Les protestations contre les datacenters, portés par lexplosion des besoins en IA et les ambitions de chaque pays dêtre représentatif dans la filière, se multiplient à léchelle mondiale

Les protestations contre les centres de données, portés par lexplosion des besoins en intelligence artificielle et les ambitions de chaque pays dêtre représentatif dans la filière, se multiplient à léchelle mondiale. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leur surconsommation d'électricité et d'eau.
Les mobilisations contre les datacenters, qui concernent une quinzaine de projets majeurs pour le seul cas de la France, reposent sur plusieurs arguments et actions clés
Aberration écologique : Les critiques soulignent l'immense appétit énergétique des centres de données. Par exemple, le plus grand data center de France, situé à La Courneuve (Île-de-France), consomme à lui seul l'équivalent de l'électricité d'une ville de 50 000 habitants. De plus, les besoins massifs en eau pour le refroidissement et la chaleur rejetée inquiètent les riverains, comme c'est le cas pour le projet Microsoft à Petit-Landau (Haut-Rhin)
Artificialisation des sols : Des collectifs s'opposent à la transformation de terres agricoles ou de zones naturelles pour bâtir ces hangars géants.
Localisation des contestations : Plusieurs implantations prévues ou en développement cristallisent la colère citoyenne. Des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget).
Actions sur le terrain : Les militants s'organisent via des collectifs locaux pour exiger la transparence sur les consommations et alerter l'opinion publique, aboutissant parfois à des recours juridiques ou des actions de sensibilisation.
La société danoise Grundfos tire la sonnette d'alarme à propos de la pression critique sur les ressources hydriques et énergétiques de l'Europe. Elle souligne l'urgence pour l'Europe de réguler l'expansion massive des centres de données afin de préserver ses ressources vitales.
#Mulhouse Manifestation avant le conseil d'agglo #M2A— Patrick Genthon📻🎙📸 (@68pg) June 22, 2026
contre un projet de data-center @Microsoft
à Petit-Landau pic.twitter.com/CdsDrYExVP
L'essor de l'IA générative a accéléré limplantation massive de centres de données à léchelle mondiale. Cependant, cette frénésie a entraîné un lot de problèmes pour les populations vivant dans les régions dans lesquelles ces infrastructures sont installées. Elles sont énergivores et mettent en difficulté les réseaux électriques. Les vieilles centrales à charbon sont relancées pour répondre aux besoins de l'IA, ce qui accentue les niveaux de pollution déjà élevés.
Les centres de données nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour refroidir les serveurs, ce qui accroit la pression sur les sources d'eau et pollue les nappes phréatiques. En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient.
Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
Sept Américains sur dix s'opposent à la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans leur région
Sept Américains sur dix s'opposent à la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans leur région, dont près de la moitié (48 %) y sont fermement opposés. À peine un quart d'entre eux sont favorables à ces projets, dont 7 % y sont très favorables.
Ces résultats, issus d'un sondage Gallup réalisé du 2 au 18 mars, marquent la première fois que Gallup interroge les Américains sur la construction de centres de données, un sujet qui a suscité une vive opposition de la part des habitants dans de nombreuses régions du pays. Ces centres de données abritent du matériel informatique qui alimente les technologies d'IA utilisées par les entreprises, les universités et d'autres institutions. Ces centres occupent de vastes superficies, nécessitent dénormes quantités délectricité pour fonctionner et ont besoin de beaucoup deau pour refroidir les équipements, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur lenvironnement et sur les factures délectricité locales.
La question sur les centres de données reprend la formulation utilisée par Gallup pour interroger les gens sur la construction de centrales nucléaires locales. Dans ce même sondage de mars, 53 % des Américains se disent opposés à la construction dune centrale nucléaire dans leur région, un chiffre bien inférieur aux 71 % opposés à la construction de centres de données. Depuis que Gallup a posé pour la première fois la question sur les centrales nucléaires en 2001, le pic d'opposition a été de 63 %.
