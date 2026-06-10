Une ingénieure logiciel obtient une exemption religieuse pour ne pas utiliser l'IA au travail, invoquant l'impact environnemental de l'IA et les risques de chômage : elle écrit désormais son code à la main

Erin Maus, une ingénieure informatique de Caroline du Nord, a obtenu une dérogation pour raisons religieuses lui permettant de ne pas utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son travail. Elle a expliqué que l'utilisation de l'IA était en contradiction avec sa foi, évoquant notamment les préoccupations liées à l'empreinte environnementale de cette technologie, à ses implications éthiques et aux risques de suppression d'emplois. Maus écrit et révise désormais son code entièrement à la main, prouvant ainsi que les méthodes de travail traditionnelles peuvent rivaliser avec la rapidité offerte par l'IA. Cette affaire met en lumière les interrogations croissantes concernant l'adoption de l'IA, les attentes sur le lieu de travail et la résistance à cette technologie.
Cette affaire survient alors que l'utilisation de l'IA dans le développement logiciel est de plus en plus présentée comme une évolution inévitable de la profession. L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a récemment affirmé que l'époque où les ingénieurs écrivaient du code ligne par ligne était révolue. Selon lui, les programmeurs jouent désormais le rôle de superviseurs auprès d'équipes d'« amis IA » chargés de produire le code. Schmidt a reconnu éprouver une certaine nostalgie face à la disparition de son métier tel qu'il l'a connu, tout en avertissant que les professionnels qui continuent à développer des logiciels à l'ancienne perdent leur temps.
Cette transformation rapide alimente également des préoccupations qui dépassent le cadre du secteur technologique. Peu après son élection, le pape Léon XIV a identifié l'IA comme l'un des problèmes les plus critiques auxquels l'humanité est confrontée. Lors de sa première rencontre avec les cardinaux, il a estimé que cette technologie soulevait des enjeux importants pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail.
Pour de nombreux employés de bureau, l'IA est devenue un peu comme le courrier électronique. On peut ne pas l'apprécier, mais les entreprises s'attendent généralement à ce que leurs employés l'utilisent. Certaines entreprises vont même jusqu'à classer leurs employés en fonction de la fréquence à laquelle ils utilisent des outils d'IA. Imaginez donc la surprise lorsqu'une femme travaillant dans une entreprise technologique a réussi à convaincre son employeur de la laisser faire exactement le contraire : ne pas utiliser du tout l'IA. Et non, ce n'était pas parce qu'elle n'aimait pas les chatbots ou qu'elle avait du mal avec la technologie. C'était en raison de ses convictions religieuses.
Erin Maus, une ingénieure logiciel de 34 ans, originaire de Caroline du Nord, a fait valoir que l'utilisation de l'IA était en contradiction avec sa foi en tant qu'universaliste unitarienne, une conception du monde selon laquelle les progrès technologiques doivent être guidés par une vision éthique de l'humanité.
En avril 2026, elle a officiellement demandé un aménagement lui permettant d'éviter d'utiliser des outils d'IA au travail. Erin Maus a invoqué des préoccupations liées à l'impact environnemental de l'IA, notamment ses besoins en énergie, en eau et en terres, ainsi que des préoccupations d'ordre éthique concernant le remplacement des travailleurs par cette technologie. Pour étayer son dossier, elle a consulté à la fois un avocat spécialisé en droit du travail et un pasteur de sa paroisse locale.
Un mois plus tard, elle a obtenu gain de cause.
Écrire du code à l'ancienne
Grâce à cet aménagement, elle peut continuer à faire quelque chose qui devient de plus en plus rare à l'ère de l'IA : écrire et réviser elle-même son code.
« J'écris mon code et je le révise à la main, ce qui peut paraître fou », a déclaré Erin Maus à Business Insider.
Elle a ensuite souligné un point que de nombreux programmeurs pourraient trouver amusant : « Il y a seulement deux ans, comment aurait-on pu faire autrement ? »
Dans un secteur technologique de plus en plus obnubilé par les assistants IA, son mode de travail fait presque figure de retour à une époque plus simple. Et selon elle, le fait de ne pas recourir à l'IA ne l'a pas ralentie. Elle a déclaré avoir récemment mené à bien une tâche de codage à la même vitesse qu'un collègue qui avait utilisé l'IA pour un travail presque identique.
« L'IA ne semble pas vraiment changer la donne », a-t-elle déclaré. « Ce sont vos principes qui comptent. »
Un signe d'une opposition croissante à l'IA ?
Le cas d'Erin Maus survient à un moment où la résistance à l'IA se fait de plus en plus sentir. Lors de certaines cérémonies de remise des diplômes universitaires cette année, des étudiants auraient hué des orateurs qui faisaient l'éloge de l'IA. Partout aux États-Unis, des habitants se sont opposés à la construction de centres de données dédiés à l'IA pour des raisons environnementales.
Les critiques à l'égard de l'IA proviennent également de sources inattendues.
Récemment, le pape Léon XIV a mis en garde contre les risques liés à l'IA, notamment le fait qu'elle pourrait aggraver les inégalités, attiser les conflits et porter atteinte à la dignité humaine si elle était principalement motivée par le profit plutôt que par des valeurs humaines. Cet avertissement figurait dans la première encyclique du pape consacrée à l'IA, intitulée Magnifica Humanitas, qui aborde à la fois les avantages et les risques liés à des technologies telles que ChatGPT, Claude et Gemini.
Le chef de l'Église catholique a également exhorté les prêtres à préserver leur jugement et leur réflexion personnels face à l'essor de cette technologie. Lors d'un échange à huis clos avec des membres du diocèse de Rome, qui a suivi un discours consacré au renouveau du ministère sacerdotal, il a abordé des questions liées à la prière, à l'étude et à la fraternité. Un prêtre présent lors de l'échange a rapporté que le souverain pontife avait invité les membres du clergé à « utiliser davantage leur cerveau et non l'intelligence artificielle » pour rédiger leurs homélies, estimant que cette pratique tendait à se répandre.
Sources : Erin Maus, Business Insider
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