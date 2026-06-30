laissant les États à la recherche de solutions équilibristes
Les analystes suggèrent que la résistance citoyenne face à l'IA ne fait que commencer. Ce phénomène est marqué par des protestations contre les centres de données et une méfiance politique croissante. Bien que les préoccupations concernant l'emploi et la sécurité soient réelles, un rejet massif risquerait de freiner des progrès sociétaux majeurs et de compromettre la compétitivité nationale. Pour désamorcer cette hostilité populaire, certains analystes proposent de partager plus largement les bénéfices économiques générés par cette technologie tout en imposant des réglementations strictes sur les risques critiques liés aux infrastructures d'IA.
L'IA suscite une inquiétude grandissante au sein de la population occidentale, provoquant de vives oppositions. Aux États-Unis, les protestations ont déjà fait échouer des projets de centres de données d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, et jusqu'à 40 % des électeurs souhaiteraient même voir l'IA bannie de la plupart des secteurs industriels. Des politiques ont perdu des élections en raison de leur soutien aux centres de données.
Cette hostilité n'en est qu'à ses débuts, et la construction de centres de données génère paradoxalement plus de rejet local que l'installation de réacteurs nucléaires. Cette méfiance généralisée s'explique en grande partie par les avertissements alarmistes des patrons du secteur eux-mêmes, qui évoquent souvent des suppressions d'emplois ou des menaces existentielles pour la survie de l'humanité face à de potentiels super-virus générés par l'IA.
Selon un récent rapport de The Economist, la levée de boucliers ne fait que commencer, car la technologie nen est elle-même quà ses débuts. En raison de cette hostilité populaire croissante, les candidats aux élections, en Europe et aux États-Unis, font de moins en moins allusion à l'IA dans leurs discours.
La pression populaire face aux dangers d'un freinage technologique
Autrefois présentés par les politiciens comme de formidables opportunités de développement économique, les centres de données d'IA sont aujourd'hui perçus comme une menace majeure par les citoyens. Les opposants dénoncent l'impact environnemental de ces infrastructures, pointant du doigt leurs surconsommations d'électricité et d'eau. En Europe, les dirigeants sont appelés à protéger les ressources naturelles déjà surexploitées.
Les données statistiques illustrent un rejet écrasant de ces infrastructures. Une enquête Reuters/Ipsos révèle que 57 % des Américains s'opposent catégoriquement à la construction d'un centre de données dans leur région, tandis qu'un maigre 14 % se sent à l'aise à l'idée de vivre à proximité de telles installations.
Les gouvernements et politiciens se retrouvent face à un choix difficile : cesser de promouvoir la construction de ces infrastructures gigantesques ou continuer à les soutenir au risque de perdre les votes de leurs électeurs. The Economist met en garde : céder à cette pression populaire et entraver le développement de l'IA par des réglementations excessives ou en limitant la puissance de calcul représente un risque économique et stratégique majeur.
Selon les patrons de l'industrie, l'IA possède le potentiel de stimuler considérablement la productivité et les revenus, d'améliorer les technologies vertes ou encore d'aider à trouver des remèdes à des maladies aujourd'hui incurables, de la même manière que l'électricité ou la machine à vapeur ont transformé le monde en leur temps. De ce fait, entraver le développement de l'IA sous la pression populaire représente un risque majeur pour les pays.
Sur le plan géopolitique, si les États-Unis freinent leurs avancées sous la pression de l'opinion publique, ils risquent de céder leur avance technologique, cybernétique et militaire à des nations comme la Chine. Pour l'Europe et le Canada, déjà prudents, s'isoler pendant que le reste du monde progresse pourrait entraîner un retard irrattrapable. En France, des élus proposent d'ériger les centres de données en « projets d'intérêt national majeurs ».
L'Europe est appelée à protéger ses ressources déjà surexploitées
La demande croissante en eau pour alimenter les ambitions américaines en matière d'IA survient alors même que les réseaux d'approvisionnement en eau, qui se détériorent à travers le pays, ont besoin d'être modernisés. Sans surprise, de nombreuses entreprises du secteur s'attendent à ce que l'IA contribue à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau. Selon les experts, si rien nest fait, les conséquences pourraient être dramatiques.
