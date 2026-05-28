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« Les programmeurs n'écrivent plus de code à la main, ils jouent désormais le rôle de superviseurs auprès d'équipes d'amis IA », déclare l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt

Le , par Alex
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« Les programmeurs n'écrivent plus de code à la main, ils jouent désormais le rôle de superviseurs auprès déquipes d' "amis IA" », déclare lancien PDG de Google, Eric Schmidt

Lère des ingénieurs en informatique écrivant du code ligne par ligne est officiellement révolue, selon lancien PDG de Google, Eric Schmidt. Schmidt a avoué quil était personnellement « en deuil » face à ce changement, voyant la carrière de programmeur traditionnelle quil avait commencée à lâge de 13 ou 14 ans disparaître en lespace dune vie. Selon Schmidt, les programmeurs de pointe n'écrivent plus le code à la main. Ils agissent désormais comme des superviseurs déquipes d« amis IA ». Il a lancé un avertissement sévère aux dirigeants du secteur technologique et aux développeurs, affirmant que quiconque continue à développer des logiciels à lancienne perd son temps.

En avril 2026, le PDG de Google, Sundar Pichai, a révélé que plus des trois quarts de tout le nouveau code de l'entreprise sont désormais générés par l'IA. Ce chiffre marque une accélération rapide de la transformation interne de Google, passant de 50 % il y a seulement six mois à 75 % aujourd'hui, ce qui marque le début de l'ère « agentique » dans l'ingénierie logicielle. « Nous utilisons l'IA pour générer du code en interne chez Google depuis un certain temps. Aujourd'hui, 75 % de tout le nouveau code chez Google est généré par l'IA et approuvé par des ingénieurs, contre 50 % à l'automne dernier », a déclaré Pichai.

Selon Pichai, malgré le pourcentage élevé dimplication de lIA, les ingénieurs humains restent les gardiens ultimes. « Chaque ligne de ce code est examinée et approuvée par des ingénieurs », a déclaré Pichai, précisant que lIA sert de rédacteur de brouillons à grande vitesse tandis que les humains conservent le rôle de contrôleurs de qualité. Google soriente désormais vers des « flux de travail agentiques », dans lesquels les ingénieurs ne se contentent plus de demander à lIA des extraits de code, mais orchestrent plutôt des « groupes de travail numériques ».

Récemment, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a fait des déclarations similaires. Eric Emerson Schmidt, né le 27 avril 1955, est un homme d'affaires américain et ancien ingénieur en informatique qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020. Depuis 2025, il est PDG de Relativity Space, une entreprise de fabrication aérospatiale. Schmidt a eu une influence majeure sur la politique scientifique de l'administration Biden après 2021, notamment en façonnant les politiques relatives à l'IA.


Lère des ingénieurs en informatique écrivant du code ligne par ligne est officiellement révolue, selon lancien PDG de Google, Eric Schmidt. Lors dune récente conférence du secteur, ce vétéran de la technologie a révélé quun bouleversement majeur avait frappé lindustrie du logiciel à la fin de lannée dernière, modifiant complètement la façon dont travaillent les ingénieurs en informatique. Schmidt a avoué quil était personnellement « en deuil » face à ce changement, voyant la carrière de programmeur traditionnelle quil avait commencée à lâge de 13 ou 14 ans disparaître en lespace dune vie.

« Je vais simplement avouer ce qui se passe vraiment dans mon esprit ? Je suis en deuil. Et je suis en deuil parce que jai commencé comme programmeur quand javais à peine 13 ou 14 ans, et que cest pratiquement fini. Comment est-ce possible que toute votre identité et votre carrière de programmeur, dinformaticien, puissent prendre fin en une seule vie ? Cest censé être comme vos enfants ou vos petits-enfants », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée en ligne.

Selon Schmidt, les programmeurs de pointe n'écrivent plus le code à la main. Ils agissent désormais comme des superviseurs déquipes d« amis IA ». Schmidt a brossé un tableau saisissant de la manière dont lingénierie logicielle de haut niveau est pratiquée aujourdhui, décrivant une routine qui repose entièrement sur lautomatisation et les agents IA. Il a expliqué quau lieu de fixer un éditeur de texte vide, la journée dun programmeur moderne commence avec 10 agents IA, auxquels on confie une tâche spécifique.

