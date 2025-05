A peine élu, le nouveau pape Léon XIV s'exprime contre l'IA, comme l’un des problèmes les plus critiques auxquels l’humanité est confrontée : « Un défi pour la dignité humaine, la justice et le travail »



Cette mise en garde du pape Léon XIV fait suite aux préoccupations exprimées par le Vatican en janvier dernier, lorsqu'il a décrit l'IA comme porteuse de « l'ombre du mal » en raison de son rôle dans la diffusion d'informations erronées. Dans un document d'orientation destiné aux catholiques, l'Église a appelé à une surveillance rigoureuse, soulignant le double potentiel de l'IA, à la fois bénéfique et profondément néfaste.Lors de sa rencontre avec les cardinaux, le pape Léon XIV a fait référence à son homonyme, le pape Léon XIII (1878 à 1903), dont on se souvient qu'il a jeté les bases de la pensée sociale catholique moderne.En 1891, le pape Léon XIII a écrit une célèbre lettre ouverte à tous les catholiques, intitulée « Rerum Novarum » (« Du changement révolutionnaire »), dans laquelle il réfléchissait à la destruction de la vie des travailleurs par la révolution industrielle.Le samedi 10 mai, le pape Léon XIV a souligné la similitude avec l'IA, déclarant aux cardinaux : « À notre époque, l'Église offre à tous le trésor de son enseignement social en réponse à une autre révolution industrielle et aux développements dans le domaine de l'intelligence artificielle qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. »Vers la fin de son pontificat, le pape François s'est fait de plus en plus entendre sur les menaces que l'IA fait peser sur l'humanité et a appelé à l'élaboration d'un traité international pour la réglementer.« Il a été clairement vu dans l'exemple de tant de mes prédécesseurs, et plus récemment par le pape François lui-même, avec son exemple de dévouement total au service et à la simplicité sobre de la vie, son abandon à Dieu tout au long de son ministère et sa confiance sereine au moment de son retour à la maison du Père », a déclaré le pape Léon lors de l'assemblée. « Reprenons ce précieux héritage et poursuivons le chemin, inspirés par la même espérance qui naît de la foi ».Le discours du pape Léon XIV sur les dangers de l'IA a été prononcé après que le président américain Donald Trump a posté une image de lui-même en tant que pape, générée par l'IA, sur sa plateforme Truth Social, moins d'une semaine après avoir assisté aux funérailles du pape François, décédé à l'âge de 88 ans le lundi de Pâques.La Maison-Blanche l'a ensuite reposté sur son compte officiel X, JD Vance qualifiant la photo de plaisanterie.L'ancien premier ministre italien Matteo Renzi a écrit sur X : « C'est une image qui offense les croyants, insulte les institutions et montre que le leader de la droite mondiale aime faire le clown ».L'année dernière, une image générée par l'IA du pape François portant une luxueuse veste blanche est devenue virale, montrant à quel point les images réalistes de type deepfake peuvent se répandre rapidement en ligne.Le pape François avait souligné les graves préoccupations existentielles soulevées par les éthiciens et les défenseurs des droits de l'homme au sujet de la technologie qui promet de transformer la vie quotidienne d'une manière qui peut tout perturber, des élections démocratiques à l'art.Sa plus grande inquiétude concernait l'utilisation de l'IA dans le secteur de l'armement, où les systèmes d'armes à distance ont conduit à une « distanciation de l'immense tragédie de la guerre et à une perception moindre de la dévastation causée par ces systèmes d'armes et du fardeau de la responsabilité de leur utilisation ».La récente déclaration du pape Léon XIV s'aligne sur le cadre éthique du Vatican, qui condamne l'utilisation de l'IA dans la guerre . Ce document met en garde contre le fait que la délégation de décisions de vie ou de mort à des machines a contribué à « atténuer la perception » de la dévastation causée par les systèmes d'armes et le « poids de la responsabilité ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les propos du pape Léon XIV concernant l'IA crédibles ou pertinentes ?