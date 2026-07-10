Certains se demandent s'il faut réembaucher
De nombreux dirigeants espéraient que l'IA réduirait radicalement leurs frais de personnel. Mais ils font face à une réalité financière brutale marquée par l'explosion des factures d'utilisation des outils d'IA. Cette hausse tarifaire soudaine résulte de la transition vers des modèles de facturation calculés sur l'usage effectif. Ce manque de prévision illustre une méconnaissance profonde des mécanismes économiques liés à la puissance de calcul. Au-delà des coûts, les hallucinations et la dette technique constituent d'autres défis majeurs liés à l'IA. En définitive, l'IA semble davantage servir d'outil de pression sur la main-d'uvre que de solution de rentabilité immédiate.
L'industrie de l'IA a vendu aux organisations de tout type un avenir radieux dans lequel une grande partie de la main-duvre humaine pourra être remplacée par des machines fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mauvaise nouvelle : ce scénario dune prise de pouvoir par lIA se transforme progressivement en cauchemar financier pour les organisations. Elles découvrent subitement que l'IA coûte plus cher que la main-d'uvre humaine.
Ce décalage entre les promesses et la réalité a créé un contexte financier précaire. « Les dirigeants qui se sont précipités pour licencier leurs employés au profit de l'IA se rendent compte qu'ils font partie des plus grands naïfs et des plus grands dindons de la farce du monde des affaires », a écrit un critique.
La désillusion des dirigeants d'entreprise face à l'IA est grande
Pendant deux ans, les dirigeants nont cessé de répéter aux conseils dadministration que lIA permettrait de réduire les effectifs, daugmenter les marges et de sautofinancer pratiquement. Un nouveau concept venait de voir le jour : « intelligence en tant que service public » (IAaaS). Mais rien ne se passe comme prévu. En plus des hallucinations de l'accumulation de la dette technique, les clients voient la facture liée à l'utilisation de ces outils exploser.
Une étude menée par le cabinet KPMG auprès de 2 145 cadres supérieurs dans vingt pays met en lumière le désarroi des dirigeants face à l'explosion de leurs factures technologiques. Autrefois habituées à des contrats à taux fixe très avantageux qui subventionnaient l'accès aux grands modèles de langage, les entreprises subissent désormais des tarifs basés sur l'utilisation réelle, une conséquence de l'augmentation des coûts de la puissance de calcul.
Les auteurs du rapport soulignent d'ailleurs cette impréparation généralisée en affirmant : « alors que les modèles de tarification basés sur l'usage se généralisent, de nombreuses organisations sont encore en train de développer les capacités nécessaires pour prévoir, surveiller et gérer efficacement leurs dépenses liées à l'IA ». Les dirigeants tentent désormais de réduire les coûts afin de stopper l'hémorragie. Les chiffres récents qui ont les gros titres :
Lacunes en matière de visibilité des coûts :
- selon KPMG, seuls 26 % des organisations disposent dune visibilité complète et en temps réel sur leurs dépenses liées à lIA ;
- 22 % supplémentaires ne découvrent les coûts quà la réception des factures, le choc des prix classique ;
- 29 % des cadres supérieurs admettent avoir du mal à comprendre leurs propres coûts dexploitation liés à lIA à mesure que les déploiements prennent de lampleur ;
Explosion des dépassements budgétaires :
- une entreprise dont le nom na pas été divulgué aurait dépensé 500 millions de dollars en un seul mois pour utiliser Claude dAnthropic, après avoir omis de fixer des limites dutilisation pour les licences de ses employés ;
- Uber a épuisé lintégralité de son budget 2026 destiné aux outils d'IA en seulement quatre mois ;
- 78 % des responsables informatiques déclarent avoir été confrontés à des frais imprévus liés à la tarification de lIA basée sur la consommation.
Ces données confirment ce que de nombreux travailleurs contraints dutiliser des outils dIA au travail en sont venus à soupçonner : les dirigeants dentreprise sont obsédés par l'IA. Un nombre alarmant de dirigeants et de hauts cadres considèrent lIA comme une solution « prête à lemploi » qui leur permettrait de réduire les frais généraux sans en comprendre le fonctionnement, une sorte de pensée magique totalement déconnectée de la réalité pratique.
Incertitudes face aux factures à venir : faut-il réembaucher ?
« Les directeurs financiers vont découvrir leur facture Anthropic et paniquer ce trimestre », a averti Gil Luria, responsable de la recherche technologique chez D.A. Davidson. Certains indicateurs laissant même craindre un effondrement du marché comparable à la période précédant la Grande Dépression. Entre-temps, les licenciements ont déjà eu lieu. À elle seule, l'industrie technologique a supprimé plus de 100 000 postes depuis le début de l'année.
Meta a supprimé 8 000 postes pour financer son infrastructure dIA, une infrastructure dont le coût ne cesse désormais de grimper. Même si le retour sur investissement sérode, lIA reste utile aux entreprises en tant que menace : l'IA est un atout de négociation face aux salariés à qui lon peut faire croire que leur remplacement nest quà un déploiement de là. Autrement dit, l'IA est déployée de manière stratégique afin de « discipliner la main-d'uvre ».
Par ailleurs, c'est aussi le début du « mal de tête ». KPMG a constaté que près de la moitié des entreprises ont réajusté leurs déploiements dIA après avoir constaté que les coûts dépassaient la valeur attendue. Steve Chase, responsable mondial de lIA chez KPMG, décrit cette technologie comme « une nouvelle ressource qui doit être gérée », soulignant que les clients épuisent leurs budgets consacrés aux tokens et au cloud en lespace de quelques mois.
Ali Ansari, PDG de Micro1, a déclaré à Axios que ce recul représentait un « changement salutaire », ajoutant que « lIA ne fonctionne vraiment de manière fiable que pour un ensemble de tâches plus restreint que ce que le marketing laisse entendre ». Un observateur a résumé la situation comme suit : « c'est un peu comme si vous vous abonniez à toutes les plateformes de streaming en même temps. Aucun visionnage ne justifie à lui seul la facture totale ».
Sauf que dans ce scénario, vous avez déjà renvoyé le technicien du câble. En définitive, même si l'IA actuelle, encore largement sujette aux erreurs, ne connaît jamais la percée technologique nécessaire pour rembourser les centaines de milliards investis dans la puissance de calcul, elle atteint tout de même son véritable objectif : générer des gains financiers à court terme grâce à la réduction des frais généraux, financés aux dépens de la classe ouvrière.
Source : KPMG
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L'IA coûte actuellement plus cher que la main-d'uvre humaine. La tendance va-t-elle s'inverser à l'avenir ?
L'IA est utilisée par comme un moyen de pression pour « discipliner la main-d'uvre ». Qu'en pensez-vous ?
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