Il a poursuivi en expliquant quavant de partir déjeuner, le programmeur confie aux IA des tâches suffisamment longues pour que les assistants numériques continuent à travailler pendant toute lheure. « Et que se passe-t-il ? Je vais vous donner un exemple. Donc, la façon dont la programmation est effectuée à lheure actuelle, cest que le programmeur se réveille, se rend au bureau ? Parce quils sont sociables, et ils sassoient là, mais ils nont pas tant damis que ça. Ils sassoient donc dans leur bureau et rassemblent 10 amis Claude ou 10 amis Gemini. Ils leur attribuent des fonctions objectives et observent le code quils écrivent », a-t-il déclaré à lassemblée.

« Ensuite, ils sortent déjeuner et sassurent que les tâches sont suffisamment longues pour que les assistants continuent à travailler pendant quils déjeunent. Ils retournent donc au bureau, font cela, puis il est temps de rentrer chez eux pour voir leur famille, etc., et ils définissent une fonction objectif : "Voici ce que je veux que vous fassiez" », a-t-il expliqué. Schmidt a noté que cette transformation massive a commencé rapidement vers octobre de lannée dernière.

Il a lancé un avertissement sévère aux dirigeants du secteur technologique et aux développeurs, affirmant que quiconque continue à développer des logiciels à lancienne perd son temps. « Si vous écrivez du code de manière traditionnelle, arrêtez. Cest fini », a insisté Schmidt. Il a mis les chefs dentreprise au défi dauditer immédiatement leurs équipes techniques : « Si vous dirigez une entreprise et que vous avez des ingénieurs logiciels, demandez-leur : Pourquoi écrivez-vous encore du code comme vous le faisiez il y a six mois ? »


Le développeur Nolan Lawson avait déjà exposé cette situation. Il a notamment déclaré : « Je n'ai pas demandé que le rôle d'un programmeur soit réduit à celui d'un agent de la TSA glorifié, chargé de vérifier le code pour s'assurer que l'IA n'introduise pas quelque chose de dangereux dans la production. Et pourtant, nous en sommes là. Le pire, c'est que ces outils fonctionnent. Ils peuvent écrire du code mieux que vous ou moi, et si vous ne me croyez pas, attendez six mois. »

Pourtant, tout le monde n'est pas encore prêt à accepter ce changement. Mi-mai 2026, Eric Schmidt a été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona, après avoir évoqué l'IA et les craintes que cette technologie ne transforme  voire ne remplace  une partie de la main-d'uvre. Les huées de la foule se sont intensifiées après que Schmidt eut comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes.

Il a déclaré : « Il y a une crainte au sein de votre génération que lavenir soit déjà écrit, que les machines arrivent, que les emplois disparaissent, que le climat se détériore, que la politique soit fracturée, et que vous héritiez dun gâchis que vous navez pas créé. » Cet échange a mis en évidence linquiétude croissante suscitée par lIA, alors que les grandes entreprises déploient rapidement des outils dIA dans tous les secteurs.

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abrillant
Avatar de abrillant
Membre averti https://www.developpez.com
Le 28/05/2026 à 16:16
Je pense qu'il y a un gros risque à terme de voir le métier de développeur "à la main" effectivement tendre à disparaître. Mais la question que je me pose c'est quel est alors la plus-value d'un dév si c'est pour "prompter" et "cliquer" ? Y a plus vraiment besoin de diplôme car tout le monde peux le faire ? Donc on pourrait dire que c'est un métier qui tend à disparaître. Le coup de je vais orchestrer des agents... si c'est pour partir là dessus, l'équipe qui gère le fonctionnel peut parfaitement le faire....
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doriphore4545
Avatar de doriphore4545
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/05/2026 à 16:22
Citation Envoyé par abrillant Voir le message
Je pense qu'il y a un gros risque à terme de voir le métier de développeur "à la main" effectivement tendre à disparaître. Mais la question que je me pose c'est quel est alors la plus-value d'un dév si c'est pour "prompter" et "cliquer" ? Y a plus vraiment besoin de diplôme car tout le monde peux le faire ? Donc on pourrait dire que c'est un métier qui tend à disparaître. Le coup de je vais orchestrer des agents... si c'est pour partir là dessus, l'équipe qui gère le fonctionnel peut parfaitement le faire....
le développeur n'est pas un pisseur de code
il doit comprendre le métier, comprendre le client, il peut aussi prioriser, couper si nécessaire, discuter, persuader, préparer des réunions et y participer (et oui ...)
il doit mettre en place les tests de regressions, et les pipelines associés, sans oublier la doc, et peut etre même le training des utilisateurs, etc, etc, etc
le codage c'est 10 à 20% du métier, tout au plus
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