technologies américaines. Au Royaume-Uni, le ministre chargé de l'IA et de la Sécurité en ligne, Kanishka Narayan, a élevé le sujet au rang de priorité de sécurité nationale. Il a déclaré que la Grande-Bretagne devait maîtriser son avenir technologique avant que des puissances étrangères ne décident pour elle.
« Nous traitons les autres menaces pesant sur notre souveraineté avec le plus grand sérieux, mais nous navons pas appris à traiter celle-ci de la même manière. LIA est la question politique centrale de notre époque », a-t-il déclaré, tandis que des images de la police et de larmée britanniques défilaient à lécran.
En France, les inquiétudes ont été formulées de manière encore plus directe, suscitant des discussions sur les leviers d'accélération vers la souveraineté technologique. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a qualifié ce blocage de commencement de la « guerre de l'IA ». Il a comparé cette restriction d'accès à un blocus stratégique comparable à celui du détroit d'Ormuz, une inquiétude partagée par l'ensemble de la classe politique française.
Le Canada, par la voix de son Premier ministre Mark Carney, a également tiré les leçons de cette interdiction soudaine en avertissant des dangers liés à une confiance excessive envers un seul fournisseur et en appelant activement à la diversification. C'est la première fois que Washington oblige une société spécialisée dans l'IA à retirer ses systèmes de l'usage public, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de contrôle gouvernemental sur l'IA.
L'accélération de la course vers la souveraineté technologique
Laction de ladministration Trump a été très rapide, radicale et imposée sans préavis ni explication. « Ce blocage est un rappel brutal sur la guerre technologique qui s'annonce. On plaide depuis longtemps en faveur d'une IA non américaine. À ce jour, seuls les Chinois disposent d'une gamme de produits véritablement compétitive. Les offres européennes se situent à un niveau inférieur à celui des meilleurs modèles de pointe », souligne un critique.
Si l'Union européenne (UE) s'inquiétait déjà depuis plusieurs années de sa forte dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, cet incident a rendu le débat sur la souveraineté numérique beaucoup plus urgent. Ce sentiment est exacerbé par une méfiance grandissante envers la fiabilité de l'alliance américaine sous le mandat de Donald Trump. Il y a eu plusieurs points de friction entre Bruxelles et Washington depuis le retour de Donald Trump.
Des alternatives se dessinent à travers le monde. La Chine soutient déjà activement ses entreprises nationales pour rivaliser directement avec les laboratoires américains. De leur côté, d'autres pays prouvent qu'il n'est pas indispensable d'avoir les outils les plus massifs pour exister dans ce domaine : des initiatives comme Mistral en France et Cohere au Canada illustrent la capacité à développer des IA avancées en dehors des deux superpuissances.
Par ailleurs, des États comme Singapour et les Émirats arabes unis choisissent de cibler des priorités stratégiques spécifiques, comme les infrastructures ou les langues locales, tandis que les modèles open source se présentent comme une solution prometteuse pour échapper au contrôle d'une entité unique.
Perte de confiance durable dans les entreprises américaines
L'affaire crée un précédent lourd : les grands modèles de langage (LLM) de pointe pourraient désormais être traités comme des actifs stratégiques soumis à des licences d'exportation, à l'image des semiconducteurs avancés. Anthropic lui-même l'a dit explicitement : si cette norme était appliquée à l'ensemble de l'industrie, elle aurait pour effet d'arrêter pratiquement tous les nouveaux déploiements de modèles d'IA de l'ensemble des fournisseurs.
Un gouvernement peut, en quelques heures et sans préavis, couper l'accès à un outil sur lequel des milliers d'entreprises s'appuient en production. Les modèles open source, eux, échappent par nature à ce risque : une fois les poids téléchargés et hébergés localement ou sur une infrastructure souveraine, aucune directive d'exportation ne peut en priver les utilisateurs. La portabilité n'est plus un détail technique, c'est une décision de gouvernance.
Et sur ce terrain, l'open source dispose d'un avantage structurel qu'aucun modèle fermé ne peut offrir. L'ironie de la situation n'a pas échappé aux observateurs. Yann LeCun a rappelé que les discours alarmistes de Dario Amodei sur la dangerosité de ses propres modèles ont fini par porter leurs fruits : en insistant sur les risques catastrophiques de l'IA de pointe, Anthropic a elle-même fourni les arguments qui ont convaincu Washington d'agir.
Les partisans de l'open source y voient la confirmation que le secret et la concentration des capacités de l'IA de pointe entre quelques mains américaines engendrent davantage de risques qu'ils n'en résolvent. Les modèles open source rattrapent leur retard, avec Gemma 4 12B de Google et LLama 4 de Meta.
