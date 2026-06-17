Anthropic suspend la facturation au jeton pour le SDK des agents IA basés sur Claude. Lentrée en vigueur de la mesure reportée à plus tard aurait entrainé une forte augmentation des coûts pour les développeurs

Anthropic a suspendu un changement de facturation concernant les développeurs qui utilisent son SDK Claude Agent via un abonnement payant en faisant marche arrière le jour même où ce changement devait entrer en vigueur. Cette annonce intervient après une semaine mouvementée pour Anthropic. Le 9 juin, la société avait lancé Fable 5 et Mythos 5 ses premiers modèles de la classe Mythos accessibles au grand public, mais quelques jours plus tard, le gouvernement américain a publié une directive relative au contrôle des exportations, contraignant Anthropic à retirer ces deux modèles pour lensemble de ses clients à travers le monde. Il semble désormais quelle cherche à apporter une bonne nouvelle à sa communauté mondiale dutilisateurs, en reportant un changement de facturation qui aurait pu coûter plus cher à de nombreux développeurs.
Anthropic annonce le passage à la facturation au jeton puis décide de la suspension de la mesure sur une durée indéfinie
En mai dernier, Anthropic avait annoncé à ses abonnés la division de son quota dutilisation en deux. Jusquà présent, toutes les activités dun abonné Claude discuter, écrire du code dans le terminal ou utiliser des outils tiers développés à partir de lAgent SDK étaient imputées sur un seul quota mensuel. À compter du 15 juin, a précisé lentreprise, lutilisation de lAgent SDK serait désormais soumise à un crédit mensuel distinct et plafonné pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, allant de 20 $ pour les utilisateurs Pro à 200 $ pour les abonnements Max et Enterprise haut de gamme.
Lundi, cependant, Anthropic a commencé à envoyer des courriels à ses abonnés pour leur indiquer que le changement prévu était annulé, selon certains rapports. La documentation dassistance de lentreprise a également été mise à jour en conséquence, confirmant que lutilisation de lAgent SDK continue dêtre soumise aux limites standard de labonnement et quil nexiste aucun crédit distinct à réclamer.
« Nous suspendons les changements concernant lutilisation de lAgent SDK de Claude décrits ci-dessous », précise le message. « Pour linstant, rien na changé. »
Bonne nouvelle pour les utilisateurs des ressources IA mises à disposition par Anthropic ? Oui, si on prend en compte que des développeurs menacent dabandonner des services équivalents à linstar de GitHub Copilot pour en raison de lapplication de la facturation au jeton
Microsoft essuie de nombreuses critiques en raison de GitHub Copilot. Auparavant, les abonnés de l'assistant de codage bénéficiaient d'un tarif mensuel prévisible et rassurant de 10 dollars pour la version Pro et de 39 dollars pour la version Pro+. Dorénavant, le coût de chaque requête est évalué de manière dynamique et dépend du modèle d'IA sélectionné, de la quantité de contexte soumise par l'utilisateur et de la complexité de la réponse générée.
Les utilisateurs rapportent que cette nouvelle tarification épuise leurs crédits à une vitesse alarmante, transformant un service autrefois perçu comme une aide à la productivité en un véritable fardeau stressant et gouffre financier pour les petites entreprises. Un développeur s'est notamment indigné d'avoir dépensé plus de 6 dollars pour une seule et unique requête, ce qui rend la budgétisation des projets extrêmement difficile pour les indépendants.
Un autre témoignage relate la perte de 16 % d'une allocation mensuelle Pro+ après seulement quelques tentatives de correction de code avec le modèle Claude 4.8, qui n'ont en plus pas permis de résoudre le problème. Avec ce nouveau système, certains développeurs estiment que leur quota mensuel complet peut être entièrement vidé en moins de deux jours. Beaucoup appellent Microsoft à revoir décision ; ils menacent de partir sinon.
Le nouveau système de tarification de GitHub Copilot accorde aux utilisateurs un nombre défini de « crédits » d'IA chaque mois, chaque crédit équivalant à un centime de dollar d'utilisation. Les différents niveaux d'abonnement incluent également des crédits bonus : le forfait Pro à 10 dollars par mois offre 1 500 crédits, le forfait Pro+ à 39 dollars inclut 7 000 crédits, et le forfait Copilot Max qui coûte 100 dollars par mois donne droit à 20 000 crédits.
Le coût exact d'un prompt dépend directement du nombre de tokens d'entrée et de sortie ainsi que du modèle sélectionné. Un million de tokens de sortie avec GPT-5.4 nano d'OpenAI coûte seulement 1,25 dollar, tandis que le même volume avec GPT-5.5 s'élève à 30 dollars. Les utilisateurs sont d'ailleurs mis en garde contre l'utilisation du mode automatique, qui peut parfois basculer sur des modèles très coûteux pour des requêtes pourtant simples.
Face à ce changement, plusieurs développeurs rapportent sur les réseaux sociaux avoir consommé leur quota mensuel en moins d'une seule journée. Des tests montrent qu'un simple prompt pour créer un petit jeu avec Claude Haiku 4.5 consomme environ 94 crédits. Cependant, les coûts explosent pour des tâches complexes : certains utilisateurs signalent la perte de 5 000 crédits pour seulement quelques soumissions de code dirigées par Copilot.
D'autres rapportent qu'une seule journée d'essai avec Claude Sonnet 4.6 leur a coûté 840 crédits. Les estimations fournies par les propres outils de GitHub révèlent que l'ancienne utilisation de certains développeurs très actifs aurait généré des factures s'élevant à plusieurs milliers de dollars sous ce nouveau plan, illustrant à quel point GitHub subventionnait leurs habitudes par le passé. Ce qui signifie que GitHub (Microsoft) vendait Copilot à perte.
