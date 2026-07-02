Google lance Nano Banana 2 Lite, un nouveau modèle de génération d'images axé sur la rapidité et la réduction des coûts, et met à disposition la fonctionnalité de génération de vidéos Gemini Omni Flash

Commencez à créer avec Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash



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Récemment, Google a lancé Nano Banana 2 Lite, un nouveau modèle de génération dimages axé sur la rapidité et la réduction des coûts pour une utilisation en entreprise. Conçu pour les organisations qui ont besoin de produire rapidement de grands volumes dimages, il peut générer des images à partir de texte en environ quatre secondes et coûte 0,034 dollar par image dune résolution de 1K. Ce modèle peut remplacer le Nano Banana dorigine et est accessible aux développeurs via Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent, tandis que les utilisateurs lambda peuvent y accéder via le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini, NotebookLM, Google Photos, Google Stitch, Google Flow et Google Ads.Google a également présenté Gemini Omni Flash, un nouveau modèle de génération vidéo désormais disponible en préversion publique. Les développeurs peuvent y accéder via Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Enterprise Agent, tandis que les consommateurs peuvent lutiliser dans lapplication Gemini et Google Flow. Le modèle prend en charge la génération de vidéos et le montage conversationnel à partir dentrées textuelles, dimages et de vidéos, avec un tarif fixé à 0,10 $ par seconde de vidéo générée.Omni Flash prend en charge les montages vidéo en langage naturel, les références multimodales et les graphiques synchronisés avec les actions à lécran. Pour linstant, la préversion est limitée à des clips de 10 secondes, mais des durées plus longues, des références audio et une prise en charge plus étendue de lAPI sont prévues dans le cadre de futures mises à jour. Malgré cette courte durée, les résultats semblent toutefois très satisfaisants.Voici l'annonce de Google :Aujourdhui, nous vous permettons dexpérimenter, daffiner et de déployer vos idées plus rapidement et plus facilement grâce à deux lancements majeurs :- Découvrez Nano Banana 2 Lite : notre modèle dimage le plus rapide et le plus économique de la gamme Nano Banana à ce jour, conçu pour offrir un débit élevé, une grande rapidité et une évolutivité optimale. Nano Banana 2 Lite est disponible dès aujourdhui dans Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent. Il est également déployé dès aujourdhui sur les interfaces grand public de Google, notamment le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini et de nombreux autres produits.- Gemini Omni Flash à la disposition des développeurs : notre modèle de haute qualité et économique pour la génération de vidéos et le montage conversationnel est désormais disponible pour la première fois dans Google AI Studio, lAPI Gemini et la plateforme Gemini Enterprise Agent. Omni Flash est également disponible dans lapplication Gemini et Google Flow.La création à partir de médias génératifs repose souvent sur des itérations créatives. Grâce à ces deux modèles, les développeurs peuvent créer des expériences multimédias complètes de bout en bout, alliant la génération rapide dimages à la création et au montage vidéo. Que votre workflow nécessite de générer des milliers dimages ou de monter des séquences vidéo à plusieurs échanges, vous disposez désormais de deux nouveaux modèles pour développer plus rapidement, itérer en toute fluidité et donner vie à votre vision créative.Nano Banana 2 Lite (gemini-3.1-flash-lite-image) est conçu pour lidéation rapide et les pipelines de développement à haute vélocité où la vitesse et le coût constituent les principales contraintes. Cest le modèle que nous recommandons aux développeurs utilisant actuellement notre première version de Nano Banana (gemini-2.5-flash-image) ; vous pouvez le remplacer dès maintenant pour bénéficier immédiatement davantages significatifs sur tous les axes de performance clés.Nano Banana 2 Lite excelle dans les domaines suivants :- Latence : génère des images à partir de texte en 4 secondes. Cela en fait loutil idéal pour le prototypage interactif et lesquisse visuelle rapide.- Rentabilité (0,034 $ pour 1 000 images) : un choix économique pour les développeurs axés sur lesquisse, la conceptualisation, la gestion des budgets opérationnels ou une utilisation à faible bande passante.Tout en privilégiant la vitesse, Nano Banana 2 Lite conserve une fidélité fiable aux instructions génératives, une forte cohérence des caractères et un rendu lisible du texte dans les images.- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) : Conçu pour la vitesse. Optimisé pour les flux de travail en temps quasi réel et à haut volume où une latence ultra-faible est essentielle.- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) : Le modèle polyvalent et performant. Il offre une haute qualité avec une latence réduite, proposant le meilleur équilibre entre performances et coût.- Nano Banana Pro (image Gemini 3 Pro) : optimisé pour les cas dutilisation complexes et professionnels. Il offre le contrôle le plus robuste et un raisonnement avancé pour les tâches où la précision prime sur la vitesse.- Nano Banana (image Gemini 2.5 Flash) : notre modèle historique. Nous recommandons de passer à Nano Banana 2 Lite pour bénéficier dune meilleure qualité, de vitesses plus élevées et de coûts réduits.Pour consulter la liste complète des capacités des modèles et découvrir comment les intégrer, consultez la documentation destinée aux développeurs.Parallèlement à son lancement sur les plateformes de développement, Nano Banana 2 Lite fait également son apparition sur les interfaces grand public de Google, notamment le mode IA dans la recherche, lapplication Gemini, NotebookLM, Google Photos, Stitch, Google Flow et Google Ads.Lors de la Google I/O, nous avons présenté Gemini Omni Flash, le modèle qui allie le raisonnement multimodal de Gemini à la génération et au montage vidéo. Aujourdhui, Gemini Omni Flash (gemini-omni-flash-preview) est mis à la disposition des développeurs via lAPI Gemini et Google AI Studio. Il prend en charge de manière native la génération de vidéos de haute qualité et le montage conversationnel à partir dune combinaison dentrées textuelles, dimages et de vidéos. Ce modèle est proposé à un prix compétitif de 0,10 $ par seconde de vidéo générée, soit le même tarif que Veo 3.1 Fast.Omni Flash excelle dans les domaines suivants :- Montage vidéo conversationnel : peaufinez et montez vos vidéos à laide du langage naturel.- Référencement multimodal : combinez des données telles que des images, du texte et de la vidéo pour garder le contrôle et assurer la cohérence de votre scène.- Connaissances du monde réel : Omni sappuie sur les connaissances de Gemini, notamment en histoire, en biologie et en logique narrative, pour créer des vidéos captivantes.- Synchronisation du texte et de laction : reliez directement le texte et les éléments graphiques aux actions de la vidéo, grâce à de simples invites.Limites :- Omni permet actuellement de générer des vidéos de 10 secondes ; des durées plus longues seront bientôt disponibles.- Le téléchargement de références audio et lextension de scène ne sont pas encore pris en charge par lAPI Gemini pour ce modèle.- Les références vidéo dune durée maximale de 3 secondes sont acceptées par le schéma de lAPI, mais ne sont pas correctement traitées par le modèle pour le moment.- La cohérence des personnages lors des changements de scène ou des mouvements de panoramique présente certaines limites, mais nous travaillons à laméliorer.Gemini Omni est disponible en préversion publique dès aujourdhui dans Google AI Studio et via lAPI Gemini. Pour consulter la liste complète des capacités du modèle et des restrictions spécifiques à chaque région, consultez la documentation destinée aux développeurs.La véritable magie opère lorsque vous enchaînez ces modèles. Utilisez Nano Banana 2 Lite comme modèle de génération dimages à haute vitesse, puis transmettez cette image comme référence à Gemini Omni Flash pour lanimer et en faire une vidéo de haute qualité. De plus, en utilisant lAPI Interactions pour ces expériences en plusieurs étapes, vous pouvez conserver lhistorique et le contexte de la session, ce qui permet aux utilisateurs denchaîner jusquà trois modifications consécutives.Pour vous aider à vous lancer, nous avons créé quelques applications de démonstration que vous pouvez remixer et qui vous permettent de découvrir comment associer Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash au sein dun même flux de travail.Sappuyant sur linfrastructure sécurisée de Google, Gemini Omni et Nano Banana 2 Lite utilisent le tatouage numérique SynthID. Vous pouvez vérifier le contenu généré par lIA via lapplication Gemini, Gemini dans Chrome ou la recherche. Découvrez comment nous développons nos outils de vérification pour vous aider à comprendre comment le contenu a été créé et modifié sur le Web.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?