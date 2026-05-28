« Les programmeurs n'écrivent plus de code à la main, ils jouent désormais le rôle de superviseurs auprès déquipes d' "amis IA" », déclare lancien PDG de Google, Eric Schmidt

Lère des ingénieurs en informatique écrivant du code ligne par ligne est officiellement révolue, selon lancien PDG de Google, Eric Schmidt. Schmidt a avoué quil était personnellement « en deuil » face à ce changement, voyant la carrière de programmeur traditionnelle quil avait commencée à lâge de 13 ou 14 ans disparaître en lespace dune vie. Selon Schmidt, les programmeurs de pointe n'écrivent plus le code à la main. Ils agissent désormais comme des superviseurs déquipes d« amis IA ». Il a lancé un avertissement sévère aux dirigeants du secteur technologique et aux développeurs, affirmant que quiconque continue à développer des logiciels à lancienne perd son temps.
En avril 2026, le PDG de Google, Sundar Pichai, a révélé que plus des trois quarts de tout le nouveau code de l'entreprise sont désormais générés par l'IA. Ce chiffre marque une accélération rapide de la transformation interne de Google, passant de 50 % il y a seulement six mois à 75 % aujourd'hui, ce qui marque le début de l'ère « agentique » dans l'ingénierie logicielle. « Nous utilisons l'IA pour générer du code en interne chez Google depuis un certain temps. Aujourd'hui, 75 % de tout le nouveau code chez Google est généré par l'IA et approuvé par des ingénieurs, contre 50 % à l'automne dernier », a déclaré Pichai.
Selon Pichai, malgré le pourcentage élevé dimplication de lIA, les ingénieurs humains restent les gardiens ultimes. « Chaque ligne de ce code est examinée et approuvée par des ingénieurs », a déclaré Pichai, précisant que lIA sert de rédacteur de brouillons à grande vitesse tandis que les humains conservent le rôle de contrôleurs de qualité. Google soriente désormais vers des « flux de travail agentiques », dans lesquels les ingénieurs ne se contentent plus de demander à lIA des extraits de code, mais orchestrent plutôt des « groupes de travail numériques ».
Récemment, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a fait des déclarations similaires. Eric Emerson Schmidt, né le 27 avril 1955, est un homme d'affaires américain et ancien ingénieur en informatique qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020. Depuis 2025, il est PDG de Relativity Space, une entreprise de fabrication aérospatiale. Schmidt a eu une influence majeure sur la politique scientifique de l'administration Biden après 2021, notamment en façonnant les politiques relatives à l'IA.
Lère des ingénieurs en informatique écrivant du code ligne par ligne est officiellement révolue, selon lancien PDG de Google, Eric Schmidt. Lors dune récente conférence du secteur, ce vétéran de la technologie a révélé quun bouleversement majeur avait frappé lindustrie du logiciel à la fin de lannée dernière, modifiant complètement la façon dont travaillent les ingénieurs en informatique. Schmidt a avoué quil était personnellement « en deuil » face à ce changement, voyant la carrière de programmeur traditionnelle quil avait commencée à lâge de 13 ou 14 ans disparaître en lespace dune vie.
« Je vais simplement avouer ce qui se passe vraiment dans mon esprit ? Je suis en deuil. Et je suis en deuil parce que jai commencé comme programmeur quand javais à peine 13 ou 14 ans, et que cest pratiquement fini. Comment est-ce possible que toute votre identité et votre carrière de programmeur, dinformaticien, puissent prendre fin en une seule vie ? Cest censé être comme vos enfants ou vos petits-enfants », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée en ligne.
Selon Schmidt, les programmeurs de pointe n'écrivent plus le code à la main. Ils agissent désormais comme des superviseurs déquipes d« amis IA ». Schmidt a brossé un tableau saisissant de la manière dont lingénierie logicielle de haut niveau est pratiquée aujourdhui, décrivant une routine qui repose entièrement sur lautomatisation et les agents IA. Il a expliqué quau lieu de fixer un éditeur de texte vide, la journée dun programmeur moderne commence avec 10 agents IA, auxquels on confie une tâche spécifique.
Il a poursuivi en expliquant quavant de partir déjeuner, le programmeur confie aux IA des tâches suffisamment longues pour que les assistants numériques continuent à travailler pendant toute lheure. « Et que se passe-t-il ? Je vais vous donner un exemple. Donc, la façon dont la programmation est effectuée à lheure actuelle, cest que le programmeur se réveille, se rend au bureau ? Parce quils sont sociables, et ils sassoient là, mais ils nont pas tant damis que ça. Ils sassoient donc dans leur bureau et rassemblent 10 amis Claude ou 10 amis Gemini. Ils leur attribuent des fonctions objectives et observent le code quils écrivent », a-t-il déclaré à lassemblée.
« Ensuite, ils sortent déjeuner et sassurent que les tâches sont suffisamment longues pour que les assistants continuent à travailler pendant quils déjeunent. Ils retournent donc au bureau, font cela, puis il est temps de rentrer chez eux pour voir leur famille, etc., et ils définissent une fonction objectif : "Voici ce que je veux que vous fassiez" », a-t-il expliqué. Schmidt a noté que cette transformation massive a commencé rapidement vers octobre de lannée dernière.
Il a lancé un avertissement sévère aux dirigeants du secteur technologique et aux développeurs, affirmant que quiconque continue à développer des logiciels à lancienne perd son temps. « Si vous écrivez du code de manière traditionnelle, arrêtez. Cest fini », a insisté Schmidt. Il a mis les chefs dentreprise au défi dauditer immédiatement leurs équipes techniques : « Si vous dirigez une entreprise et que vous avez des ingénieurs logiciels, demandez-leur : Pourquoi écrivez-vous encore du code comme vous le faisiez il y a six mois ? »
Le développeur Nolan Lawson avait déjà exposé cette situation. Il a notamment déclaré : « Je n'ai pas demandé que le rôle d'un programmeur soit réduit à celui d'un agent de la TSA glorifié, chargé de vérifier le code pour s'assurer que l'IA n'introduise pas quelque chose de dangereux dans la production. Et pourtant, nous en sommes là. Le pire, c'est que ces outils fonctionnent. Ils peuvent écrire du code mieux que vous ou moi, et si vous ne me croyez pas, attendez six mois. »
Pourtant, tout le monde n'est pas encore prêt à accepter ce changement. Mi-mai 2026, Eric Schmidt a été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona, après avoir évoqué l'IA et les craintes que cette technologie ne transforme voire ne remplace une partie de la main-d'uvre. Les huées de la foule se sont intensifiées après que Schmidt eut comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes.
Il a déclaré : « Il y a une crainte au sein de votre génération que lavenir soit déjà écrit, que les machines arrivent, que les emplois disparaissent, que le climat se détériore, que la politique soit fracturée, et que vous héritiez dun gâchis que vous navez pas créé. » Cet échange a mis en évidence linquiétude croissante suscitée par lIA, alors que les grandes entreprises déploient rapidement des outils dIA dans tous les secteurs.
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