60 % des entreprises adopteront des équipes d'ingénierie logicielle plus petites dici 2029, mais celles qui sappuient sur l'IA pour supprimer des postes juniors affaibliront leur vivier de talents

Dici 2029, 60 % des entreprises adopteront à grande échelle des équipes dingénierie logicielle plus petites, contre 15 % en 2026, selon Gartner. La taille exacte des petites équipes variera selon lorganisation et les besoins liés à lensemble de fonctionnalités ou au produit quelles développent. Les petites équipes doivent être suffisamment réduites pour rester agiles et efficaces, et suffisamment grandes pour favoriser la diversité des idées ou des points de vue alternatifs. Cependant, les responsables de lingénierie logicielle ne doivent pas cesser de recruter et de former des talents juniors. Gartner prévoit que dici 2028, les organisations qui sappuient sur lIA pour supprimer des postes juniors videront de leur substance leur propre vivier de talents en génie logiciel.
Dici 2029, 60 % des entreprises adopteront à grande échelle des équipes dingénierie logicielle plus petites, contre 15 % en 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. « LIA est en train de transformer le génie logiciel. Elle redéfinit les rôles, réinvente les équipes et alimente la demande en ingénieurs logiciels, qui ne diminue pas », a déclaré Aliyah Camacho, analyste principale chez Gartner. « Les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante en logiciels et en applications complexes basées sur lIA dépasseront les gains defficacité générés par lIA. »
À mesure que lIA prend en charge davantage de tâches techniques routinières, elle libère les ingénieurs qui peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et linnovation, permettant ainsi lémergence de « tiny teams » (équipe plus petite). « Les "tiny teams" ne sont pas une stratégie doptimisation des coûts », a déclaré Camacho. « Il sagit dune restructuration des équipes visant à tirer le meilleur parti des capacités et des atouts tant humains que de lIA. »
La taille exacte des petites équipes variera selon lorganisation et les besoins liés à lensemble de fonctionnalités ou au produit quelles développent. « Aujourdhui, les petites équipes comptent généralement 4 à 5 membres, mais certaines nen nécessitent que 2 ou 3, ce qui deviendra plus courant à mesure que les compétences des employés et les capacités de lIA gagneront en maturité », a déclaré Camacho. « Plus important encore, les petites équipes doivent être suffisamment réduites pour rester agiles et efficaces, et suffisamment grandes pour favoriser la diversité des idées ou des points de vue alternatifs. »
Comme les « tiny teams » sont soutenues par des équipes dingénierie de plateforme robustes, elles peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée grâce à des workflows standardisés et automatisés, ainsi quà des outils et capacités dIA en libre-service.
Les équipes réduites ont besoin dingénieurs polyvalents et compétents, tels quun chef de produit, un concepteur dexpérience utilisateur (UX) ou dexpérience agent (AX), et au moins un ingénieur logiciel spécialisé en IA. Cependant, les responsables de lingénierie logicielle ne doivent pas cesser de recruter et de former des talents juniors. Au sein dune équipe réduite, les frontières traditionnelles entre les rôles dingénierie logicielle sestompent, chaque membre de léquipe assumant des responsabilités variées, allant de la compréhension des objectifs métier à la conception de produits, en passant par la supervision des agents IA.
« Ralentir le recrutement de juniors pourrait entraîner des écueils importants, notamment en entravant le transfert de connaissances, en restreignant le vivier de talents interne et en limitant le recrutement à des postes seniors plus coûteux et plus convoités », a déclaré Camacho. Gartner prévoit que dici 2028, les organisations qui sappuient sur lIA pour supprimer des postes juniors videront de leur substance leur propre vivier de talents en génie logiciel.
Source : Gartner
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