Google lance Nano Banana 2 Lite, un nouveau modèle de génération d'images axé sur la rapidité et la réduction des coûts, et met à disposition la fonctionnalité de génération de vidéos Gemini Omni Flash

Google lance Nano Banana 2 Lite, un nouveau modèle de génération dimages axé sur la rapidité et la réduction des coûts pour une utilisation en entreprise. Conçu pour les organisations qui ont besoin de produire rapidement de grands volumes dimages, il peut générer des images à partir de texte en environ quatre secondes et coûte 0,034 dollar par image dune résolution de 1K. Google a également présenté Gemini Omni Flash, un nouveau modèle de génération vidéo désormais disponible en préversion publique. Le modèle prend en charge la génération de vidéos et le montage conversationnel à partir dentrées textuelles, dimages et de vidéos, avec un tarif fixé à 0,10 $ par seconde de vidéo générée.
Récemment, Google a lancé Nano Banana 2 Lite, un nouveau modèle de génération dimages axé sur la rapidité et la réduction des coûts pour une utilisation en entreprise. Conçu pour les organisations qui ont besoin de produire rapidement de grands volumes dimages, il peut générer des images à partir de texte en environ quatre secondes et coûte 0,034 dollar par image dune résolution de 1K. Ce modèle peut remplacer le Nano Banana dorigine et est accessible aux développeurs via Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent, tandis que les utilisateurs lambda peuvent y accéder via le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini, NotebookLM, Google Photos, Google Stitch, Google Flow et Google Ads.
Google a également présenté Gemini Omni Flash, un nouveau modèle de génération vidéo désormais disponible en préversion publique. Les développeurs peuvent y accéder via Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Enterprise Agent, tandis que les consommateurs peuvent lutiliser dans lapplication Gemini et Google Flow. Le modèle prend en charge la génération de vidéos et le montage conversationnel à partir dentrées textuelles, dimages et de vidéos, avec un tarif fixé à 0,10 $ par seconde de vidéo générée.
Omni Flash prend en charge les montages vidéo en langage naturel, les références multimodales et les graphiques synchronisés avec les actions à lécran. Pour linstant, la préversion est limitée à des clips de 10 secondes, mais des durées plus longues, des références audio et une prise en charge plus étendue de lAPI sont prévues dans le cadre de futures mises à jour. Malgré cette courte durée, les résultats semblent toutefois très satisfaisants.
Voici l'annonce de Google :
Commencez à créer avec Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash
Aujourdhui, nous vous permettons dexpérimenter, daffiner et de déployer vos idées plus rapidement et plus facilement grâce à deux lancements majeurs :
- Découvrez Nano Banana 2 Lite : notre modèle dimage le plus rapide et le plus économique de la gamme Nano Banana à ce jour, conçu pour offrir un débit élevé, une grande rapidité et une évolutivité optimale. Nano Banana 2 Lite est disponible dès aujourdhui dans Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent. Il est également déployé dès aujourdhui sur les interfaces grand public de Google, notamment le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini et de nombreux autres produits.
- Gemini Omni Flash à la disposition des développeurs : notre modèle de haute qualité et économique pour la génération de vidéos et le montage conversationnel est désormais disponible pour la première fois dans Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent. Omni Flash est également disponible dans lapplication Gemini et Google Flow.
La création à partir de médias génératifs repose souvent sur des itérations créatives. Grâce à ces deux modèles, les développeurs peuvent créer des expériences multimédias complètes de bout en bout, alliant la génération rapide dimages à la création et au montage vidéo. Que votre workflow nécessite de générer des milliers dimages ou de monter des séquences vidéo à plusieurs échanges, vous disposez désormais de deux nouveaux modèles pour développer plus rapidement, itérer en toute fluidité et donner vie à votre vision créative.
Nano Banana 2 Lite : notre modèle Gemini Image le plus rapide et le plus économique
Nano Banana 2 Lite (gemini-3.1-flash-lite-image) est conçu pour lidéation rapide et les pipelines de développement à haute vélocité où la vitesse et le coût constituent les principales contraintes. Cest le modèle que nous recommandons aux développeurs utilisant actuellement notre première version de Nano Banana (gemini-2.5-flash-image) ; vous pouvez le remplacer dès maintenant pour bénéficier immédiatement davantages significatifs sur tous les axes de performance clés.
Nano Banana 2 Lite excelle dans les domaines suivants :
- Latence : génère des images à partir de texte en 4 secondes. Cela en fait loutil idéal pour le prototypage interactif et lesquisse visuelle rapide.
- Rentabilité (0,034 $ pour 1 000 images) : un choix économique pour les développeurs axés sur lesquisse, la conceptualisation, la gestion des budgets opérationnels ou une utilisation à faible bande passante.
