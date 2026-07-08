60 % des entreprises adopteront des équipes d'ingénierie logicielle plus petites dici 2029, mais celles qui sappuient sur l'IA pour supprimer des postes juniors affaibliront leur vivier de talents



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Dici 2029, 60 % des entreprises adopteront à grande échelle des équipes dingénierie logicielle plus petites, contre 15 % en 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. «», a déclaré Aliyah Camacho, analyste principale chez Gartner. «À mesure que lIA prend en charge davantage de tâches techniques routinières, elle libère les ingénieurs qui peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et linnovation, permettant ainsi lémergence de « tiny teams » (équipe plus petite). «», a déclaré Camacho. «La taille exacte des petites équipes variera selon lorganisation et les besoins liés à lensemble de fonctionnalités ou au produit quelles développent. «», a déclaré Camacho. «Comme les « tiny teams » sont soutenues par des équipes dingénierie de plateforme robustes, elles peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée grâce à des workflows standardisés et automatisés, ainsi quà des outils et capacités dIA en libre-service.Les équipes réduites ont besoin dingénieurs polyvalents et compétents, tels quun chef de produit, un concepteur dexpérience utilisateur (UX) ou dexpérience agent (AX), et au moins un ingénieur logiciel spécialisé en IA. Cependant, les responsables de lingénierie logicielle ne doivent pas cesser de recruter et de former des talents juniors. Au sein dune équipe réduite, les frontières traditionnelles entre les rôles dingénierie logicielle sestompent, chaque membre de léquipe assumant des responsabilités variées, allant de la compréhension des objectifs métier à la conception de produits, en passant par la supervision des agents IA.», a déclaré Camacho. Gartner prévoit que dici 2028, les organisations qui sappuient sur lIA pour supprimer des postes juniors videront de leur substance leur propre vivier de talents en génie logiciel.: GartnerPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?