En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient. Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
Le cimetière politique des élus favorables aux centres de données
La colère face à ces projets jugés destructeurs s'est rapidement transformée en une arme politique redoutable, balayant de nombreux élus qui avaient osé les soutenir. Dans l'Utah, le puissant président du Sénat de l'État et plusieurs fonctionnaires ont été battus lors des primaires pour avoir fait avancer le tentaculaire projet Stratos en ignorant les préoccupations exprimées par les communautés locales. Une situation qui profite à l'opposition.
« Est-ce que je pense que mon vote en faveur du centre de données ma coûté mon élection ? Oui, je le pense », a déclaré lancien commissaire du comté de Box Elder, Lee Perry, après avoir reconnu sa défaite aux primaires, alors quil avait voté en faveur du projet Stratos, une initiative très controversée.
Dan Cassino, professeur de sciences politiques à l'université Fairleigh Dickinson et directeur du FDU Poll, a fait valoir que les centres de données sont déjà devenus un enjeu majeur dans les primaires, l'accessibilité financière étant désormais au cur de la politique américaine et les prix de l'énergie étant devenus « le symbole actuel de l'accessibilité financière ». Selon lui, ces projets imposent un compromis inacceptable pour les résidents.
« Rien de tout cela naurait dimportance si les électeurs appréciaient ce que leur apportent les centres de données, mais ils nen voient pas lintérêt. Vous paierez lénergie plus cher, mais soit vous perdrez votre emploi, soit votre plan dépargne retraite seffondrera : ce nest pas un compromis que la plupart des électeurs sont prêts à accepter », a ajouté Dan Cassino. Les politiques évoquent désormais de moins en moins l'IA dans leurs discours.
Le désastre sanitaire causé par les centres de données pour l'IA
Une étude a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO2 émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'auteur indique : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommation exposés aux PM2,5 ».
Nicholas Muller fait référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'auteur.
Sortir de l'impasse par une approche politique pragmatique et ciblée
Selon le rapport de The Economist sur la situation, face à ces enjeux colossaux, les gouvernements doivent adopter une approche incrémentale et flexible, en avançant pas à pas pour gérer les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent, plutôt que de chercher à définir de grands contrats sociaux illusoires. Selon le média, la première stratégie fondamentale consiste à « répartir le plus largement possible les bénéfices de l'IA au sein de la société ».
Cela passe par un soutien financier direct aux municipalités accueillant des infrastructures technologiques et par des politiques d'accompagnement, comme l'assurance salariale, pour aider les travailleurs à s'adapter aux bouleversements. Ensuite, les analystes estiment qu'il est également crucial de réglementer de manière très stricte les menaces réelles et graves liées à technologie, telles que le bioterrorisme ou les cyberattaques facilitées par l'IA.
« S'attaquer sérieusement à ces vrais dangers permettrait de désamorcer les arguments en faveur d'une interdiction totale et aveugle de la technologie ». Il est également essentiel de mesurer l'impact réel de la technologie et de s'appuyer sur des statistiques fiables pour dissiper les craintes souvent infondées.
Par exemple, la consommation d'eau des centres de données est devenue une préoccupation majeure, alors qu'elle resterait globalement bien inférieure à celle des terrains de golf américains. Enfin, l'État doit lui-même intégrer l'IA pour améliorer l'efficacité de ses services publics. Les citoyens seraient bien plus enclins à accepter cette disruption s'ils constataient qu'elle contribue à guérir leurs proches ou à faciliter l'apprentissage de leurs enfants.
Persuader la population que cette technologie sert ses intérêts est devenu tout aussi crucial que l'amélioration des modèles d'IA eux-mêmes. En fin de compte, la réussite de cette transition dépendra de la capacité des dirigeants à instaurer une confiance durable plutôt qu'à simplement optimiser les modèles techniques.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'opposition croissante aux centres de données d'IA ?
Que pensez-vous des approches proposées ci-dessus pour sortir de cette impasse ?
L'État peut-il réellement démontrer l'utilité de l'IA à travers son intégration dans les services publics ?
Une proposition appelle à répartir le plus largement possible les bénéfices de l'IA dans la société. Qu'en pensez-vous ?
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