La stratégie élaborée par Mistral pour atteindre la souveraineté
« Tout se jouera au cours des deux prochaines années », a déclaré Arthur Mensch lors d'une récente audition à l'Assemblée nationale sur la souveraineté numérique et l'IA. Face aux États-Unis qui prévoient de déployer mille milliards de dollars dès l'année prochaine, Arthur Mensch prévient que l'Europe risque d'être définitivement distancée et privée de tout moyen de pression si elle laisse les acteurs américains monopoliser ces ressources cruciales.
Le continent risquait de perdre le contrôle non seulement des modèles dIA, mais aussi de linfrastructure énergétique et informatique qui les alimente. « Une fois que loffre sera monopolisée par les acteurs américains, nous naurons soudainement plus dapprovisionnement et nous ne pourrons plus transformer les électrons en tokens », a-t-il déclaré, faisant référence au processus de conversion de la puissance de calcul en résultats générés par lIA.
Pour contrer cette dépendance, Mistral AI place la souveraineté européenne au cur de sa stratégie open source. La startup parisienne répond à une demande croissante des gouvernements qui souhaitent des systèmes d'IA qu'ils peuvent contrôler indépendamment des géants technologiques américains.
Dans cette optique, l'entreprise a récemment conclu un partenariat avec le Groupe Caisse des Dépôts pour consolider la souveraineté numérique de l'Europe grâce à l'IA générative et aux infrastructures de calcul. De plus, Arthur Mensch a annoncé l'ambition de son entreprise de construire une capacité de calcul d'un gigawatt d'ici 2029, tout en précisant que l'Europe aura globalement besoin d'investissements beaucoup plus massifs.
Une interdiction basée sur des allégations infondées de jailbreak
« Le jailbreak qui a poussé l'administration Trump à bloquer les modèles les plus avancés d'Anthropic n'était en réalité qu'une simple instruction de trois mots : "corrige ce code" », affirme Katie Moussouris, fondatrice et PDG de Luta Security et figure respectée dans le domaine de la cybersécurité. Elle a indiqué être la seule experte externe à avoir eu accès au rapport de recherche en question. Anthropic lui aurait transmis le document en privé.
Les chercheurs tiers ont fourni aux modèles Fable 5, Mythos et Claude Opus dAnthropic du code open source contenant des vulnérabilités connues, ainsi que du nouveau code intentionnellement truffé de vulnérabilités, et auraient demandé aux modèles dexaminer le code à la recherche de problèmes de sécurité. Selon le récit de Katie Moussouris, Fable 5 a refusé, alors les chercheurs ont simplement demandé aux systèmes dIA de corriger ce code.
Le modèle a accédé à cette instruction basique ("fix this code") et a généré, suite à d'autres prompts, des scripts pour tester les correctifs. Katie Moussouris précise que ces actions ne devraient jamais déclencher une directive de contrôle à l'exportation, car elles représentent la fonction la plus précieuse qu'un modèle d'IA puisse accomplir pour la sécurité défensive : exécuter la boucle quotidienne de recherche, de correction et de test des failles.
Face à cette interdiction, plus d'une centaine de leaders de la cybersécurité, dont Katie Moussouris elle-même, ont signé une lettre ouverte exhortant l'administration à annuler ces restrictions et à restaurer l'accès à ces modèles avancés pour les entreprises de sécurité. Les experts estiment qu'il est très dangereux de retirer leurs meilleures capacités de défense aux professionnels de la sécurité alors que les adversaires continuent de progresser.
Conclusion
Le blocage de l'accès aux modèles d'Anthropic a suscité de vives réactions. Cet épisode renforce les débats sur la compétitivité américaine à long terme et la nécessité d'alternatives souveraines. Pour les pays et les entreprises qui cherchent à s'affranchir de cette dépendance, les modèles open source (tels que Llama de Meta, Mistral, Qwen ou Falcon) deviennent des options stratégiques sérieuses, et non plus de simples alternatives bon marché.
La guerre de l'IA est désormais définitivement lancée. Pour les analystes, la course à la performance n'est plus le seul critère : la disponibilité garantie, l'hébergement local et l'absence de tutelle étatique étrangère pèsent désormais tout autant dans les arbitrages. L'incident Anthropic pourrait ainsi marquer un tournant dans l'adoption massive de l'open source par des organisations qui, jusqu'ici, préféraient la simplicité des API propriétaires.
Arthur Mensch estime que l'Europe ne dispose que d'une courte fenêtre de deux ans pour bâtir sa propre infrastructure d'IA. Il a fermement averti que le continent risquait de devenir un « État vassal » s'il échouait à développer sa propre industrie et continuait de dépendre des services numériques américains. Cette course technologique se joue désormais sur le contrôle de l'énergie, des puces électroniques et de la capacité des centres de données.
Sources : la Commission européenne, Anthropic, Yann Le Cun, le ministre britannique Kanishka Narayan
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L'ancien Premier ministre français Gabriel Attal estime que la guerre de l'IA a désormais commencé. Qu'en pensez-vous ?
Quelles pourraient être les implications de cette décision sur le marché des modèles open source ? S'agit-il d'un coup d'accélérateur ?
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