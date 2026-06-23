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Dans le scénario catastrophe « Europe 2031 » lié à l'IA, l'Union européenne sera « déchirée » entre des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots

Le , par Alex
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Dans le scénario catastrophe « Europe 2031 » lié à l'IA, l'Union européenne sera « déchirée » entre des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots

Une expérience de pensée virale circulant parmi les décideurs politiques européens brosse un tableau sombre : dici 2031, des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots se partageront une Europe mise à lécart, dont léconomie sera en ruines et les ambitions en matière dIA avortées. Intitulé «Europe 2031» et publié par la Fondation Arq, basée à Bruxelles, les auteurs tirent délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention. Cependant, il y a un hic : plusieurs des accords spectaculaires cités dans le scénario ont déjà échoué.

En mai 2026, le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, alerte sur les enjeux de la souveraineté numérique européenne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire, il a déclaré que l'Europe est prise en étau entre la domination technologique américaine et chinoise. Il définit l'IA comme « une ressource stratégique transformant l'énergie en puissance de calcul », dont le contrôle est indispensable à l'autonomie économique et militaire de la France. Il a plaidé pour une accélération massive des investissements dans le secteur énergétique et a soulevé un certain nombre de problèmes, notamment une réglementation lourde et l'absence d'harmonisation.

Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, avertit notamment que l'Europe n'a que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux États-Unis. Il estime que le continent risque de devenir un simple vassal numérique s'il ne développe pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur réside dans la maîtrise des semiconducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissent actuellement des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch prône une stratégie de souveraineté numérique et appelle à une réforme des marchés de capitaux européens.

Récemment, une expérience de pensée virale circulant parmi les décideurs politiques européens brosse un tableau sombre : dici 2031, des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots se partageront une Europe mise à lécart, dont léconomie sera en ruines et les ambitions en matière dIA avortées. Intitulé «Europe 2031» et publié par la Fondation Arq, basée à Bruxelles, ce scénario a été rendu public la veille du jour où ladministration Trump aurait empêché les « ressortissants étrangers » dutiliser le modèle Claude Fable dAnthropic  une coïncidence que ses auteurs considèrent désormais comme une sinistre confirmation. Au cours de la semaine des discussions du G7 qui a suivi, cet article est devenu viral, lu par des membres du Parlement européen et évoqué lors de discussions officielles entre le Royaume-Uni et lAllemagne.


« Europe 2031 » : lUnion européenne serait « déchirée » entre les États-Unis et la Chine d'ici 2031

Lhistoire suit Caroline Dubois, une responsable politique bruxelloise fictive, et son ami allemand Christian Vogt, fondateur dune start-up à San Francisco. Le scénario est simple. Les États-Unis investissent des centaines de milliards dans des centres de données tandis que lUE propose un plan dinvestissement timide. La Chine inonde le marché de robots humanoïdes bon marché. Les entreprises américaines se restructurent autour de lIA et réduisent leurs effectifs ; les travailleurs européens prennent de longues pauses déjeuner et confient les tâches fastidieuses à des agents IA quils ne sont souvent pas autorisés à utiliser correctement.

À partir de là, la situation senvenime. Les États-Unis finissent par contrôler 70 % de la puissance de calcul mondiale. Des cyberattaques alimentées par lIA anéantissent les entreprises européennes. Le chômage grimpe, leuro vacille et le populisme monte en puissance. Dans le dernier acte, les responsables de lUE sefforcent désespérément de tirer parti de leur seule carte restante  le géant néerlandais de la lithographie ASML, indispensable à la fabrication de puces  pour obtenir des concessions de Washington ou de Pékin. Ils échouent. Les logiciels espions américains ont déjà découvert quels responsables ont des liaisons extraconjugales et ce quils redoutent le plus.

Maximilian Negele, un ancien chercheur de Rand qui a quitté son poste pour travailler sur ce projet, a déclaré que le fossé entre Bruxelles et la Silicon Valley donnait limpression dassister à « un accident de voiture au ralenti ». La prescription des auteurs est sans détour : lEurope doit construire des centres de données plus rapidement, idéalement dans des zones dIA déréglementées bénéficiant dune gestion simplifiée de lénergie et de laménagement du territoire.

« Europe 2031 » : un scénario qui tire délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention

Il y a un hic. Plusieurs des accords spectaculaires cités dans le scénario ont déjà échoué. Laccord OpenAI-Nvidia de 100 milliards de dollars, la plus grosse transaction de lannée dernière dans le domaine de lIA, sest évaporé en février. Le pacte OpenAI-Oracle de 300 milliards de dollars semble fragile, des rapports suggérant quOpenAI est toujours à plusieurs milliards dans le rouge. Même les « bulldozers texans » mentionnés dans larticle pourraient être tombés dans loubli, puisque OpenAI sest retiré de ce projet phare.