Le sondage de mars a demandé aux personnes interrogées d'évaluer leur niveau de préoccupation concernant l'impact environnemental des centres de données d'IA. Quarante-six pour cent se disent très inquiets et 24 % assez inquiets, ce qui reflète largement les degrés d'opposition à la construction de centres de données.
We tracked the growing pushback against data centers across the U.S. At least 150 jurisdictions now have temporary moratoriums against data centers, and 75 projects have been delayed/blocked in 2026 so far compared to 48 in all of 2025 @WSJ https://t.co/r3HzGXODal— Tess Owen (@misstessowen) June 22, 2026
Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les gens sont favorables ou opposés à la construction de centres de données dans leur région, Gallup a posé une question ouverte lors dun sondage en ligne réalisé en avril à laide du Gallup Panel. Les Américains favorables à la construction dun centre de données dans leur région invoquent principalement les avantages économiques potentiels. Les opposants aux centres de données ont des raisons plus variées pour justifier leur position, mais ils se concentrent principalement sur des préoccupations environnementales.
La moitié des opposants mentionnent l'utilisation excessive de ressources par les centres de données, dont 18 % citent respectivement leur consommation d'eau et d'énergie. Seize pour cent évoquent des préoccupations environnementales liées à la pollution, notamment la pollution sonore, atmosphérique et de l'eau.
Environ un opposant sur cinq s'inquiète de l'impact sur la qualité de vie locale, notamment l'augmentation de la population, l'augmentation du trafic et le fait de préférer que le terrain soit utilisé à d'autres fins. Une proportion similaire mentionne des conséquences économiques potentiellement négatives, notamment des factures de services publics plus élevées, une augmentation du coût de la vie et le coût de construction des centres de données (qui pourrait impliquer l'utilisation de fonds publics).
La plupart des opposants restants expriment des préoccupations générales ou spécifiques concernant l'intelligence artificielle. Par ailleurs, les deux tiers des personnes favorables à la construction de centres de données dans leur région invoquent les avantages économiques, dont 55 % mentionnent spécifiquement la création d'emplois. D'autres évoquent l'augmentation des recettes fiscales (13 %), le développement du logement et des infrastructures, ainsi que des avantages économiques généraux.
Une proportion plus faible des partisans des centres de données mentionne les avantages potentiels de l'IA pour la technologie ou pour eux-mêmes, à titre personnel.
Conclusion
L'essor de l'Intelligence Artificielle a multiplié les besoins en infrastructures numériques, entraînant une explosion des contestations locales. Le bilan mondial des oppositions se chiffre en milliards de dollars de projets bloqués ou retardés, illustrant un fossé grandissant entre les besoins technologiques des Gafam et les exigences citoyennes de préservation des ressources.
L'opposition dépasse désormais le cadre des riverains directs et a rallié une grande majorité de la population. Selon les sondages, plus de 70% des Américains s'opposent à la construction de centres de données d'IA dans leurs communautés locales.
En France, l'opposition prend également de l'ampleur, le pays comptant plus de 320 datacenters. De grands projets d'implantations (notamment en Île-de-France et en région Grand Est) provoquent des mobilisations citoyennes massives, récoltant des milliers d'avis défavorables lors d'enquêtes publiques en raison de l'accaparement de terres agricoles et des rejets de chaleur.
Et vous ?
Que pensez-vous de la contestation généralisée et croissante à laquelle font face les projets de construction de centres de données ? Quel impact entrevoyez-vous sur la filière intelligence artificielle ?
Voir aussi :
La rébellion contre les centres de données dédiés à l'IA prend de l'ampleur aux États-Unis : 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions, dont quatre ont adopté des mesures définitives
Pour la première fois, une ville californienne vote à une large majorité en faveur d'une interdiction définitive des centres de données, les habitants s'inquiétant de leurs effets négatifs sur l'environnement
Amazon, Microsoft et Google ont renoncé à la construction de centres de données de plusieurs milliards $ en raison de l'opposition locale et font face à des pressions concernant leur impact environnemental
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