La réaction hostile des jeunes diplômés face à l'IA s'intensifie



La séquence sujette à polémique commence à 5:50



Les leaders de la course à l'IA sont décriés par la génération Z

La génération Z est en colère et le devient de plus en plus

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Le 8 mai, lors de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants du College of Arts and Humanities et de la Nicholson School of Communication and Media de l'Université de Floride centrale (UCF), un événement inattendu a perturbé le discours de clôture. S'adressant aux futurs diplômés, Gloria Caulfield, vice-présidente des alliances stratégiques chez Tavistock et conférencière invitée, a déclenché une très forte opposition de la part du public.Elle a comparé l'essor de l'IA aux révolutions industrielles passées, marquées par Internet et les téléphones portables : « cétaient en partie les mêmes craintes et inquiétudes auxquelles nous sommes aujourdhui confrontés. Mais au final, cela a radicalement changé la donne pour le développement économique mondial et la multiplication de nouvelles entreprises qui nexistaient pas auparavant, comme Apple, Google, Meta et beaucoup dautres ».La situation a dégénéré au moment où la conférencière a abordé le thème de l'évolution technologique. En effet, Gloria Caulfield a déclaré que, bien que le changement puisse être intimidant, « l'essor de l'IA représentait la prochaine révolution industrielle ». Cette simple affirmation a immédiatement provoqué des murmures dans la foule, qui se sont rapidement transformés en huées massives de la part de milliers d'étudiants en sciences humaines.Face à cette éruption de mécontentement, Gloria Caulfield s'est interrompue, surprise, pour demander ce qui se passait. La conférencière a ensuite reconnu qu'elle avait manifestement touché une corde sensible et a demandé l'autorisation de terminer son discours. Mais elle a eu droit à une nouvelle réponse critique : c'est à ce moment-là qu'une personne dans le public a résumé la pensée générale en hurlant que l'IA était nulle (« AI SUCKS! »).Selon un récent sondage Gallup, 48 % des membres de la génération Z estiment que « les risques que l'IA fait peser sur le monde du travail l'emportent sur ses avantages ». Beaucoup se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Des étudiants faisant partie de la promotion sortante ont noté que « Gloria Caulfield avait commencé son discours en faisant l'éloge » de Jeff Bezos : « c'était un sujet très déconnecté de la réalité et controversé à aborder ».Ces leaders de la tech suscitent une hostilité croissante. Gloria Caulfield a déclaré que, dans le cadre de son travail, elle avait eu l'occasion d'interagir avec « certains des leaders et innovateurs les plus prolifiques de notre époque », parmi lesquels le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos ; la médaillée olympique Lindsey Vonn ; le fondateur de FedEx, Fred Smith ; l'icône de la NBA, Magic Johnson ; et les anciens présidents George W. Bush et Bill Clinton.Gloria Caulfield a décrit ces personnalités remarquables comme des rêveurs qui sont passés à laction et nont laissé aucun obstacle (pas même la peur) les arrêter, ajoutant quils avaient très tôt pris conscience de leurs passions et étaient restés fidèles à leur raison dêtre. Elle a également évoqué le rêve de Jeff Bezos, qui, lorsquil était au lycée, souhaitait aller dans lespace ; il a par la suite atteint cet objectif en tant que fondateur de Blue Origin.« La deuxième chose que jai observée, cest lacceptation de linnovation sans craindre de bouleverser lordre établi. Les grands leaders savent que les innovations révolutionnaires naissent à la croisée de différentes disciplines, cultures et domaines », a déclaré la vice-présidente de Tavistock à l'auditoire.Elle a ajouté : « nous vivons une époque de profonds bouleversements. Cest un euphémisme, nest-ce pas ? Le changement est passionnant. Mais avouons-le : il peut aussi être intimidant. Lessor de l'IA est la prochaine révolution industrielle ». Mais cette remarque a suscité des huées dans le public, ce qui a pris Gloria Caulfield au dépourvu, l'amenant à se tourner vers les autres personnes présentes sur scène et à demander : « que s'est-il passé ? »Elle a demandé à l'assemblée de lui permettre de terminer son discours. Elle a ajouté : « il y a seulement quelques années, lIA ne jouait aucun rôle dans nos vies », ce qui a alors suscité les acclamations du public. « Daccord, je vois que nous avons là un sujet qui divise », a répondu Gloria Caulfield, visiblement surprise. « Et aujourdhui, les capacités de lIA sont à portée de main », a-t-elle ajouté, une phrase qui a de nouveau provoqué des huées.Un nouveau rapport annuel de l'université de...