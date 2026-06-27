Ford réembauche 350 ingénieurs après l'échec de l'IA à préserver l'expertise ou à former les juniors, les dirigeants ayant admis que le recours excessif à l'IA pour la conception s'était révélé insuffisant

Ford a réembauché plus de 350 ingénieurs expérimentés après avoir constaté que l'intelligence artificielle (IA) n'avait pas permis de préserver l'expertise nécessaire ni de former les jeunes ingénieurs. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que le recours excessif à l'IA dans les processus de conception et de contrôle qualité n'avait pas donné les résultats escomptés, provoquant des problèmes lors du lancement de ses nouveaux modèles. Pour remédier à la situation, le constructeur automobile a adopté une nouvelle stratégie alliant compétences humaines et IA. Elle a notamment réentraîné ses systèmes d'IA en exploitant le savoir-faire des ingénieurs, ajouté de nouveaux tests de validation basés sur l'IA et renforcé les équipes chargées de l'assurance qualité logicielle. Cet épisode illustre le fait que, même si l'automatisation promet efficacité et évolutivité, l'expertise humaine reste indispensable.
La Ford Motor Company (communément appelée Ford) est un constructeur automobile multinational américain dont le siège social est situé à Dearborn, dans le Michigan, aux États-Unis. Elle a été fondée par Henry Ford et constituée en société le 16 juin 1903. L'entreprise commercialise des voitures et des véhicules utilitaires sous la marque Ford, ainsi que des véhicules de luxe sous sa marque Lincoln. Ford est le deuxième constructeur automobile américain, derrière General Motors, et le sixième au monde. En 2023, l'entreprise a produit 4,4 millions de voitures et employait environ 177 000 personnes dans le monde entier.
En juillet 2025, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que l'IA remplacerait la moitié des emplois de bureau dans les années à venir. Il a toutefois estimé que les métiers manuels resteraient largement à l'abri de cette transformation, car leur automatisation est plus complexe et plus coûteuse en raison des contraintes physiques et techniques qu'ils impliquent.
Selon la dernière étude « Initial Quality Study » menée par J.D. Power aux États-Unis, Ford Motor Company est arrivé en tête du classement des constructeurs automobiles grand public, une première depuis 16 ans. Cette réussite témoigne de l'amélioration de l'expérience des premiers propriétaires sur l'ensemble des modèles phares.
Cependant, derrière cette nouvelle se cache une réalité interne révélatrice : Ford a dû faire appel à des ingénieurs chevronnés pour corriger les erreurs introduites par ses propres systèmes automatisés et outils d'IA. Les dirigeants ont admis que le recours excessif à lIA pour les processus de conception et de contrôle qualité sétait révélé insuffisant.
Charles Poon, vice-président de lingénierie matérielle des véhicules chez Ford, a déclaré que lentreprise avait cru « à tort » que le simple fait dintroduire lIA et de mettre à jour les exigences de conception permettrait de produire des véhicules de haute qualité. En réalité, le départ dingénieurs expérimentés avant que leur connaissance approfondie de lentreprise nait pu être entièrement intégrée dans les données et les algorithmes a entraîné des lacunes. Des problèmes sont apparus dans des domaines complexes tels que le lancement de nouveaux modèles, notamment lExplorer et lAviator, et ont été aggravés par les difficultés rencontrées dans la chaîne dapprovisionnement en période de pandémie.
L'entreprise est désormais en tête du secteur en matière de rappels de véhicules, ce qui souligne l'ampleur des problèmes de qualité rencontrés par le passé.
Pour redresser la situation, Ford a embauché, promu ou réembauché plus de 350 ingénieurs expérimentés au cours des trois dernières années. Ces vétérans réentraînent les systèmes dIA, encadrent les nouveaux collaborateurs et aident à identifier les cas limites que lautomatisation na pas détectés. Le constructeur automobile a également déployé plus de 100 000 nouveaux tests basés sur lIA pour une validation rapide des logiciels et a créé une équipe dédiée de 40 personnes chargée de lassurance qualité logicielle.
Ford passe d'une culture réactive, axée sur la « détection et la correction », à une culture axée sur la prévention. Le directeur des opérations, Kumar Galhotra, a souligné que l'entreprise privilégie désormais les indicateurs précoces et la collaboration interfonctionnelle entre les équipes chargées des logiciels, du matériel, de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, plutôt que de se contenter d'analyser les problèmes une fois qu'ils se sont manifestés.
Cet épisode constitue une leçon claire pour le secteur automobile, qui s'appuie de plus en plus sur l'IA et les véhicules définis par logiciel. Si l'automatisation promet rapidité et évolutivité, l'expérience de Ford montre que des données de haute qualité et l'expertise humaine restent indispensables dans un domaine où la sécurité est primordiale et où les défauts ne peuvent pas être simplement corrigés a posteriori. Les récents résultats de l'étude de J.D. Power démontrent qu'un juste équilibre entre technologie et expérience peut apporter des avantages tangibles aux clients.
Le cas de Ford reflète également une évolution plus large des stratégies d'adoption de l'IA en entreprise. Après des vagues de licenciements motivées par les promesses d'automatisation, certaines entreprises recommencent à recruter, car les gains escomptés ne se sont pas concrétisés. Selon les données de la société d'analyse Visier, les entreprises réembauchent une part croissante des salariés précédemment licenciés, ce qui montre que les technologies d'IA ne remplacent pas encore les travailleurs à l'échelle anticipée par certains dirigeants. Cette tendance survient alors que 95 % des entreprises n'ont pas encore obtenu les retours financiers escomptés de leurs investissements dans cette technologie.
Source : Ford
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