Eric Schmidt a été hué lors de son discours de remise des diplômes à l'université d'Arizona en raison des craintes suscitées par l'IA, il a comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes

L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona, après avoir évoqué l'intelligence artificielle et les craintes que cette technologie ne transforme voire ne remplace une partie de la main-d'uvre. Les huées de la foule se sont intensifiées après que Schmidt eut comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes. Il a déclaré : « Il y a une crainte au sein de votre génération que lavenir soit déjà écrit, que les machines arrivent, que les emplois disparaissent, que le climat se détériore, que la politique soit fracturée, et que vous héritiez dun gâchis que vous navez pas créé. » Cet échange a mis en évidence linquiétude croissante suscitée par lIA, alors que les grandes entreprises déploient rapidement des outils dIA dans tous les secteurs.
Début mai 2026, une conférencière invitée à l'Université de Floride centrale a suscité une vive hostilité lors d'une cérémonie de remise de diplômes. Lors de son discours, Gloria Caulfield a déclaré que « l'IA est la nouvelle révolution industrielle », mais sa position a provoqué les huées massives des étudiants en sciences humaines. Face à cette réaction épidermique, la vice-présidente a dû interrompre son discours pour demander le calme. Cet incident illustre l'anxiété croissante et le rejet de l'IA par les futurs professionnels de la communication et des arts. Il souligne la tension majeure entre les leaders économiques et les jeunes diplômés concernant l'avenir du travail.
Récemment, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona, après avoir évoqué l'intelligence artificielle et les craintes que cette technologie ne transforme voire ne remplace une partie de la main-d'uvre. Schmidt, qui a dirigé Google de 2001 à 2011, s'est adressé aux diplômés en revenant sur la manière dont la technologie a transformé la société au cours de sa carrière.
Eric Emerson Schmidt, né le 27 avril 1955, est un homme d'affaires américain et ancien ingénieur en informatique qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020. Depuis 2025, il est PDG de Relativity Space, une entreprise de fabrication aérospatiale. En 2026, il figure parmi les personnes les plus riches du monde selon le Bloomberg Billionaires Index, avec une fortune estimée à 64,3 milliards de dollars américains. Schmidt a eu une influence majeure sur la politique scientifique de l'administration Biden après 2021, notamment en façonnant les politiques relatives à l'IA.
L'ambiance a changé lorsqu'il a abordé le sujet de l'intelligence artificielle (IA) un thème qui suscite de plus en plus d'inquiétudes quant à la perte d'emplois chez les jeunes travailleurs entrant sur le marché du travail. « Les mêmes outils qui nous relient les uns aux autres nous isolent également. Les mêmes plateformes qui ont donné une voix à tout le monde ont dégradé la sphère publique », a déclaré Schmidt aux diplômés.
Les huées de la foule se sont intensifiées après que Schmidt eut comparé l'intelligence artificielle aux révolutions technologiques précédentes. « Je sais ce que beaucoup dentre vous ressentent à ce sujet. Je vous entends », a déclaré Schmidt, semblant répondre aux huées. « Il y a une crainte au sein de votre génération que lavenir soit déjà écrit, que les machines arrivent, que les emplois disparaissent, que le climat se détériore, que la politique soit fracturée, et que vous héritiez dun gâchis que vous navez pas créé. »
Schmidt a reconnu que ces craintes étaient « rationnelles », mais a fait valoir que les diplômés devraient contribuer à façonner lavenir de lIA plutôt que de la rejeter. « La question nest pas de savoir si lIA va façonner le monde. Elle le fera », a déclaré Schmidt. « La question est de savoir si vous aurez façonné lintelligence artificielle. »
Cet échange a mis en évidence linquiétude croissante suscitée par lintelligence artificielle, alors que les grandes entreprises déploient rapidement des outils dIA dans tous les secteurs. Des entreprises telles quIBM et Klarna ont publiquement évoqué lutilisation de lIA pour rationaliser leurs opérations et réduire certains besoins en personnel, en particulier dans les fonctions administratives et les postes de débutants. Une récente enquête a révélé que de nombreux Américains restent plus inquiets quenthousiastes face au rôle croissant de lIA dans la vie quotidienne et léconomie.
La présence de Schmidt a également suscité des critiques de la part de certains groupes détudiants militants concernant des allégations dagression sexuelle soulevées dans un procès intenté lannée dernière par son ancienne compagne, Michelle Ritter. Schmidt a nié ces allégations, quun avocat a précédemment qualifiées de fabriquées de toutes pièces. Plus tôt cette année, un juge a ordonné que le litige soit soumis à larbitrage.
L'université d'Arizona a défendu sa décision d'inviter Schmidt comme orateur de la cérémonie de remise des diplômes, invoquant ses contributions à la technologie et à la recherche scientifique. « Il a contribué à faire de Google l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde et continue de faire progresser la recherche et la découverte grâce à d'importantes initiatives philanthropiques et scientifiques », a déclaré Mitch Zak, porte-parole de l'université, dans un communiqué.
Un incident similaire s'est produit plus tôt ce mois-ci lorsque Gloria Caulfield, dirigeante dans l'immobilier, a été huée après avoir associé l'IA à « la prochaine révolution industrielle » lors d'un discours de remise des diplômes à l'université de Floride centrale. Malgré ces réactions négatives, Schmidt a exhorté les diplômés à embrasser le débat ouvert et l'innovation, arguant que le changement technologique reste inévitable. « L'avenir n'est pas encore écrit », a déclaré Schmidt dans ses remarques de clôture. « C'est maintenant à vous de le façonner. »
Pourtant, en mars 2026, Eric Schmidt avait averti que l'IA pourrait présenter des risques existentiels et les gouvernements doivent savoir comment s'assurer que cette technologie ne soit pas « détournée par des personnes malveillantes ». L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré : « Et le risque existentiel se définit par le fait que de très, très, très nombreuses personnes soient blessées ou tuées ». Il avait ajouté : « Il existe des scénarios, non pas aujourdhui, mais dans un avenir raisonnablement proche, où ces systèmes seront capables de détecter des failles de type « zero-day » dans les cyberattaques, ou de découvrir de nouveaux types de biologie. Aujourdhui, cela relève de la fiction, mais le raisonnement sous-jacent est probablement vrai. Et lorsque cela se produira, nous voulons être prêts à savoir comment nous assurer que ces technologies ne soient pas détournées par des personnes malveillantes. »
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