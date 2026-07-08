IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

60 % des entreprises adopteront des équipes d'ingénierie logicielle plus petites d'ici 2029, mais celles qui s'appuient sur l'IA pour supprimer des postes juniors affaibliront leur vivier de talents

Le , par Alex
0 commentaire

60PARTAGES

3  0 
60 % des entreprises adopteront des équipes d'ingénierie logicielle plus petites dici 2029, mais celles qui sappuient sur l'IA pour supprimer des postes juniors affaibliront leur vivier de talents

Dici 2029, 60 % des entreprises adopteront à grande échelle des équipes dingénierie logicielle plus petites, contre 15 % en 2026, selon Gartner. La taille exacte des petites équipes variera selon lorganisation et les besoins liés à lensemble de fonctionnalités ou au produit quelles développent. Les petites équipes doivent être suffisamment réduites pour rester agiles et efficaces, et suffisamment grandes pour favoriser la diversité des idées ou des points de vue alternatifs. Cependant, les responsables de lingénierie logicielle ne doivent pas cesser de recruter et de former des talents juniors. Gartner prévoit que dici 2028, les organisations qui sappuient sur lIA pour supprimer des postes juniors videront de leur substance leur propre vivier de talents en génie logiciel.

Dici 2029, 60 % des entreprises adopteront à grande échelle des équipes dingénierie logicielle plus petites, contre 15 % en 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. « LIA est en train de transformer le génie logiciel. Elle redéfinit les rôles, réinvente les équipes et alimente la demande en ingénieurs logiciels, qui ne diminue pas », a déclaré Aliyah Camacho, analyste principale chez Gartner. « Les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante en logiciels et en applications complexes basées sur lIA dépasseront les gains defficacité générés par lIA. »

À mesure que lIA prend en charge davantage de tâches techniques routinières, elle libère les ingénieurs qui peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et linnovation, permettant ainsi lémergence de « tiny teams » (équipe plus petite). « Les "tiny teams" ne sont pas une stratégie doptimisation des coûts », a déclaré Camacho. « Il sagit dune restructuration des équipes visant à tirer le meilleur parti des capacités et des atouts tant humains que de lIA. »

La taille exacte des petites équipes variera selon lorganisation et les besoins liés à lensemble de fonctionnalités ou au produit quelles développent. « Aujourdhui, les petites équipes comptent généralement 4 à 5 membres, mais certaines nen nécessitent que 2 ou 3, ce qui deviendra plus courant à mesure que les compétences des employés et les capacités de lIA gagneront en maturité », a déclaré Camacho. « Plus important encore, les petites équipes doivent être suffisamment réduites pour rester agiles et efficaces, et suffisamment grandes pour favoriser la diversité des idées ou des points de vue alternatifs. »

Comme les « tiny teams » sont soutenues par des équipes dingénierie de plateforme robustes, elles peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée grâce à des workflows standardisés et automatisés, ainsi quà des outils et capacités dIA en libre-service.

Les équipes réduites ont besoin dingénieurs polyvalents et compétents, tels quun chef de produit, un concepteur dexpérience utilisateur (UX) ou dexpérience agent (AX), et au moins un ingénieur logiciel spécialisé en IA. Cependant, les responsables de lingénierie logicielle ne doivent pas cesser de recruter et de former des talents juniors. Au sein dune équipe réduite, les frontières traditionnelles entre les rôles dingénierie logicielle sestompent, chaque membre de léquipe assumant des responsabilités variées, allant de la compréhension des objectifs métier à la conception de produits, en passant par la supervision des agents IA.

« Ralentir le recrutement de juniors pourrait entraîner des écueils importants, notamment en entravant le transfert de connaissances, en restreignant le vivier de talents interne et en limitant le recrutement à des postes seniors plus coûteux et plus convoités », a déclaré Camacho. Gartner prévoit que dici 2028, les organisations qui sappuient sur lIA pour supprimer des postes juniors videront de leur substance leur propre vivier de talents en génie logiciel.

Source : Gartner

Et vous ?

Pensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Impact de l'IA sur le marché du travail : Claude Code étant largement utilisé pour le codage, les développeurs sont les professions les plus exposées au chômage, avec une couverture de 75 %

« Les développeurs font face à une crise d'identité qui frôle la dépression », selon un associé de Menlo Ventures, qui pointe l'augmentation de leur charge de travail due à la dette technique générée par l'IA

Une ingénieure logiciel obtient une exemption religieuse pour ne pas utiliser l'IA au travail, invoquant l'impact environnemental de l'IA et les risques de chômage : elle écrit désormais son code à la main
Vous avez lu gratuitement 1 176 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème