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La consommation électrique des centres de données dédiés à l'IA cloud devrait augmenter de 26 % en 2026, les charges de travail liées à l'IA entraînant une hausse sans précédent

Le , par Alex
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La consommation électrique des centres de données dédiés à l'IA dans le cloud devrait augmenter de 26 % en 2026, les charges de travail liées à l'IA entraînant une hausse sans précédent

Selon Gartner, la consommation électrique des centres de données devrait atteindre 565 TWh en 2026, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. Elle devrait atteindre 290 GW dici 2030, ce qui reflète lampleur et le rythme sans précédent de la demande stimulée par lIA de nouvelle génération (GenAI). La consommation électrique des centres de données devant dépasser 1 200 TWh dici 2030, lapprovisionnement du réseau sera insuffisant pour répondre aux besoins liés à la construction future de centres de données, ce qui affectera tous les utilisateurs de ces installations.

En 2025, un rapport a révélé qu'en seulement quatre ans, la consommation électrique des centres de données de Google a plus que doublé. Le rapport environnemental 2025 de l'entreprise a révélé qu'en 2024, ses centres de données ont consommé près de 31 millions (ou 30,8 millions pour être exact) de mégawattheures d'électricité alors que leur consommation était inférieure de plus de moitié en 2020. Cette forte augmentation reflète les besoins croissants de l'entreprise en puissance de calcul, à mesure que ses services numériques continuent de se développer.

Le cas de Google n'est pas un cas isolé. La consommation délectricité des centres de données à léchelle mondiale devrait augmenter de 26 % en 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Gartner prévoit que la consommation délectricité mondiale des centres de données atteindra 565 térawattheures (TWh) en 2026, contre 447 TWh en 2025.

« La demande croissante en charges de travail dIA à forte intensité de calcul entraîne une croissance sans précédent de la consommation électrique des centres de données, tandis que la capacité en matière dIA est désormais limitée par la disponibilité en énergie, faisant de la sécurité de lapprovisionnement électrique des centres de données le nouveau champ de bataille pour la croissance et la préservation des marges dans la course mondiale à lIA », a déclaré Linglan Wang, analyste directrice chez Gartner.


La demande mondiale en énergie des centres de données devrait augmenter de 27 % en 2026 pour atteindre 132 gigawatts (GW), contre 104 GW en 2025. Elle devrait atteindre 290 GW dici 2030, ce qui reflète lampleur et le rythme sans précédent de la demande stimulée par lIA de nouvelle génération (GenAI). Les serveurs optimisés pour lIA continuent dalimenter la hausse de la consommation électrique des centres de données. Gartner estime que ladoption de serveurs optimisés pour lIA représentera 31 % de la consommation électrique des centres de données en 2026, et que dici 2027, leur consommation dépassera celle des serveurs conventionnels.

La consommation électrique des centres de données devant dépasser 1 200 TWh dici 2030, lapprovisionnement du réseau sera insuffisant pour répondre aux besoins liés à la construction future de centres de données, ce qui affectera tous les utilisateurs de ces installations. « Les responsables des infrastructures et des opérations (I&O) doivent donner la priorité aux améliorations en matière defficacité énergétique et garantir laccès au réseau. Ils doivent également investir dans des systèmes de refroidissement à haut rendement et dans ledge computing afin datténuer les contraintes énergétiques et dassurer une croissance durable et évolutive », a déclaré Wang.

Un exemple semble confirmer ces prévisions. Le comté de Henrico, en Virginie, fait face à une crise énergétique majeure en raison de la multiplication des centres de données sur son territoire. Face à une augmentation prévue de 25 % des tarifs d'électricité, les autorités locales demandent désormais aux écoles et aux employés municipaux de réduire drastiquement leur consommation. Cette hausse tarifaire devrait coûter environ cinq millions de dollars supplémentaires au budget public pour 2027. Bien que la région compte déjà 37 infrastructures numériques massives, de nombreux autres projets de centres de données sont en cours de développement, et ce, malgré l'hostilité croissante des collectivités locales.

Source : Gartner

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