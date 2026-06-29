Selon des chercheurs en sécurité, GLM-5.2 de la start-up chinoise spécialisée dans l'IA Z.ai est désormais capable de rivaliser avec Claude Mythos en matière de détection de failles de sécurité logicielle

Selon un nouvel article du Wall Street Journal, des chercheurs en sécurité affirment que le modèle GLM-5.2 de la start-up chinoise spécialisée dans lIA, Z.ai, est désormais capable de rivaliser avec Mythos lorsquil sagit de détecter des failles de sécurité logicielles, même sil reste en retrait par rapport à Anthropic et OpenAI pour les tâches de raisonnement plus générales. Ce modèle est également open source, ce qui signifie que nimporte qui peut le télécharger, le modifier et lexécuter sur son propre matériel sans dépendre dun fournisseur de services cloud. Cette flexibilité le rend attractif pour les entreprises, mais elle soulève également des inquiétudes quant à la possibilité que des cybercriminels puissent ladapter à des fins offensives.
Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co., Ltd., connue à linternational sous le nom de Z.ai, est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans lintelligence artificielle (IA). En dehors de la Chine, lentreprise était auparavant connue sous le nom de Zhipu AI jusquà son changement de nom en 2025. Le produit phare de Z.ai est la famille de grands modèles de langage GLM (General Language Model), que lentreprise commercialise sous licence MIT libre et open source depuis juillet 2025. En 2024, elle figurait parmi les « tigres de lIA » chinois selon les investisseurs et était considérée comme le troisième acteur du marché des LLM dans le secteur chinois de lIA, daprès lInternational Data Corporation. En janvier 2025, le ministère américain du Commerce a inscrit lentreprise sur sa liste noire (Entity List) pour des raisons de sécurité nationale.
Depuis mi-juin 2026, le nouveau modèle GLM-5.2 s'impose comme la référence dominante parmi les IA en accès libre. Bien qu'il conserve la même architecture que son prédécesseur, GLM-5.2 affiche des progrès fulgurants en matière de raisonnement scientifique et de capacités agentiques, rivalisant même avec des modèles propriétaires de premier plan. Son efficacité repose sur une fenêtre de contexte élargie à un million de tokens et une précision accrue qui réduit significativement les hallucinations. Le nouveau modèle GLM-5.2 à poids ouverts de Z.ai surpasse le GPT-5.5 d'OpenAI dans plusieurs tests de performance en codage à long terme, pour un coût six fois moindre.
Ce n'était pas une première pour l'entreprise d'IA. Le 11 février 2026, quelques jours avant le Nouvel An lunaire chinois, Z.ai a déployé GLM-5, un modèle de langage massif doté de 744 milliards de paramètres totaux (dont 40 milliards actifs par token), marquant un tournant historique dans la course mondiale à l'IA. Sur le benchmark SWE-bench Verified, qui évalue les capacités en ingénierie logicielle réelle, GLM-5 atteint un score de 77,8%, surpassant Gemini 3 Pro de Google (76,2%) et se rapprochant dangereusement de Claude Opus 4.5 qui culmine à 80,9%. Pour un modèle open source sous licence MIT, disponible librement et déployable sur infrastructure privée, c'était une prouesse sans précédent, notamment à un prix jusqu'à 10 fois moins élevé.
Au cours des dernières semaines, Mythos dAnthropic a été considéré comme la référence absolue en matière de cybersécurité basée sur lIA. Cette avance pourrait déjà être en train de samenuiser. Selon un nouvel article du Wall Street Journal, des chercheurs en sécurité affirment que le modèle GLM-5.2 de la start-up chinoise spécialisée dans lIA, Z.ai, est désormais capable de rivaliser avec Mythos lorsquil sagit de détecter des failles de sécurité logicielles, même sil reste en retrait par rapport à Anthropic et OpenAI pour les tâches de raisonnement plus générales.