Les auteurs ne se laissent pas déconcerter. Negele reconnaît une certaine « exubérance » et admet quune ou deux entreprises dIA pourraient faire faillite, mais insiste sur le fait que la tendance générale se maintient. Larticle anticipe également ses propres critiques : ses responsables fictifs craignent eux aussi que lIA ne soit quune bulle, et finissent par se tromper tragiquement.
Tout le monde nest pas entièrement convaincu. Le député européen espagnol Nicolás Casares estime que les auteurs tirent délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention. Il en comprend toutefois le sens. Adhérer au discours selon lequel lEurope a besoin dune multitude de centres de données quelle nutilisera peut-être jamais, prévient-il, est « une folie ».

En mai 2026, plusieurs dirigeants de grandes entreprises technologiques européennes ont publié une tribune commune appelant l'Union européenne à agir pour renforcer la compétitivité du continent dans les domaines du numérique, de l'industrie et de l'IA. Les signataires comprennent : Börje Ekholm (Ericsson), Guillaume Faury (Airbus), Christophe Fouquet (ASML), Arthur Mensch (Mistral AI), Christian Klein (SAP), Justin Hotard (Nokia) et Roland Busch (Siemens).

« Nous sommes prêts à soutenir les dirigeants européens face à l'urgence de la situation. La prochaine phase d'innovation dépendra de la manière dont les capacités numériques seront appliquées concrètement, dans tous les secteurs, les infrastructures et l'ensemble des économies. La réalisation des objectifs stratégiques de l'Europe exige un soutien politique sectoriel solide, axé sur le marché et adapté aux besoins du marché », indique la lettre.

Comparaison entre Mars 2026 et Mars 2031, selon le scénario « Europe 2031 »

Voici la présentation du scénario « Europe 2031 » :

À propos d'« Europe 2031 »

La politique européenne en matière dIA ressemble aujourdhui aux débuts de la pandémie de Covid. Les courbes de tendance montrent que nous progressons rapidement sur une courbe exponentielle, et avec lannonce de la préversion de Claude Mythos par Anthropic, les dirigeants européens commencent lentement à sen rendre compte. LIA écrit déjà la plupart des logiciels dans les principaux laboratoires spécialisés, commence à mener ses propres recherches et redéfinit la cybersécurité. Dici peu, elle bouleversera les marchés du travail, la guerre et léquilibre mondial des pouvoirs. La dernière fois quune technologie a transformé la vie aussi radicalement que lIA sapprête à le faire, nous avons appelé cela la Révolution industrielle.

La majeure partie de lEurope na pas encore pris la mesure du rythme et de lampleur du changement à venir, et ceux qui lont compris ne le disent pas assez haut et fort. Il est plus confortable despérer que lIA finira par passer inaperçue, que ses risques ne se concrétiseront pas, ou que lintelligence suffira à remplacer les compromis difficiles nécessaires pour rester dans la course dans un monde en mutation rapide. Mais lheure nest plus à la politique ordinaire.

« Europe 2031 » est une tentative dexpliquer ce que la Silicon Valley perçoit et que lEurope ne voit pas. Mais cest aussi une tentative de secouer le continent pour le pousser à agir, afin que nous puissions conserver notre mot à dire sur notre propre avenir.

Notre récit commence en janvier 2025, avec la sortie publique du modèle R1 de DeepSeek, et se poursuit jusquen mars 2031  date à laquelle lEurope aura pratiquement perdu toute capacité à tracer sa propre voie. Elle se termine par un épilogue se déroulant en 2034, qui revient sur les choix ayant conduit lEurope à sombrer dans linsignifiance, ainsi que sur les alternatives encore disponibles aujourdhui, en juin 2026.

Le scénario que nous présentons ne se veut pas une prédiction. Nous avons toutefois veillé à ce quil soit cohérent en soi, techniquement solide et quil sappuie sur des dynamiques observables aujourdhui. Les dates et les événements précis ne sont pas lessentiel ; ce qui importe, cest que le type davenir que nous décrivons soit suffisamment plausible pour être pris très au sérieux.

Cest une chose de lire des articles sur limpact potentiel de lIA de manière abstraite, mais cen est une autre de le ressentir au plus profond de soi. Cest pourquoi nous avons écrit « Europe 2031 » sous la forme dun récit de type nouvelle, raconté à travers le regard de deux personnages fictifs. Nous avons toutefois veillé à ce que les événements quils vivent soient aussi réalistes que possible, et nous navons pas lintention de nous retrancher derrière le prétexte de la fiction pour échapper à la critique. Nous avons très certainement commis des erreurs, et nous accueillons très favorablement tout retour dexpérience constructif. Si ce récit suscite un débat plus large et plus urgent sur lIA transformatrice et le rôle de lEurope dans cette transition, nous aurons atteint une grande partie de nos objectifs.

Source : Scénario « Europe 2031 »

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Voir aussi :

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