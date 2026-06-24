Le modèle d'IA « Mythos » d'Anthropic a découvert des failles dans certains des systèmes informatiques les plus sensibles du gouvernement US lors d'un exercice de test, a confirmé un responsable américain

Un responsable américain a confirmé que le modèle dIA Mythos dAnthropic avait découvert des vulnérabilités dans certains des systèmes informatiques les plus sensibles du gouvernement lors dun exercice de test, comme la rapporté lagence de presse AP. Le responsable, sexprimant sous couvert danonymat auprès de lAssociated Press, a déclaré que les tests avaient été menés dans le cadre du projet Glasswing. En quelques heures, le modèle Mythos a identifié des failles dans des systèmes classifiés, bien que le responsable ait souligné que cela ne signifiait pas que lIA les avait exploitées. Mmalgré cette coopération dans le cadre des tests, les relations entre le géant de lIA Anthropic et ladministration Trump restent tendues.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et met laccent sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par danciens membres dOpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de lentreprise. Cette société privée était estimée à 965 milliards de dollars en mai 2026, ce qui en fait lentreprise spécialisée exclusivement dans lIA la plus valorisée au monde.
Mi-juin 2026, Anthropic a déclaré avoir reçu une directive de contrôle des exportations lui enjoignant de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers. Dans un article de blog, la société à l'origine du chatbot Claude a déclaré que des agences gouvernementales lui avaient ordonné d'empêcher tous les ressortissants étrangers d'accéder aux modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5, invoquant des raisons de sécurité nationale. Anthropic a déclaré avoir reçu cette injonction et que la lettre n'expliquait pas en détail les préoccupations spécifiques du gouvernement en matière de sécurité. Cette interdiction concerne également les étrangers se trouvant actuellement aux États-Unis, y compris ceux travaillant chez Anthropic.
Suite à cette injonction, la société a dû bloquer l'accès à tous dans l'immédiat, a-t-elle précisé. L'intelligence artificielle qui sous-tend le modèle Mythos AI d'Anthropic est particulièrement douée pour détecter les vulnérabilités logicielles, dont certaines sont restées inconnues pendant des décennies. Cette capacité a été utilisée par les autorités américaines et certaines entreprises pour combler des failles de sécurité. Cependant, dès le départ, on craignait quune telle IA ne devienne une cyberarme dangereuse entre de mauvaises mains.
Selon un rapport, l'administration Trump a restreint l'accès aux nouveaux modèles Mythos 5 et Fables 5 d'Anthropic par peur que leurs capacités avancées en cybersécurité ne profitent à des acteurs malveillants. Les autorités fédérales craignent que les modèles d'IA dotés de capacités de piratage avancées ne deviennent bientôt la norme. Toutefois, de nombreux experts soulignent que ces mesures sont vaines face aux progrès technologiques inévitables. Selon eux, des outils aussi puissants seront bientôt accessibles mondialement via d'autres entreprises ou des projets open source.
Récemment, un responsable américain a confirmé que le modèle dIA Mythos dAnthropic avait découvert des vulnérabilités dans certains des systèmes informatiques les plus sensibles du gouvernement lors dun exercice de test, comme la rapporté lagence de presse AP. Le rapport ajoute que les résultats de cet exercice de test ont soulevé de nouvelles inquiétudes quant à la puissance et aux risques liés à lintelligence artificielle de pointe.
Le responsable, sexprimant sous couvert danonymat auprès de lAssociated Press, a déclaré que les tests avaient été menés dans le cadre du projet Glasswing, une initiative dirigée par Anthropic et impliquant des agences de renseignement américaines et des entreprises technologiques. En quelques heures, le modèle Mythos a identifié des failles dans des systèmes classifiés, bien que le responsable ait souligné que cela ne signifiait pas que lIA les avait exploitées.
Le sénateur démocrate Mark Warner a révélé lors dune audition au Sénat le 11 juin que loutil « avait pénétré dans la quasi-totalité de nos systèmes classifiés, non pas en quelques semaines, mais en quelques heures », citant des informations fournies par la NSA et le général Joshua Rudd, chef du Cyber Command.
Le rapport ajoute que malgré cette coopération dans le cadre des tests, les relations entre le géant de lIA Anthropic et ladministration Trump restent tendues. Au début du mois, ladministration Trump a ordonné à Anthropic dempêcher les ressortissants étrangers daccéder à ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5, invoquant des craintes en matière de cybersécurité.
Anthropic sest conformé à cette directive en désactivant les modèles pour tous ses clients, mais a déclaré que cette mesure était inutile. Cette décision faisait suite au décret présidentiel de Trump exigeant un contrôle fédéral des systèmes dIA avancés afin dévaluer les risques pour la sécurité nationale avant leur mise à disposition du public.
Le rapport ajoute par ailleurs que plus dune centaine de responsables et dexperts en cybersécurité, dont des dirigeants dAdobe et de Nvidia, ont exhorté ladministration à lever ces restrictions, avertissant que la mise à lécart des modèles dAnthropic pourrait affaiblir les défenses américaines. Ils ont fait valoir que Mythos était efficace pour détecter les failles, mais quil nétait « pas particulièrement performant » par rapport à dautres modèles de base et open source.
L'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale. Cette décision repose sur des craintes de cyberattaques potentielles et de contournement des garde-fous techniques par des acteurs étrangers. Bien qu'Anthropic conteste la gravité de ces failles, la Maison Blanche a imposé des contrôles à l'exportation inédits qui interdisent l'accès aux modèles même pour les employés étrangers de l'entreprise. Anthropic cherche à lever l'interdiction, tandis que les experts s'inquiètent de l'impact de cette décision sur la compétitivité des États-Unis face à la concurrence mondiale.
Source : AP
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