Selon SemiAnalysis, les abonnements proposés par Anthropic et OpenAI sont bien moins chers que le coût réel que vous devriez payer si vous maximisiez leur utilisation
Le cabinet d'études a souscrit à tous les abonnements proposés par les deux fournisseurs d'IA et a découvert que la dépense maximale approximative (en supposant une tarification par API) est bien supérieure à ce que les utilisateurs paient chaque mois. Par exemple, Claude Max 20x coûte 200 dollars par mois, mais l'utiliser au maximum coûterait 8 000 dollars par mois en jetons, tandis que ChatGPT Pro 20x, qui coûte également 200 dollars par mois, présente une dépense maximale possible d'environ 14 000 dollars.
Anthropic atteint le seuil de rentabilité pour ses deux formules d'entrée de gamme (Claude Pro et Claude Max 5x) à un taux d'utilisation de 20 %, tandis qu'OpenAI commence à perdre de l'argent si l'utilisation de ses formules de base (ChatGPT Plus et ChatGPT Pro 5x) dépasse 11,4 %. La situation est bien pire pour les offres haut de gamme des deux entreprises : Anthropic atteint une marge brute de 0 % si l'utilisation atteint 10 %, tandis qu'OpenAI est dans le rouge si l'utilisation dépasse 5,7 %. Cette situation est certes insoutenable, mais réduire les fonctionnalités ou augmenter les prix des abonnements n'est probablement pas une option pour ces entreprises non plus.
Tout n'est cependant pas noir : à mesure que de nouveaux modèles apparaissent et que de nouveaux centres de données sont mis en service, le coût de fonctionnement des modèles existants est voué à diminuer. SemiAnalysis prévoit ainsi que l'exploitation de modèles de niveau Opus 4.8 à 20 dollars par mois pourrait bientôt devenir rentable. En revanche, les modèles de pointe, comme Mythos, resteront beaucoup plus coûteux à exploiter. Il est donc probable que les fonctionnalités les plus récentes et les plus avancées soient réservées à un accès via API uniquement, ce qui signifie que vous devrez les payer à l'unité (par jeton).
Conclusion
Recently, we purchased one of each Anthropic/OpenAI subscription plan and randomly ran long horizon coding tasks until we exhausted the weekly limit. It's widely believed that a $200/month plan maxes out at ~$2000/month worth of tokens (assuming API pricing). However, we found pic.twitter.com/1e0zFhbFuo— SemiAnalysis (@SemiAnalysis_) June 10, 2026
Les développements en cours marquent la fin de l'ère de l'IA « à volonté », où les fournisseurs de services absorbaient massivement les coûts d'inférence pour acquérir des parts de marché. Ce changement de paradigme transforme la façon dont les développeurs et les entreprises doivent aborder leurs outils : l'utilisation de l'IA n'est plus seulement un accélérateur de productivité, elle devient une véritable compétence de gestion des ressources algorithmiques.
Cette évolution pousse l'industrie vers une maturité financière accrue, contraignant désormais les utilisateurs à assumer le coût réel de la puissance informatique qu'ils mobilisent. Elle confirme les rapports selon lesquels l'intelligence artificielle peut désormais coûter plus cher que la main-d'uvre humaine, car les dépenses consacrées par les entreprises à l'IA explosent, certaines d'entre elles payant davantage pour la puissance de calcul que pour le travail humain.
Une entreprise aurait dépensé 500 millions de dollars en un seul mois pour l'IA Claude d'Anthropic, après avoir omis de mettre en place des limites d'utilisation ou des contrôles des dépenses. Cet incident met en lumière la manière dont un accès illimité aux assistants de codage peut rapidement faire grimper les coûts, exposant ainsi les entreprises à des défis croissants en matière de gouvernance, de surveillance et de maîtrise des coûts.
Source : Anthropic
Et vous ?
La facturation à l'usage est-elle intrinsèquement plus juste que l'abonnement illimité, ou favorise-t-elle simplement les grandes entreprises disposant de budgets IT prévisibles au détriment des développeurs indépendants ?
Avec des tarifs alignés sur l'API directe, GitHub Copilot justifie-t-il encore son existence en tant que couche intermédiaire, ou son avantage concurrentiel repose-t-il uniquement sur l'intégration EDI ?
La montée en puissance des modèles open source locaux (DeepSeek, Llama, Mistral) constitue-t-elle une alternative crédible à l'inférence cloud pour les workflows de développement quotidiens en 2026 ?
Les entreprises qui ont déployé Copilot à grande échelle vont-elles réexaminer leurs licences à la lumière de cette transition, et vers quels outils pourraient-elles se tourner ?
Cette tendance à la fin des subventions d'inférence marque-t-elle le début d'une consolidation du marché des assistants IA pour développeurs, avec un nombre réduit de gagnants capables de maintenir des prix compétitifs à long terme ?
Voir aussi :
L'âge d'or du forfait IA illimité tire à sa fin : pubs ciblées, limitations d'usage, fonctionnalités verrouillées, prix en hausse. L'IA agentique contraint les fournisseurs à changer leurs modèles économiques
Anthropic bloque l'utilisation par des clients tiers des abonnements à Claude Code : la fin de l'interopérabilité et de l'ouverture des outils de dev ou simple épisode dans la bataille des assistants IA ?
Après qu'Anthropic ait bloqué brutalement Openclaw techniquement et légalement, Sam Altman l'opportuniste en profite pour récupérer le bébé dans le giron d'OpenAI
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