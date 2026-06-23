Dans le scénario catastrophe « Europe 2031 » lié à l'IA, l'Union européenne sera « déchirée » entre des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots

Une expérience de pensée virale circulant parmi les décideurs politiques européens brosse un tableau sombre : dici 2031, des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots se partageront une Europe mise à lécart, dont léconomie sera en ruines et les ambitions en matière dIA avortées. Intitulé «Europe 2031» et publié par la Fondation Arq, basée à Bruxelles, les auteurs tirent délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention. Cependant, il y a un hic : plusieurs des accords spectaculaires cités dans le scénario ont déjà échoué.
En mai 2026, le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, alerte sur les enjeux de la souveraineté numérique européenne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire, il a déclaré que l'Europe est prise en étau entre la domination technologique américaine et chinoise. Il définit l'IA comme « une ressource stratégique transformant l'énergie en puissance de calcul », dont le contrôle est indispensable à l'autonomie économique et militaire de la France. Il a plaidé pour une accélération massive des investissements dans le secteur énergétique et a soulevé un certain nombre de problèmes, notamment une réglementation lourde et l'absence d'harmonisation.
Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, avertit notamment que l'Europe n'a que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux États-Unis. Il estime que le continent risque de devenir un simple vassal numérique s'il ne développe pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur réside dans la maîtrise des semiconducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissent actuellement des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch prône une stratégie de souveraineté numérique et appelle à une réforme des marchés de capitaux européens.
Récemment, une expérience de pensée virale circulant parmi les décideurs politiques européens brosse un tableau sombre : dici 2031, des États-Unis dominants par la technologie et une Chine spécialisée dans la construction de robots se partageront une Europe mise à lécart, dont léconomie sera en ruines et les ambitions en matière dIA avortées. Intitulé «Europe 2031» et publié par la Fondation Arq, basée à Bruxelles, ce scénario a été rendu public la veille du jour où ladministration Trump aurait empêché les « ressortissants étrangers » dutiliser le modèle Claude Fable dAnthropic une coïncidence que ses auteurs considèrent désormais comme une sinistre confirmation. Au cours de la semaine des discussions du G7 qui a suivi, cet article est devenu viral, lu par des membres du Parlement européen et évoqué lors de discussions officielles entre le Royaume-Uni et lAllemagne.
« Europe 2031 » : lUnion européenne serait « déchirée » entre les États-Unis et la Chine d'ici 2031
Lhistoire suit Caroline Dubois, une responsable politique bruxelloise fictive, et son ami allemand Christian Vogt, fondateur dune start-up à San Francisco. Le scénario est simple. Les États-Unis investissent des centaines de milliards dans des centres de données tandis que lUE propose un plan dinvestissement timide. La Chine inonde le marché de robots humanoïdes bon marché. Les entreprises américaines se restructurent autour de lIA et réduisent leurs effectifs ; les travailleurs européens prennent de longues pauses déjeuner et confient les tâches fastidieuses à des agents IA quils ne sont souvent pas autorisés à utiliser correctement.
À partir de là, la situation senvenime. Les États-Unis finissent par contrôler 70 % de la puissance de calcul mondiale. Des cyberattaques alimentées par lIA anéantissent les entreprises européennes. Le chômage grimpe, leuro vacille et le populisme monte en puissance. Dans le dernier acte, les responsables de lUE sefforcent désespérément de tirer parti de leur seule carte restante le géant néerlandais de la lithographie ASML, indispensable à la fabrication de puces pour obtenir des concessions de Washington ou de Pékin. Ils échouent. Les logiciels espions américains ont déjà découvert quels responsables ont des liaisons extraconjugales et ce quils redoutent le plus.
Maximilian Negele, un ancien chercheur de Rand qui a quitté son poste pour travailler sur ce projet, a déclaré que le fossé entre Bruxelles et la Silicon Valley donnait limpression dassister à « un accident de voiture au ralenti ». La prescription des auteurs est sans détour : lEurope doit construire des centres de données plus rapidement, idéalement dans des zones dIA déréglementées bénéficiant dune gestion simplifiée de lénergie et de laménagement du territoire.
« Europe 2031 » : un scénario qui tire délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention
Il y a un hic. Plusieurs des accords spectaculaires cités dans le scénario ont déjà échoué. Laccord OpenAI-Nvidia de 100 milliards de dollars, la plus grosse transaction de lannée dernière dans le domaine de lIA, sest évaporé en février. Le pacte OpenAI-Oracle de 300 milliards de dollars semble fragile, des rapports suggérant quOpenAI est toujours à plusieurs milliards dans le rouge. Même les « bulldozers texans » mentionnés dans larticle pourraient être tombés dans loubli, puisque OpenAI sest retiré de ce projet phare.
