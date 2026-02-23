Le pape Léon XIV demande aux prêtres d'utiliser leur cerveau, et non l'IA, pour rédiger leurs homélies, comme il le constate et l'entend actuellement

Lors d'un échange privé avec des prêtres du diocèse de Rome, le pape Léon XIV a répondu à quatre questions, leur donnant des conseils sur la prière, l'étude et la fraternité sacerdotale. Cette rencontre à huis clos a eu lieu après que Léon ait prononcé un discours public devant les prêtres, les invitant à « raviver la flamme » de leur ministère. Un prêtre présent à la réunion du 19 février dans la salle Paul VI du Vatican a déclaré : « Le pape nous a également invités à utiliser davantage notre cerveau et non l'intelligence artificielle [IA] pour préparer nos homélies, comme il le voit et l'entend faire actuellement »
Le pape Léon XIV, né Robert Francis Prevost, est le chef de l'Église catholique et le souverain de la Cité du Vatican. Il est le premier pape à être né aux États-Unis, le premier à avoir la double nationalité américaine et péruvienne, le premier issu de l'ordre de Saint-Augustin et le deuxième (après son prédécesseur immédiat, le pape François) originaire des Amériques. En tant que pape, il s'est toujours opposé aux conflits armés et au nationalisme, tout en défendant les droits des migrants. Il a lancé de nouvelles mises en garde contre l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle (IA).
En mai 2025, à peine élu, il a estimé que l'IA est l'un des problèmes les plus critiques auxquels l'humanité est confrontée. Il a notamment déclaré : « À notre époque, l'Église offre à tous le trésor de son enseignement social en réponse à une autre révolution industrielle et aux développements dans le domaine de l'intelligence artificielle qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. »
Récemment, lors d'un échange privé avec des prêtres du diocèse de Rome, le pape Léon XIV a répondu à quatre questions, leur donnant des conseils sur la prière, l'étude et la fraternité sacerdotale. Cette rencontre à huis clos a eu lieu après que Léon ait prononcé un discours public devant les prêtres, les invitant à « raviver la flamme » de leur ministère. « Le premier prêtre à prendre la parole était un jeune homme qui a demandé au pape comment l'Évangile pouvait s'incarner dans le monde des jeunes », selon un prêtre présent à la réunion du 19 février dans la salle Paul VI du Vatican.
Le prêtre a déclaré que la réponse du Pape à cette question était la suivante : « Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est le témoignage du prêtre ; ensuite, lorsqu'ils rencontrent des jeunes, ils doivent élargir leurs horizons pour toucher le plus grand nombre possible de jeunes. Pour cela, il est nécessaire de redécouvrir la valeur de la communion. » En réponse à une deuxième question, le pape a recommandé de bien connaître « la communauté dans laquelle on vit et travaille. Il est nécessaire de bien connaître la réalité. Pour aimer sa communauté, il faut la connaître. Il faut donc un réel effort commun pour mieux la comprendre et ainsi relever ensemble tous les défis qui se présentent ».
« Le pape nous a également invités à utiliser davantage notre cerveau et non l'intelligence artificielle [IA] pour préparer nos homélies, comme il le voit et l'entend faire actuellement », a déclaré le prêtre. « Et ici, le pape a fait une recommandation forte concernant la prière : nous, prêtres, devons prier c'est-à-dire rester avec le Seigneur ne pas tout réduire au bréviaire ou à quelques brefs moments de prière, mais vraiment réapprendre à écouter le Seigneur. »
La troisième question était plus réfléchie : aujourd'hui, en tant que prêtres, nous sommes incapables de nous réjouir du succès d'un autre confrère prêtre. Le pape a répondu que « nous sommes tous humains, mais nous devons donner le bon exemple, en particulier celui de la fraternité sacerdotale ». Il s'est longuement attardé sur la manière de cultiver l'amitié sacerdotale. Le pape leur a également rappelé de continuer à étudier. « Il doit s'agir d'une étude continue ; nous devons toujours rester à jour. Mais l'essentiel est de cultiver l'amitié sacerdotale, la fraternité sacerdotale », a déclaré le prêtre romain.
La dernière question concernait les prêtres âgés et leur solitude. Selon le prêtre, la réponse du Pape « a réaffirmé la nécessité de la fraternité, de la joie d'être ensemble. Nous devons rendre grâce, vivre véritablement la gratitude d'être prêtres, chaque jour depuis le jour de notre ordination, et remercier Dieu pour ce grand don, et vivre le sacerdoce avec gratitude. Et ici, une grande humilité est également requise. » « Personnellement, j'étais heureux », a conclu le prêtre. « Nous avons beaucoup apprécié le pape pour son discours très, très concret. »
Ces déclarations du pape Léon XIV faisait suite aux préoccupations exprimées par le Vatican qui a décrit l'IA comme porteuse de « l'ombre du mal ». En janvier 2025, le Vatican a appelé à une surveillance constante de l'intelligence artificielle (IA), mettant en garde contre le potentiel de "l'ombre du mal" dans la technologie, qui, selon lui, offre "une source d'opportunités formidables mais aussi de risques profonds". Dans un nouveau document destiné à conseiller les fidèles catholiques, l'Église a averti que la technologie devrait être règlementée, car "la désinformation peut se répandre involontairement" à cause de l'IA.
En outre, en septembre 2025, le pape Léon XIV a rejetté l'idée de créer une version IA de lui-même à lintention des catholiques du monde entier désireux d'avoir une audience virtuelle avec lui, sans avoir à se rendre au Vatican. Bien qu'il soit le premier pape originaire des États-Unis, berceau de la Silicon Valley, le dernier souverain pontife n'est pas enthousiasmé par l'idée de ce qu'il décrivait comme un « moi artificiel ». Son positionnement vient en opposition à celui de diverses obédiences religieuses dans lesquelles on assiste de plus en plus à lapparition dintelligences artificielles en lieu et place dhumains.
Source : Vatican News
