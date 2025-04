Anthropic a lancé un nouvel abonnement Max de 100 à 200 dollars par mois à Claude, qui offre des limites d'utilisation élargies pour son assistant d'IA, à la suite des demandes d'utilisateurs.

Utilisation élargie : 5 fois plus d'utilisation que la version Pro

100 $ par mois Idéal pour les utilisateurs fréquents qui travaillent avec Claude sur une variété de tâches.



Flexibilité maximale : 20x plus d'utilisation que Pro

200$ par mois Idéal pour les utilisateurs quotidiens qui collaborent souvent avec Claude pour la plupart des tâches.





Avez besoin de conversations prolongées pour raffiner et perfectionner votre travail

Travaillez régulièrement avec des documents importants et des données complexes

Vous avez des échéances qui ne peuvent pas attendre les limites d'utilisation actuelles.

Vous vous servez de Claude tout au long de la journée pour diverses tâches.

Aujourd'hui, nous lançons le plan Max, conçu pour ceux qui collaborent intensivement avec Claude et qui ont besoin d'un accès élargi pour leurs travaux les plus importants.En plus d'une plus grande utilisation, les utilisateurs du plan Max auront également un accès prioritaire à nos nouvelles fonctionnalités et à nos nouveaux modèles, ce qui vous permettra de toujours bénéficier du meilleur de Claude.La principale demande de nos utilisateurs les plus actifs a été d'élargir l'accès à Claude. Le nouveau plan Max répond exactement à cette demande. Avec des limites d'utilisation jusqu'à 20 fois plus élevées, vous pouvez continuer à travailler sur vos projets les plus exigeants avec peu de perturbations.Le plan Max offre des niveaux d'utilisation flexibles qui évoluent avec vous. Il vous suffit de sélectionner le niveau d'utilisation qui correspond à votre flux de travail et de l'ajuster en fonction de l'évolution de vos besoins. Aujourd'hui, vous avez le choix entre deux niveaux :Le plan Max est conçu pour les personnes qui utilisent Claude régulièrement et qui ont besoin de limites d'utilisation plus élevées. Il est parfait si vous :Plus d'utilisation ouvre plus de possibilités de collaborer avec Claude, que ce soit pour le travail ou pour la vie. Au travail, cela signifie que vous pouvez construire des projets autour de n'importe quelle tâche - qu'il s'agisse d'écriture, de logiciel ou d'analyse de données - et vraiment collaborer avec Claude jusqu'à ce que vos résultats soient parfaits.Souvent, il y a des moments où nous voulons réfléchir et vraiment travailler sur un sujet. Que vous organisiez votre journée, que vous soyez confronté à des questions ou à des décisions difficiles, ou que vous vous prépariez pour un moment à fort enjeu, le plan Max garantit que Claude est là avec vous à chaque étape.Le plan Max est disponible dès maintenant dans toutes les régions où Claude est offert. Vous pouvez vous inscrire ou faire une mise à niveau à claude.ai/upgrade.Explorez notre page de tarification pour voir toutes les options de plan et sélectionnez celle qui correspond à l'expérience Claude qui vous convient.