GLM-5.2 serait désormais capable de rivaliser avec Claude Mythos en matière de détection de failles de sécurité
Daprès le rapport, les chercheurs ont constaté que le GLM-5.2 était aussi performant que Mythos pour identifier les bogues logiciels, une capacité qui prend de plus en plus dimportance alors que les entreprises se livrent à une course contre la montre pour corriger les failles avant que les pirates ne puissent les exploiter. Ce modèle est également open source, ce qui signifie que nimporte qui peut le télécharger, le modifier et lexécuter sur son propre matériel sans dépendre dun fournisseur de services cloud. Cette flexibilité le rend attractif pour les entreprises, mais elle soulève également des inquiétudes quant à la possibilité que des cybercriminels puissent ladapter à des fins offensives.
Le rapport prend soin de souligner que cela ne signifie pas pour autant que la Chine ait dépassé les États-Unis en matière dIA de manière générale. Le GLM-5.2 reste en retrait par rapport à Anthropic et OpenAI pour de nombreuses tâches générales. Mais en matière de cybersécurité, où même de petites améliorations peuvent avoir des conséquences considérables dans le monde réel, lécart de performances sest considérablement réduit. Selon les données de référence citées par le Journal, le GLM-5.2 a même surpassé Claude Opus 4.8 dans certaines évaluations de sécurité, tandis que les chercheurs affirment que des instructions supplémentaires lui permettent datteindre des performances de détection de bogues équivalentes à celles de Mythos.
Il est intéressant de noter que tout cela survient à un moment plutôt délicat pour le secteur américain de lIA. Alors que des entreprises comme Anthropic et OpenAI ont passé ces dernières semaines à restreindre laccès à leurs modèles de pointe les plus avancés pour des raisons de sécurité nationale, les laboratoires chinois ont pris le contre-pied en publiant des alternatives open-weight de plus en plus performantes que tout le monde peut télécharger et exécuter.
L'administration Trump a restreint l'accès aux nouveaux modèles Mythos 5 et Fables 5 d'Anthropic par peur que leurs capacités avancées en cybersécurité ne profitent à des acteurs malveillants. Les autorités fédérales craignent que les modèles d'IA dotés de capacités de piratage avancées ne deviennent bientôt la norme. Toutefois, de nombreux experts soulignent que ces mesures sont vaines face aux progrès technologiques inévitables. Selon eux, des outils aussi puissants seront bientôt accessibles mondialement via d'autres entreprises ou des projets open source. Le jour même de l'interdiction, la startup Z.ai a publié son modèle open source de pointe, GML-5.2.
Ce qui est amusant, cest que ce débat faisait déjà rage en public. Il y a quelques jours à peine, Elon Musk avait prédit que les laboratoires chinois dIA rattraperaient probablement le modèle phare dAnthropic, Fable 5, dici le premier trimestre 2027, du moins en termes de performances aux benchmarks. Le fondateur de Z.ai, Tang Jie, a rapidement réagi en répondant : « Ça ne prendra pas autant de temps. » Musk a ensuite clarifié sa position, faisant valoir que si la Chine pouvait égaler Anthropic sur les benchmarks dici là, atteindre le même niveau de « véritable utilité » constituerait un défi bien plus difficile à relever, saluant ainsi laccent mis par Anthropic sur lintelligence pratique.
Aujourdhui, le dernier rapport du Wall Street Journal donne un peu plus de poids à loptimisme de Tang. Au lieu de parler de benchmarks de programmation, il suggère que le GLM-5.2 est déjà à la hauteur de Mythos dAnthropic pour détecter les failles de sécurité, sans doute lune des applications dIA les plus précieuses dans le monde réel aujourdhui. Cela ne fait pas pour autant de la Chine le leader de lIA de pointe, mais une chose devient de plus en plus difficile à ignorer : la course à lIA nest plus une avance confortable pour les États-Unis.
Source : WSJ
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