Le 09 aout 2023, le pape François a publié un communiqué annonçant le thème de la Journée mondiale de la paix 2024 : "Intelligence artificielle et paix". Dans le communiqué, le bureau du pape François a appelé à "". Faisant écho à des sentiments éthiques communs liés à l'IA, il a déclaré que la société devait être vigilante à l'égard de la technologie afin "".Le 28 janvier 2025, le Vatican a appelé les gouvernements à surveiller de près le développement de l'intelligence artificielle (IA), avertissant que la technologie contenait "" dans sa capacité à diffuser des informations erronées.", indique un nouveau texte sur l'éthique de l'IA, rédigé par deux départements du Vatican et approuvé par le pape François. "", précise le texte.Le pape François, chef de l'Église catholique qui compte 1,4 milliard de membres depuis 2013, a attiré l'attention sur les questions éthiques liées à l'IA ces dernières années. La semaine du 20 janvier, il a envoyé un message sur l'IA au Forum économique mondial de Davos, avertissant les dirigeants politiques, économiques et commerciaux présents que la technologie soulevait des "" quant à l'avenir de l'humanité.Le pape a également parlé de la technologie lors du sommet du Groupe des Sept en Italie en juin 2024, et a déclaré que les gens ne devraient pas laisser les algorithmes décider de leur destin.Le nouveau document du Vatican, intitulé "Antica et nova" (ancien et nouveau), examine les conséquences de l'IA dans une série de secteurs, notamment le marché du travail, les soins de santé et l'éducation. "", indique le document. "Pour rappel, les IA prêtres ont déjà fait leur entrée dans les lieux de culte depuis un moment déjà. C’était le cas de "", l’IA prêtre lancée par le groupe Catholic Answers comme moyen novateur de diffuser l’évangile. Mais une utilisatrice de l’IA a été étonnée de recevoir l’absolution sacramentelle de ce dernier, ce qui a poussé Catholic Answers à le mettre à l’écart. Malgré les déboires de ce genre, les tentatives d’introduction de l'IA dans les lieux de culte continuent. Ainsi, le nouveau document du Vatican rappelle une des réalités de l’intelligence artificielle actuelle : elle reste un outil qui appelle à la règlementation.Pensez-vous que le nouveau document du Vatican est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?