Tout en privilégiant la vitesse, Nano Banana 2 Lite conserve une fidélité fiable aux instructions génératives, une forte cohérence des caractères et un rendu lisible du texte dans les images.
Comprendre la gamme Nano Banana
- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) : Conçu pour la vitesse. Optimisé pour les flux de travail en temps quasi réel et à haut volume où une latence ultra-faible est essentielle.
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) : Le modèle polyvalent et performant. Il offre une haute qualité avec une latence réduite, proposant le meilleur équilibre entre performances et coût.
- Nano Banana Pro (image Gemini 3 Pro) : optimisé pour les cas dutilisation complexes et professionnels. Il offre le contrôle le plus robuste et un raisonnement avancé pour les tâches où la précision prime sur la vitesse.
- Nano Banana (image Gemini 2.5 Flash) : notre modèle historique. Nous recommandons de passer à Nano Banana 2 Lite pour bénéficier dune meilleure qualité, de vitesses plus élevées et de coûts réduits.
Pour consulter la liste complète des capacités des modèles et découvrir comment les intégrer, consultez la documentation destinée aux développeurs.
Parallèlement à son lancement sur les plateformes de développement, Nano Banana 2 Lite fait également son apparition sur les interfaces grand public de Google, notamment le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini, NotebookLM, Google Photos, Stitch, Google Flow et Google Ads.
Profitez dun montage et dune génération vidéo de haute qualité et économiques avec Gemini Omni Flash
Lors de la Google I/O, nous avons présenté Gemini Omni Flash, le modèle qui allie le raisonnement multimodal de Gemini à la génération et au montage vidéo. Aujourdhui, Gemini Omni Flash (gemini-omni-flash-preview) est mis à la disposition des développeurs via lAPI Gemini et Google AI Studio. Il prend en charge de manière native la génération de vidéos de haute qualité et le montage conversationnel à partir dune combinaison dentrées textuelles, dimages et de vidéos. Ce modèle est proposé à un prix compétitif de 0,10 $ par seconde de vidéo générée, soit le même tarif que Veo 3.1 Fast.
Omni Flash excelle dans les domaines suivants :
- Montage vidéo conversationnel : peaufinez et montez vos vidéos à laide du langage naturel.
- Référencement multimodal : combinez des données telles que des images, du texte et de la vidéo pour garder le contrôle et assurer la cohérence de votre scène.
- Connaissances du monde réel : Omni sappuie sur les connaissances de Gemini, notamment en histoire, en biologie et en logique narrative, pour créer des vidéos captivantes.
- Synchronisation du texte et de laction : reliez directement le texte et les éléments graphiques aux actions de la vidéo, grâce à de simples invites.
Limites :
- Omni permet actuellement de générer des vidéos de 10 secondes ; des durées plus longues seront bientôt disponibles.
- Le téléchargement de références audio et lextension de scène ne sont pas encore pris en charge par lAPI Gemini pour ce modèle.
- Les références vidéo dune durée maximale de 3 secondes sont acceptées par le schéma de lAPI, mais ne sont pas correctement traitées par le modèle pour le moment.
- La cohérence des personnages lors des changements de scène ou des mouvements de panoramique présente certaines limites, mais nous travaillons à laméliorer.
Gemini Omni est disponible en préversion publique dès aujourdhui dans Google AI Studio et via lAPI Gemini. Pour consulter la liste complète des capacités du modèle et des restrictions spécifiques à chaque région, consultez la documentation destinée aux développeurs.
Créez dès aujourdhui avec ces deux modèles
La véritable magie opère lorsque vous enchaînez ces modèles. Utilisez Nano Banana 2 Lite comme modèle de génération dimages à haute vitesse, puis transmettez cette image comme référence à Gemini Omni Flash pour lanimer et en faire une vidéo de haute qualité. De plus, en utilisant lAPI Interactions pour ces expériences en plusieurs étapes, vous pouvez conserver lhistorique et le contexte de la session, ce qui permet aux utilisateurs denchaîner jusquà trois modifications consécutives.
Pour vous aider à vous lancer, nous avons créé quelques applications de démonstration que vous pouvez remixer et qui vous permettent de découvrir comment associer Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash au sein dun même flux de travail.
Développez en toute sécurité et transparence
Sappuyant sur linfrastructure sécurisée de Google, Gemini Omni et Nano Banana 2 Lite utilisent le tatouage numérique SynthID. Vous pouvez vérifier le contenu généré par lIA via lapplication Gemini, Gemini dans Chrome ou la recherche. Découvrez comment nous développons nos outils de vérification pour vous aider à comprendre comment le contenu a été créé et modifié sur le Web.
Source : Annonce de Google
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