Les auteurs ne se laissent pas déconcerter. Negele reconnaît une certaine « exubérance » et admet quune ou deux entreprises dIA pourraient faire faillite, mais insiste sur le fait que la tendance générale se maintient. Larticle anticipe également ses propres critiques : ses responsables fictifs craignent eux aussi que lIA ne soit quune bulle, et finissent par se tromper tragiquement.
Tout le monde nest pas entièrement convaincu. Le député européen espagnol Nicolás Casares estime que les auteurs tirent délibérément la sonnette dalarme plus fort pour attirer lattention. Il en comprend toutefois le sens. Adhérer au discours selon lequel lEurope a besoin dune multitude de centres de données quelle nutilisera peut-être jamais, prévient-il, est « une folie ».
En mai 2026, plusieurs dirigeants de grandes entreprises technologiques européennes ont publié une tribune commune appelant l'Union européenne à agir pour renforcer la compétitivité du continent dans les domaines du numérique, de l'industrie et de l'IA. Les signataires comprennent : Börje Ekholm (Ericsson), Guillaume Faury (Airbus), Christophe Fouquet (ASML), Arthur Mensch (Mistral AI), Christian Klein (SAP), Justin Hotard (Nokia) et Roland Busch (Siemens).
« Nous sommes prêts à soutenir les dirigeants européens face à l'urgence de la situation. La prochaine phase d'innovation dépendra de la manière dont les capacités numériques seront appliquées concrètement, dans tous les secteurs, les infrastructures et l'ensemble des économies. La réalisation des objectifs stratégiques de l'Europe exige un soutien politique sectoriel solide, axé sur le marché et adapté aux besoins du marché », indique la lettre.
Comparaison entre Mars 2026 et Mars 2031, selon le scénario « Europe 2031 »
Voici la présentation du scénario « Europe 2031 » :
À propos d'« Europe 2031 »
La politique européenne en matière dIA ressemble aujourdhui aux débuts de la pandémie de Covid. Les courbes de tendance montrent que nous progressons rapidement sur une courbe exponentielle, et avec lannonce de la préversion de Claude Mythos par Anthropic, les dirigeants européens commencent lentement à sen rendre compte. LIA écrit déjà la plupart des logiciels dans les principaux laboratoires spécialisés, commence à mener ses propres recherches et redéfinit la cybersécurité. Dici peu, elle bouleversera les marchés du travail, la guerre et léquilibre mondial des pouvoirs. La dernière fois quune technologie a transformé la vie aussi radicalement que lIA sapprête à le faire, nous avons appelé cela la Révolution industrielle.
La majeure partie de lEurope na pas encore pris la mesure du rythme et de lampleur du changement à venir, et ceux qui lont compris ne le disent pas assez haut et fort. Il est plus confortable despérer que lIA finira par passer inaperçue, que ses risques ne se concrétiseront pas, ou que lintelligence suffira à remplacer les compromis difficiles nécessaires pour rester dans la course dans un monde en mutation rapide. Mais lheure nest plus à la politique ordinaire.
« Europe 2031 » est une tentative dexpliquer ce que la Silicon Valley perçoit et que lEurope ne voit pas. Mais cest aussi une tentative de secouer le continent pour le pousser à agir, afin que nous puissions conserver notre mot à dire sur notre propre avenir.
Notre récit commence en janvier 2025, avec la sortie publique du modèle R1 de DeepSeek, et se poursuit jusquen mars 2031 date à laquelle lEurope aura pratiquement perdu toute capacité à tracer sa propre voie. Elle se termine par un épilogue se déroulant en 2034, qui revient sur les choix ayant conduit lEurope à sombrer dans linsignifiance, ainsi que sur les alternatives encore disponibles aujourdhui, en juin 2026.
Le scénario que nous présentons ne se veut pas une prédiction. Nous avons toutefois veillé à ce quil soit cohérent en soi, techniquement solide et quil sappuie sur des dynamiques observables aujourdhui. Les dates et les événements précis ne sont pas lessentiel ; ce qui importe, cest que le type davenir que nous décrivons soit suffisamment plausible pour être pris très au sérieux.
Cest une chose de lire des articles sur limpact potentiel de lIA de manière abstraite, mais cen est une autre de le ressentir au plus profond de soi. Cest pourquoi nous avons écrit « Europe 2031 » sous la forme dun récit de type nouvelle, raconté à travers le regard de deux personnages fictifs. Nous avons toutefois veillé à ce que les événements quils vivent soient aussi réalistes que possible, et nous navons pas lintention de nous retrancher derrière le prétexte de la fiction pour échapper à la critique. Nous avons très certainement commis des erreurs, et nous accueillons très favorablement tout retour dexpérience constructif. Si ce récit suscite un débat plus large et plus urgent sur lIA transformatrice et le rôle de lEurope dans cette transition, nous aurons atteint une grande partie de nos objectifs.
Source : Scénario « Europe 2031 »
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